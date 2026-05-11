Gucci terá nova série sobre assassinato do ex-diretor da grife

Enquanto a Gucci vive um dos momentos mais comentados de sua história recente, com Demna Gvasalia assumindo a direção criativa e apresentando seu primeiro desfile para a marca em março, foi anunciado que a família por trás da grife vai voltar às telas após o sucesso de "Casa Gucci", longa-metragem protagonizado por Lady Gaga e Adam Driver.

"Gucci – End of the Game" é uma nova série original produzida pela Sky Studios em parceria com a Lucky Red, com direção de Gabriele Muccino. A produção tem seis episódios e é baseada no livro de memórias "End of the Game – Lights and Shadows of My Family", escrito por Allegra Gucci, filha de Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. A narrativa acompanha múltiplas linhas temporais para contar a trajetória da família, da pequena marroquinaria florentina ao símbolo global de luxo, e tudo que veio depois.

Relembrando o caso

Em 1995, Maurizio Gucci, então presidente da grife fundada pelo avô em Florença, foi assassinado a tiros na entrada do seu escritório em Milão. A mandante do crime foi sua ex-mulher, Patrizia Reggiani, condenada a 29 anos de prisão.

O elenco italiano é um dos diferenciais em relação ao House of Gucci de Ridley Scott, criticado pelos sotaques forçados e pela visão caricata da italianidade. Na nova série, Miriam Leone interpreta Patrizia Reggiani, condenada por ter encomendado o assassinato do marido em 1995. Francesco Scianna vive Maurizio Gucci. Matilda Lutz interpreta Allegra Gucci, cuja perspectiva guia a narrativa junto à de Patrizia.

A história se divide entre duas vozes femininas. De um lado, Patrizia Reggiani, símbolo de obsessão, ambição e vingança. Do outro, Allegra, que no livro tenta reconstruir a verdade da família além da mitologia sombria que a engoliu. As filmagens começam em breve. A série tem previsão de estreia para 2027.