Os 10 destinos turísticos que serão tendência em 2025; capital brasileira está na lista

Desde a observação de estrelas até a busca de aventuras, as buscas por experiências de viagem têm mudado ao longo dos anos. De acordo com a pesquisa anual de Previsões de Viagem da Booking.com, em 2025 os viajantes brasileiros vão repensar suas maneiras de viajar e sair do convencional para descobrir destinos menos lotados (83%), embarcar em retiros de longevidade (78%) ou optar por atividades noturnas para escapar das temperaturas mais altas (57%).

Junto com as Previsões anuais, a plataforma analisou dados de viajantes para revelar os destinos tendência globais para 2025. Confira 10 destinos que estão em destaque no mundo, com uma cidade brasileira na lista.

San Pedro de Atacama, Chile

Um caldeirão geológico, San Pedro de Atacama se orgulha de seus cânions de arenito, salinas, gêiseres e picos vulcânicos. Localizado ao norte do Chile, a uma altitude de 2.400 metros, o pequeno destino no deserto ocupa um dos lugares mais secos da Terra e é um oásis de ruas estreitas e edifícios de adobe. San Pedro de Atacama é perfeito para os viajantes aprofundarem sua conexão com a natureza e buscarem um pouco de tranquilidade.

Dada a alta altitude do local e a ausência de poluição luminosa, um passeio astronômico em San Pedro de Atacama proporciona uma noite única sob as estrelas. É o lugar ideal para os quase dois terços (64%) dos viajantes do Brasil que consideram a possibilidade de visitar destinos para aproveitar o céu noturno. O Vale da Lua e a Laguna Cejar também são pontos turísticos imperdíveis, destacando a paisagem da região com suas formações rochosas esculpidas pelo vento, dunas e cumes irregulares.

João Pessoa, Brasil

Piscinas naturais em João Pessoa (PB) (Cristian Lourenço/Getty Images)

No ponto mais oriental da América do Sul encontra-se João Pessoa, conhecida como “Porta do Sol”. Admirada como um local verde, a cidade oferece aos viajantes a chance de admirar sua beleza natural com uma visita ao Jardim Botânico. Já para quem procura passar um dia mais cultural, uma boa opção é uma visita ao tradicional Centro Histórico de João Pessoa e às muitas belas igrejas da cidade, incluindo a Igreja São Francisco. Para relaxar, Picãozinho, Seixas e Caribessa são áreas famosas ao longo da costa, enquanto a Ilha de Areia Vermelha e a Praia do Jacaré são imperdíveis para aproveitar o sol. Os viajantes também podem visitar o Mercado de Tambaú para aprender mais sobre o artesanato local, incluindo bordados, cerâmica e técnicas de crochê. Outra opção interessante é o Passeio cultural no Catamarã do Forró, no rio Paraíba, para comer pratos tradicionais, dançar quadrilha e apreciar o forró.

Sanya, China

Situada na Ilha de Hainan, a província mais ao sul da China, Sanya exibe praias de areia fina e águas cristalinas, emolduradas por paisagens montanhosas. A cidade oferece 20 quilômetros de costa e um clima quente durante todo o ano. Suas maravilhas naturais e culturais são imperdíveis, desde o Parque Tropical da Floresta Yanoda, as cavernas de Nanshan Daxiaodongtian e o Parque Nacional dos Campos de Arroz de Sanya até as peças teatrais do Sanya Romance Park. Com uma grande variedade de fontes termais, o viajante pode mergulhar nos tesouros geotérmicos de Sanya, incluindo as Termas de Nantian, a Baía de Yalong e a Ilha de Wuzhizhou.

Trieste, Itália

Antigamente um dos portos mais importantes do mundo, a cidade de Trieste, no nordeste da Itália, oferece aos visitantes 46 km de costa, com uma mistura de paisagens rochosas, pastagens e florestas. Situada em uma estreita faixa de terra entre o Mar Adriático e a Eslovênia, a cidade mostra uma combinação de influências italianas, eslovenas e austríacas – refletidas na arquitetura e nas atrações históricas. Uma boa pedida é uma visita à Piazza Unità d'Italia, à Grotta Gigante e ao Castelo Miramare para conhecer os arredores e a cultura da cidade. Outra opção é fazer um passeio em torno do único castelo em caverna preservado na Europa, a Caverna Postojna e Castelo Predjama. Há também opções de trilhas que oferecem vistas da extensa costa. Val Rosanda, um vale localizado na fronteira italiana e eslovena, proporciona uma caminhada repleta de desafios, enquanto a Baía Sistiana, a cerca de 20 minutos de carro, a oeste de Trieste, é um lugar para desfrutar de um passeio noturno.

Tromsø, Noruega

Situada a 350 km ao norte do Círculo Polar Ártico, Tromsø é a maior cidade do norte da Noruega. É também considerada um dos principais destinos para vivenciar tanto a aurora boreal como o fenômeno do sol da meia-noite – em épocas do ano diferentes. A cidade é o lar de uma variedade de vida selvagem, paisagens pitorescas e fiordes. Tromsø é conhecida por suas casas de madeira históricas e traz uma das mais importantes concentrações de casas imperiais do país, com a primeira construída em 1789. Para quem quer fazer uma pausa para recarregar as energias, vale conferir Pust, uma sauna flutuante no centro do porto de Tromsø, com vista para a Catedral do Ártico.

