Canadá: preços, pontos turísticos e mais

O Canadá, localizado na América do Norte, é o segundo maior país do mundo em extensão territorial. Conhecido por suas paisagens naturais, cidades cosmopolitas e diversidade cultural, o país atrai milhões de turistas anualmente.

Além destes atrativos, as estações do ano também são responsáveis por atrair turistas: o verão (junho a agosto) é a alta temporada, com temperaturas agradáveis e festivais, enquanto o inverno (dezembro a fevereiro) oferece oportunidades para esportes de neve, mas com temperaturas mais baixas.

A primavera (março a maio) e o outono (setembro a novembro) são consideradas médias temporadas, com clima ameno e menos turistas — ideal para quem deseja economizar.

Principais pontos turísticos do Canadá

Multicultural, o país tem atrativos para todos os gostos e bolsos. Entre os principais pontos turísticos, destacam-se:

Cataratas do Niágara (Niagara Falls)

Localizadas na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, as Cataratas do Niágara são uma das maravilhas naturais mais famosas do mundo. A cidade de Niagara Falls, em Ontário, oferece uma infraestrutura completa para turistas, incluindo resorts, restaurantes e cassinos.

A melhor época para visitar é durante o verão, quando o clima é mais agradável para atividades ao ar livre.

Parque Nacional de Banff

Situado nas Montanhas Rochosas, na província de Alberta, o Parque Nacional de Banff é conhecido por suas paisagens montanhosas, lagos de águas cristalinas como o Lake Louise e uma abundante vida selvagem. O verão é ideal para caminhadas e passeios de barco, enquanto o inverno atrai entusiastas de esqui e snowboard.

CN Tower

Localizada em Toronto, Ontário, a CN Tower é uma das estruturas mais altas do mundo, com 553 metros de altura. Oferece vistas panorâmicas da cidade e do Lago Ontário. A visita é recomendada durante todo o ano, com menor movimento nos meses de outono e inverno.

Jardim Botânico de Montreal

Um dos maiores do mundo, o Jardim Botânico de Montreal abriga uma vasta coleção de plantas e jardins temáticos. A primavera e o verão são as melhores épocas para apreciar a flora em plena floração.

Cidade de Quebec

Com arquitetura de influência europeia, a Cidade de Quebec é rica em história e cultura. O inverno é especialmente encantador devido ao famoso Carnaval de Inverno, mas o verão também é agradável para explorar as ruas de paralelepípedos e festivais ao ar livre.

Quanto custa ficar sete dias no Canadá?

O valor da viagem irá depender do tipo de passeio e da data escolhida. Considerando uma viagem para Toronto, os gastos médios por pessoa são:

Hospedagem: Hotéis de categoria média custam entre R$ 560 e R$ 940 por noite. Para sete noites, o total seria de aproximadamente R$ 3.920 a R$ 6.580;

Alimentação: Refeições em restaurantes de preço médio variam de R$ 56 a R$ 112 por pessoa. Estima-se um gasto diário de R$ 392 a R$ 630 , totalizando entre R$ 2.744 e R$ 4.410 para sete dias;

Transporte: O transporte público custa cerca de R$ 13 por viagem. Um passe semanal ilimitado está disponível por aproximadamente R$ 172;

Passeios pagos: A entrada na CN Tower custa cerca de R$ 150 por adulto. Outras atrações, como museus e galerias, variam entre R$ 40 e R$ 120;

Compras e extras: É recomendável reservar um valor de R$ 800 a R$ 2.000 para compras e despesas imprevistas.

Somando todos os gastos, uma viagem de sete dias ao Canadá pode custar entre R$ 7.800 e R$ 13.400 por pessoa, sem incluir passagens aéreas. Esses valores variam conforme a cotação do dólar canadense e o padrão de consumo do viajante.

Passeios próximos ao Canadá

Embora o Canadá ofereça uma ampla gama de atrações internas, muitos turistas aproveitam a proximidade com os Estados Unidos para realizar extensões de viagem. Um dos destinos mais populares a partir de cidades como Toronto ou Montreal é Nova York, que pode ser acessada de avião, ônibus ou trem.

Custo das Passagens Aéreas para o Canadá

O custo das passagens aéreas do Brasil para o Canadá varia conforme a época do ano, antecedência da compra e cidade de destino, mas é possível fazer uma estimativa de valores

Voos de ida e volta partindo de São Paulo para Toronto ou Montreal custam entre R$ 2.500 e R$ 5.000. Há voos disponíveis, com duração média de 10 horas.

Algumas companhias oferecem voos diretos, enquanto outras podem realizar escalas em cidades como Houston ou Cidade do Panamá.

Dicas para economizar na viagem

Para reduzir ainda mais os custo, é importante ficar atento a algumas dicas:

Planejamento antecipado: Reserve passagens e hospedagens com antecedência para aproveitar melhores preços;

Reserve passagens e hospedagens com antecedência para aproveitar melhores preços; Baixa temporada: Viaje durante a primavera ou outono, quando os preços são mais baixos e as atrações menos lotadas;

Viaje durante a primavera ou outono, quando os preços são mais baixos e as atrações menos lotadas; Transporte público: Utilize passes semanais de transporte público para economizar em deslocamentos;

Utilize passes semanais de transporte público para economizar em deslocamentos; Atrações gratuitas: Aproveite eventos e atrações gratuitas, como parques, festivais ao ar livre e museus com entrada gratuita em determinados dias;

Aproveite eventos e atrações gratuitas, como parques, festivais ao ar livre e museus com entrada gratuita em determinados dias; Alimentação: Opte por refeições em mercados locais ou cozinhe em acomodações com cozinha para economizar em alimentação.

Por que você deve saber disso?

Conhecer os custos e atrações do Canadá é essencial para planejar uma viagem que se alinhe ao seu orçamento e interesses. Informações detalhadas permitem uma experiência mais tranquila e enriquecedora, evitando surpresas financeiras e garantindo que você aproveite ao máximo tudo o que o país tem a oferecer.