Mais que um hobby, o kitesurf trouxe liberdade André Cintra, presidente do conselho da Amend

Para André Cintra, presidente do conselho da Amend, o kitesurf não é apenas um hobby, mas um esporte que trouxe a ele liberdade. Aos 18 anos, o executivo sofreu um acidente de moto e precisou ter a perna direita amputada. Isso não o impediria de continuar a praticar esportes de aventura.

“A primeira vez em que vi o kitesurf, fiquei maluco. Eu sabia que -queria fazer aquilo. Fui atrás, mesmo sabendo que ninguém acreditava que eu conseguiria”, diz. Para isso, precisou não apenas comprar os equipamentos necessários para a prática mas também adaptar sua prótese para entrar na água. Mesmo desafiado por instrutores que disseram que ele não seria capaz de praticar por causa da falta de mobilidade na perna, decidiu não desistir. “Me disseram que eu não conseguiria, mas aquilo só me motivou ainda mais. Comprei todo o equipamento e comecei a aprender sozinho.”

O aprendizado não foi fácil. Com o tempo, Cintra desenvolveu um sistema especial de prótese que permitia que sua perna ficasse fixada e flexionada corretamente para a prática do kitesurf. “Tive de adaptar a prótese porque, quando eu subia na prancha, a perna ficava muito solta e eu caía toda hora. Criei um mecanismo que permitiu uma maior fixação e, aos poucos, fui dominando o esporte”, explica.

Para além das praias: os Lençóis Maranhenses marcaram André Cintra (Arquivo Pessoal/Divulgação)

O kitesurf se tornou uma forma de Cintra se conectar com a natureza e com seus próprios limites. Para ele, o vento, a água e as paisagens paradisíacas tornam a experiência única e transformadora. “O kitesurf me dá uma sensação de liberdade, de conexão com o ambiente, de que estou em total harmonia com a natureza”, diz.

Todos os anos o executivo viaja para o Ceará, a “meca do kitesurf no Brasil”, para encontrar amigos e praticar o esporte. Neste ano, Cintra se juntou a surfistas internacionais para uma travessia de 70 quilômetros no mar. Essa não foi a primeira travessia na região. No início do ano, Cintra percorreu 400 quilômetros entre o Ceará e o Maranhão.

Além do Ceará, outro destino marcante para o executivo são os Lençóis Maranhenses, onde é possível fazer a travessia com prancha e pipa. “Foi uma das melhores experiências da minha vida. Não é só sobre o esporte, mas sobre estar em um lugar totalmente selvagem, sem praticamente ninguém, onde você só se preocupa com o vento e as ondas. Você desliza pelas dunas sentado na prancha para subir e descer e depois segue surfando as águas de lagoa em lagoa. É uma imersão total”, diz.

Não é a primeira experiência de Cintra com uma prancha. Ele tem outras histórias nas pistas de snowboard. Em 2014 e 2018, o executivo representou o Brasil na Paralimpíada de inverno de Sochi, na Rússia, e de Pyeongchang, na Coreia do Sul. Na primeira competição, ficou na 26a colocação. Na seguinte, em décimo lugar.

“Quando comecei a praticar snowboard, percebi que poderia desafiar os limites do meu corpo. Aprender o movimento do snowboard foi uma revolução na minha vida, porque era algo que exigia força, equilíbrio e técnica. A Paralimpíada me ensinou muito sobre resiliência e foco. Cada competição era uma oportunidade de aprender e crescer. O snowboard foi minha forma de mostrar que os limites existem apenas na cabeça da gente.”

O kitesurf e o snowboard se tornaram uma válvula de escape para o executivo. Ao mesmo tempo, os esportes possuem uma conexão direta com seu trabalho na Amend. “Esses esportes me ensinaram a ser mais criativo, mais resiliente e a manter a calma em situações desafiadoras. Isso se reflete muito no meu trabalho, onde é preciso estar sempre buscando soluções, inovando e adaptando.”

Fundada em 1994 por Paulo Antonio, pai de Cintra, a Amend é uma empresa de cosméticos capilares com 600 colaboradores e presença em 18 países. Entre 2020 e 2022, a empresa registrou um crescimento de 25% na receita, com distribuição em 8.500 pontos de venda no Brasil e 300 SKUs. Neste ano, o Óleo Gold Black viralizou no TikTok e se tornou o produto mais vendido nas farmácias e perfumarias. Em 2023, no aniversário de 30 anos da empresa, foi inaugurado o Amend Lab, um espaço de experiências imersivas no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.

Para Cintra, além de fonte de vitamina D, o kitesurf é um momento para colocar a saúde mental em dia em meio à rotina corporativa. “Quando o dia a dia fica mais pesado, tento viajar para a natureza. O kitesurf me ajuda a limpar a mente, a ter novas ideias e a voltar mais focado e disposto. A vida é sobre se reinventar, testar novos caminhos e nunca desistir. Sempre há algo mais a conquistar.”