Willemstad, Curaçao

Próxima à costa da Venezuela, encontra-se Curaçao, uma ilha repleta de penhascos, baías e vistas do mar do Caribe. A capital, Willemstad, é caracterizada por edifícios coloniais pintados em tons pastel, mercados movimentados e enseadas de praia. O viajante pode começar o dia saboreando o melhor da culinária de Willemstad, como o pargo vermelho com polenta, no Plasa Bieu, mercado de comida de rua, seguido por um passeio para admirar a arte da cidade ou uma escalada ao Forte Rif para apreciar a vista. Antigo assentamento comercial holandês, Willemstad é hoje reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, devido à excelente preservação de seu centro histórico e porto. Para quem se interessa em entender mais sobre a história colonial da ilha, uma boa pedida é a atração Entrada expressa: ingresso para o Museum Kurá Hulanda.

Tignes, França

Tignes, um dos principais destinos de férias nos Alpes franceses, é um verdadeiro parque de diversões aberto o ano todo para aventureiros. Durante o inverno, o esqui e o snowboard prevalecem em todos os 300 km de pistas da região. Já nos meses mais quentes, os visitantes também não vão se decepcionar. Fora da temporada, eles podem ir ao lago para uma tarde de vôlei de praia, relaxar no Festival de Vinhos de Tignes em agosto ou conhecer as aldeias vizinhas de Le Lavachet, Le Lac e Val Claret. Não importa a estação: o cenário animado après-ski de Tignes oferece uma grande variedade de iguarias alpinas tradicionais, terraços ensolarados, além de bares e casas noturnas. Embora não faltem atividades na região, a localização remota de Tignes requer um bom planejamento da viagem, com aluguel de carros disponíveis partindo do aeroporto de Genebra, de Chambery ou de Grenoble.

Naha, Japão

Naha significa “campo aberto” no idioma okinawano nativo, mas essa cidade cosmopolita cresceu muito além de suas origens. Como capital de Okinawa, Naha está repleta de contrastes, incluindo o histórico Castelo Shuri e a movimentada Rua Kokusai, com suas lojas de artesanato.

Vale experimentar os pratos típicos da região, incluindo goya champuru (melão amargo frito com tofu, ovo e barriga de porco), arroz taco e soki soba (macarrão de costela de porco). Para conhecer mais, o Okinawa World é um parque temático exclusivo que apresenta a cultura da cidade e abriga a Caverna Gyokusendo, um dos maiores sistemas de cavernas do Japão. Um passeio pelo Jardim Real Shikina-en oferece um belo exemplo do design paisagístico tradicional de Ryukyuan.

Para quem gosta de aventura, esta experiência no Gorilla Go Kart em Okinawa é uma ótima maneira de passear pela cidade e apreciar os pontos turísticos. Como alternativa, é possível alugar um carro e fazer uma curta viagem até uma das praias de Okinawa, com águas azul-turquesa, perfeitas para nadar e mergulhar.

Villajoyosa, Espanha

Villajoyosa, localizada em Alicante, no sudeste da Espanha, é um cantinho sossegado da Costa Blanca que manteve a essência de sua herança pesqueira. As ruas repletas de palmeiras oferecem vista para as praias tranquilas, emolduradas pelas casas coloridas características da cidade, que historicamente foram pintadas para combinar com os barcos, ajudando os pescadores no mar a encontrar suas casas. Alguns dos locais famosos são a igreja gótica de Nuestra Señora de Asunción, e os pontos turísticos arqueológicos da Torre da Cruz e da Torre de São José.

Para quem busca saber mais sobre a cultura regional e sua culinária, uma boa pedida é fazer uma curta viagem de carro até Alicante e participar de um passeio histórico guiado com degustação de tapas, que inclui uma visita a um restaurante de tapas para experimentar os pratos da região, como arroz con costra (arroz de forno com crosta), olleta (ensopado preparado com uma variedade de legumes e carnes) e atum mojama (filé de atum curado com sal).

Houston, Estados Unidos

Como a quarta maior cidade dos Estados Unidos, Houston oferece uma mistura de hospitalidade sulista e cenário cultural. Do distrito artístico de Montrose, conhecido por sua música ao vivo e cena LGBTQ+, ao colorido East End, com sua rica cultura latina, os bairros da cidade oferecem algo para cada visitante. A gastronomia de classe mundial de Houston, os museus renomados e a cena musical em expansão fazem dela um destino urbano dinâmico. Para aqueles com pouco tempo, o Space Center Admission Plus Houston Tour da NASA oferece a oportunidade de explorar as principais atrações do destino, juntamente com uma visita ao Johnson Space Center da NASA.

Um pouco além dos limites da cidade, a Greater Houston oferece uma experiência mais ampla do Texas. Em menos de uma hora, os viajantes podem chegar a Galveston, onde o charme histórico encontra as extensas praias da Costa do Golfo. Viagens pelas estradas cênicas do Texas revelam pequenas cidades, ranchos extensos e pradarias abertas.

*A pesquisa Previsões de Viagem para 2025 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 27.713 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa on-line em julho/agosto de 2024. Os destinos tinham que estar entre os 1.000 mais reservados na Booking.com entre 15 de junho de 2023 e 15 de julho de 2024. A lista resultante foi ordenada por aumento anual. Houve uma leve curadoria dos destinos para garantir a distribuição geográfica.