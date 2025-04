Como explorar as cavernas de gelo na Islândia?

A Islândia, localizada no extremo norte do Atlântico, é conhecida por suas paisagens deslumbrantes que combinam vulcões ativos, gêiseres e vastas geleiras.

Entre suas atrações mais fascinantes estão as cavernas de gelo, formações naturais esculpidas pelo derretimento e recongelamento das geleiras ao longo dos anos.

Elas são verdadeiras maravilhas naturais e, embora muitas existam ao redor do país, apenas algumas são acessíveis ao público. Abaixo, saiba quais são as três cavernas de gelo mais famosas que podem ser exploradas por turistas.

Caverna de Cristal (Vatnajökull)

Localizada na geleira Vatnajökull, é uma das mais famosas e deslumbrantes da Islândia, e o maior glaciar do país e o segundo maior da Europa, possui diversas cavernas de gelo formadas ao longo dos anos. Ela se destaca pela beleza de suas paredes de gelo azul turquesa, que criam uma atmosfera mágica.

Sua entrada é composta por uma abertura em forma de túnel, através da qual os visitantes podem explorar um mundo congelado de transparência e luz.

A caverna é temporária, pois a cada ano ela pode mudar de forma, mas durante a temporada de inverno, é acessível para passeios guiados. É possível percorrer seu interior, enquanto os guias explicam o processo de formação do gelo e a geologia da região.

A visita à Caverna de Cristal começa em Jökulsárlón, uma famosa lagoa glacial. As excursões são realizadas entre novembro e março, período mais seguro e estável para a exploração.

Durante o trajeto até a entrada da caverna, os turistas são transportados em veículos adaptados, como super jipes, devido às condições desafiadoras do terreno.

Caverna de Gelo de Katla (Mýrdalsjökull)

Esta caverna fica sob o glaciar Mýrdalsjökull, localizado no sul da Islândia, perto da vila de Vík. Ela é fascinante não apenas pela sua beleza, mas também pela sua proximidade com o vulcão Katla, um dos mais ativos do país.

O vulcão está constantemente em atividade, o que faz com que a caverna seja uma das mais instáveis, mas também uma das mais impressionantes para visitar. As formações de gelo são esculpidas pela atividade vulcânica subterrânea, criando salões e passagens com formas e cores irregulares.

Ela é acessada por caminhadas moderadas após um trajeto em super jipes, e as visitas são realizadas com guias experientes que garantem a segurança dos turistas.

A temporada para visitas é entre novembro e março, quando as condições climáticas são mais seguras. Durante os meses de verão, o calor pode fazer com que a caverna derreta, tornando a visita impossível. Uma das experiências mais marcantes é a fusão entre o gelo e os vapores vulcânicos, criando um contraste impressionante de cores e texturas.

Caverna de Gelo no Langjökull

Esta é uma caverna diferente das outras, pois foi criada artificialmente dentro do glaciar Langjökull, o segundo maior da Islândia. Esse projeto inovador foi desenvolvido para proporcionar aos visitantes a chance de explorar o interior de uma geleira de forma segura e controlada.

A caverna de gelo foi escavada no interior do glaciar, criando uma rede de túneis e salas de gelo acessíveis ao público.

Ao contrário das naturais, esta estrutura permanece estável e segura ao longo do ano, permitindo que possa ser explorada durante todo o período de turismo, independentemente das condições climáticas externas.

A caverna é equipada com iluminação artificial, o que proporciona uma experiência visual surpreendente, já que as cores do gelo ganham vida sob a luz. As excursões incluem uma jornada de veículo até a entrada da caverna, seguida por uma caminhada nos túneis de gelo.

A temporada para turismo vai de maio a outubro, durante os meses mais amenos, quando o acesso ao Langjökull é facilitado.

Quanto custa conhecer as cavernas de gelo?

Os custos para explorar as cavernas de gelo variam significativamente dependendo da duração do passeio, da geleira visitada e dos serviços incluídos (transporte, equipamento). Passeios mais curtos são mais acessíveis, enquanto expedições completas partindo de Reykjavík têm um custo consideravelmente maior. Recomenda-se pesquisar os preços diretamente com as operadoras locais.

Além disso, é importante considerar os custos de transporte aéreo até a Islândia, que variam de acordo com a origem e a temporada.

O que levar para a exploração?

Se você planeja visitar uma dessas cavernas, é importante lembrar que elas são sensíveis às mudanças climáticas, e o acesso pode variar dependendo do ano e das condições meteorológicas. Certifique-se de estar acompanhado por guias experientes e preparados para uma jornada que vai te levar a um dos cenários mais inóspitos e deslumbrantes do planeta.

Para uma experiência segura e confortável, recomenda-se vestir roupas térmicas em camadas, jaquetas e calças impermeáveis, botas de caminhada resistentes, luvas, gorro e cachecol.

Equipamentos de segurança, como capacetes e crampons, são geralmente fornecidos pelas operadoras de turismo.

Por que você deve saber disso?

Explorar as cavernas de gelo na Islândia é uma oportunidade única de testemunhar de perto as maravilhas naturais resultantes da interação entre gelo, luz e tempo. Além de proporcionar uma experiência visual inesquecível, essas visitas aumentam a compreensão sobre as mudanças climáticas e a importância da preservação ambiental.