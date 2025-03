Demna deixa Balenciaga e assume como diretor artístico da Gucci

No mesmo dia em que Donatella Versace anunciou sua saída do cargo de diretora criativa da marca de luxo, outra importante mudança agitou o cenário da moda italiana. A Gucci revelou, nesta quinta-feira, 13, que Demna Gvasalia, ex-diretor da Balenciaga, será o novo diretor artístico da maison. A informação foi divulgada pelo grupo Kering, proprietário das duas marcas.

“Estou realmente animada para me juntar à família Gucci”, afirmou Demna no comunicado. “É uma honra contribuir para uma casa que eu respeito profundamente e admiro há muito tempo. Estou ansiosa para escrever, junto com Stefano e toda a equipe, um novo capítulo da incrível história da Gucci.”

Demna assume a marca em um momento delicado. O grupo Kering divulgou recentemente uma queda de 12% na receita de 2024 em comparação com o ano anterior, com a Gucci, responsável por dois terços das vendas do grupo, registrando uma queda de 24% no quarto trimestre.

Em fevereiro, o ex-diretor criativo da Gucci, Sabato Sarno, anunciou sua saída após apenas dois anos à frente da marca. A expectativa agora é que Demna traga uma visão mais global e recupere a relevância que a marca teve durante a gestão de Tom Ford.

Kering investe em iates de luxo

Em paralelo, o grupo Kering tem expandido seus investimentos em outros setores, como no mercado de turismo de luxo como parte da estratégia de diversificar a receita. Recentemente, a Ponant, uma das principais empresas de cruzeiros de expedição de luxo, adquiriu a participação majoritária na Aqua Expeditions, uma empresa renomada por suas expedições em destinos icônicos de biodiversidade, como as Ilhas Galápagos e o Rio Amazonas.

Agora parte do portfólio do Artémis Group, empresa de investimentos da família Pinault, dona do Kering, a aquisição visa ampliar a presença do grupo no turismo de luxo e diversificar ainda mais suas fontes de receita. Com apenas cinco navios em operação, a Aqua Expeditions, que já conta com uma base fiel de clientes, oferece experiências de viagem únicas para locais intocados e de alta biodiversidade.

Francesco Galli Zugaro, CEO e fundador da Aqua Expeditions, continuará liderando a marca após a aquisição, mantendo sua autonomia operacional. Embora o valor da transação não tenha sido revelado, a movimentação destaca o forte posicionamento da família Pinault no setor de cruzeiros, especialmente após a aquisição da Ponant em 2015.