Quer trabalhar no Canadá? Veja como ser recrutado direto do Brasil

Para você que busca uma oportunidade de trabalho no Canadá, o governo de Quebec selecionando 200 perfis no Brasil para trabalhar na cidade em diferentes setores como indústria, saúde e tecnologia.

Desde 2011 o governo canadense realiza esse movimento de contratação de brasileiros, somando mais de 600 brasileiros contratados.

Por que o Brasil?

O Brasil está entre os 10 países que representam a grande parte dos imigrantes, afirma Elisa Shett Rinco, diretora de Mobilidade Internacional na Québec International, que explica os motivos da cidade canadense ficar de olho na mão de obra brasileira.

“O Brasil tem candidatos muito qualificados, com experiência de trabalho pertinentes com as vagas que temos aqui, além disso, a língua portuguesa também tem proximidade com a língua francesa o que facilita aprender o nosso idioma local”.

O grande número de estrangeiros contratados para os diversos setores é resultado do envelhecimento da população. “Não temos jovens suficientes que integrem o mercado de trabalho para substituir essa população que está envelhecendo. Uma das soluções está sendo o recrutamento internacional”, diz Rinco.

Além do Brasil, outros países são visados para atração de talentos, como França, Bélgica, Senegal, Camarões, Colômbia, México e Marrocos, diz Rinco.

Quais são os requisitos?

Os requisitos variam de acordo com a vaga, mas no geral:

Podem se candidatar brasileiros ou estrangeiros que estejam morando no Brasil;

Tenham ensino médio, técnico ou superior;

Idade mínima de 18 anos;

Tenham o idioma francês (idioma local) ou estejam dispostos a aprender o idioma.

“Apesar do país ser bilíngue, a língua oficial em Quebéc é o francês, algumas vagas, principalmente em manufatura não exige o idioma, o entendimento das empresas é que os candidatos vão aprender durante a vida no local”, diz Rinco que reforça que o governo tem um programa de ensino de francês gratuito para os imigrantes. “Os selecionados podem começar estudando gratuitamente a partir do Brasil, online, e depois de forma presencial na Província, tanto os trabalhadores, quanto os cônjuges. E para os filhos em idade escolar, a escola é gratuita”.

Quais são os benefícios?

A média salarial das oportunidades variam de uma empresa para outra e de acordo com a formação e área de atuação.

“Em Quebéc temos o que chamamos de baixo salário, é abaixo de 27,47 dólares a hora, isso significa que o empregador é responsável pelo transporte e moradia do trabalhador, porque é um salário mais baixo. E temos o alto salário, que é acima do salário médio, que seria acima 47 dólares a hora, mas há vagas muitos especializadas que pagam muito acima do salário médio da província”, diz Rinco que reforça que os altos salários não se restringem apenas às vagas de tecnologia.

“A área da saúde costuma ser bem paga. O salário para enfermeiros começa com 25,81 dólares a hora, mas pode chegar a 47,98 dólares a hora. Vale reforçar que o salário varia também de acordo com a experiência do profissional, quanto mais tempo de carreira, mas próximo do teto ele receberá.”

Além da oportunidade de emprego, Rinco afirma que a região é muito segura, a taxa de desemprego é a mais baixa do Canadá e custo de vida inferior as grandes metrópoles canadenses e existe a possibilidade de virar um residente permanente após alguns anos trabalhando e posteriormente aplicar para a cidadania canadense. “A cidadania é após 3 anos de presencia como residente permanente no país e a residência permanente depende do programa de imigração.”

O clima pode ser o que mais pode impactar o brasileiro, com inverno podendo chegar a -17 graus. “O Canadá é um país nórdico, temos um inverno prolongado, porém não acho uma desvantagem, temos muitos esportes de inverno e algumas são muito gratuitas. Além disso a saúde é gratuita e temos um sistema de transporte funcional”, diz. “Só precisa estar aberto a nova cultura, se preparar para a mudança e se dedicar no francês”.

Como se candidatar?

O prazo para se candidatar é até o dia 8 de abril e deve ser feito de forma gratuita no site “Quebec na Cabeça”.