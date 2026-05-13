Gargalos invisíveis: a infraestrutura logística por trás do mercado global de energia

O fluxo de energia que sustenta a economia global não depende apenas da disponibilidade de recursos, mas também da capacidade de transportá-los com segurança e eficiência. De rotas marítimas a gasodutos, a infraestrutura que conecta produção e consumo opera, em grande parte, no limite. Episódios recentes no Estreito de Ormuz, em meio às tensões entre EUA, Israel e Irã, reforçam esse diagnóstico: além da oferta, são os gargalos logísticos que definem a resiliência do sistema energético global.

Rotas estratégicas globais: (a) canal do Panamá; (b) Estreito de Ormuz; (c) gasodutos Nord Stream; (d) canal de Suez. Fonte: Commons Wikimedia

O Estreito de Ormuz, passagem entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, é a rota mais crítica do comércio global de energia. Em 2024, cerca de 20% do consumo global de líquidos de petróleo transitaram por ali.

Devido às recentes interrupções e tensões no fluxo de embarcações, os efeitos já se refletem nos preços internacionais. Para o Brasil, isso encarece a importação de combustíveis e fertilizantes nitrogenados, pressionando tarifas de eletricidade e preços ao consumidor final.

Outro ponto sensível é o Canal de Suez, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, responsável por cerca de 15% do comércio marítimo global. Em anos recentes, dois episódios interromperam seu fluxo:

Em 2021, o encalhe do cargueiro Ever Given bloqueou o canal por seis dias, travando cerca de 9,6 bilhões de dólares em mercadorias por dia

Entre 2023 e 2024, ataques Houthis no Mar Vermelho forçaram navios a desviar pelo Cabo da Boa Esperança, adicionando cerca de dez dias ao trajeto e chegando a triplicar as tarifas de frete em rotas Europa-Ásia

No Canal do Panamá, que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, o desafio é climático. Em 2023, uma seca severa reduziu o nível do Lago Gatún, limitando travessias e derrubando em mais de 70% o transporte de GLP e etano dos Estados Unidos em determinados períodos.

Esse tipo de restrição pressiona tarifas e altera fluxos comerciais, com reflexos no Brasil tanto na importação de insumos quanto na exportação agrícola.

Outros episódios recentes reforçam a vulnerabilidade do sistema energético Europeu: em 2022, explosões submarinas danificaram os gasodutos Nord Stream no Mar Báltico, interrompendo uma importante rota de fornecimento de gás natural para a Europa. A ocasião intensificou a busca por fontes alternativas e mostrou como a infraestrutura de energia também pode se tornar alvo em contextos de tensão geopolítica.

Diante desse cenário, torna-se necessário refletir sobre o papel da resiliência energética. Medidas como diversificação de fornecedores, ampliação de estoques estratégicos e investimentos em renováveis ganham relevância ao reduzir a dependência de rotas críticas. Para o Brasil, que combina vocação exportadora com dependência de insumos importados, compreender esses gargalos é essencial. Em um sistema global cada vez mais interconectado, entender a cadeia de suprimento de energia é o primeiro passo para garantir que ela não seja interrompida.