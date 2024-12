Gosta de panetone? Confira outras 37 versões do doce natalino

As marcas de confeitaria e chocolaterias brasileiras estão lançando suas versões especiais de panetones para o Natal 2024. Neste ano, os destaques ficam para os panetones recheados com pistache e com speeculos. A Flakes, conhecida pelas suas criações com pistache, apresenta panetones exclusivos como o Amarenata al Pistacchio e o Fior d'Arancio al Pistacchio, com preços que chegam até R$ 1.800 para os maiores tamanhos. A marca também oferece opções clássicas, como o Chocotone Brigadeiro de Pistache.

A Mica Chocolates, conhecida pelos bombons coloridos e saborosos lançou a sua famosa linha de chocotones recheados (R$ 298) que conta com sabores como Chocolate Branco Caramelizado recheado com ganache de chocolate branco caramelizado com crocantes de milho e cobertura de chocolate branco caramelizado feitos com o primeiro bean to bar da marca e Whisky, desenvolvido em parceria com a marca Macallan, recheado com ganache de chocolate 70% com uísque Macallan, caramelo salgado e cobertura de chocolate 54%. Confira

Bacio di Latte

O Panettone di Pistacchio (R$ 159, 680g) da Bacio di Latte é feito com massa de fermentação natural e é recheado no ato da compra com creme de pistache.

Biscoitê

Para o Natal, a Biscoitê apresenta os sabores Limottonê (R$ 139,90, 735g), com massa com gotas de chocolate e recheio de ganache de limão siciliano, Panetone de Speculoos (735g, R$139,90) com gotas de chocolate e um recheio de creme de speculoos, Pistaccionê (700g, R$229,90), com massa de fermentação natural com massa lisa, perfumado com limão siciliano e coberto por uma crosta de nuts caramelizadas.

Borelli

Preparado com creme Borellito, feito com pistache e chocolate branco, o Panettone Borellito é feito com massa de fermentação natural e é finalizado com granela de pistache e uma cobertura de chocolate branco, R$ 197.

Brasil Cacau

Entre os destaques de panetones da Brasil Cacau para este ano estão o Panettone Avelã (630g, R$ 94,9o), com gotas de chocolate ao leite sabor creme de avelã, parcialmente coberto com chocolate ao leite, o Panettone Delírios de Gato Mia (920g, R$ 129,90), que contém gotas de chocolate ao leite e recheio de chocolate ao leite trufado, coberto 100% com chocolate ao leite e decorado com Gato Mia, e o Panettone de Pistache (750g, R$ 109, 99), com generosas camadas de recheio cremoso e coberto de chocolate ao leite.

Brigaderia

Para o Natal de 2025, a Brigaderia aposta em novidades que prometem surpreender os consumidores mais exigentes. O principal destaque da marca é o Brigattone de Pistache (900g, R$ 165), uma versão artesanal do tradicional panettone, recheado com creme de pistache, coberto com chocolate branco e finalizado com pistache granulado.

Dengo

Panetone Frutas Vermelhas recheado com geleia natural de frutas vermelhas, com morangos frescos, mirtilo e amora, cobertos por uma crostinha de castanha de caju (R$ 165,90, 650g); Panetone Doce de Leite com Canela, panetone que tem uma crosta crocante de castanha-de-caju e um recheio marcante de doce de leite combinado com canela (R$ 229,90, 1 kg). Panetone Gotas de Chocolate e Pedaços de Cacau, panetone com uma crostinha crocante de castanha de caju e nibs de cacau na cobertura e recheado com cacau glaceado e gotas de chocolate Dengo 50% (R$ 199,90, 800g).

As novidades estão disponíveis nas lojas físicas e no e-commerce da marca pelo site dengo.com.br e nas lojas físicas.

Flakes

Sob comando de Leonardo Borges e sua mãe e sócia Laura Borges, a confeitaria sensação das redes sociais apresenta nove opções do doce natalino em seu menu. Começando pelo inédito Speculoos com Cheesecake (R$ 49,90 com 200g, R$ 229 com 1kg ou R$ 1.150 com 5kg), um panetone de massa artesanal amanteigada com gotas de chocolate, assim como todos da linha, recheado com ganache de cream cheese e brigadeiro de Speculoos e coberto por chocolate branco e biscoito Speculoos.

Para os amantes do pistache, carro-chefe da marca, o Amarenata al Pistacchio (R$ 259 com 1,1kg, R$ 1.300 com 5kg e R$ 1.800 com 7kg) combina em seu recheio brigadeiro de pistaches californianos com brigadeiro de amarenas italianas, além de ser coberto por grãos de pistache e ganache de amarenas, já o Fior d'Arancio al Pistacchio (R$ 54,90 com 200g, R$ 229,90 com 1kg, 1.250 com 5kg e 1.750 com 7kg) é recheado com ganache de laranja italiana e brigadeiro de pistache californiano e cobertura de chocolate branco com laranja cristalizada e pedaços de pistache.

Alguns best sellers também retornam para o catálogo de 2024: Chocotone Brigadeiro de Pistache (R$ 54,90 com 200g, R$ 169,90 com 850g e R$ 1.100 com 5kg) recheado com brigadeiro de pistache californiano e coberto por chocolate branco com pistache; o Chocotone Oreo com Nutella (R$ 229,90 com 1,1kg, R$ 1.300 com 5kg e R$ 1.700 com 7kg) que leva mousse três leites em seu recheio e cobertura de brigadeiro branco, Oreo e Nutella; e o Pistacchiotone (R$ 259,90 com 1,1kg, R$ 1.300 com 5kg e R$ 1.800 com 7kg) recheado com brigadeiro de pistache californiano e coberto por grãos e ganache de pistache.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 1192, Itaim Bibi. Edifício Iguatemi. Telefone: (11) 98851-4838. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11:30h às 20h

Kopenhagen

Para este ano, a Kopenhagen apresenta o Panettone Exagero Pistache (1,350kg, R$ 199,90), que combina tradicional massa branca com gotas de chocolate e um recheio cremoso e abundante de pistache. Coberto por chocolate ao leite e finalizado com pistache granulado. Além deste, está à venda a versão com o clássico chocolate Língua de Gato, o Panettone Exagero Língua de Gato (1,360kg, R$ 199,90), feito com massa branca, repleto de gotas, um farto recheio do clássico chocolate ao leite Língua de Gato e cobertura de chocolate ao leite é decorada com Língua de Gato e medalhão Língua de Gato.

Lindt

A marca suíça apresenta para o Natal o Panettone Frutas Vermelhas com Cobertura de Chocolate (700g, R$ 159,99), produzido com pedaços de morango, mirtilo, framboesa e cranberry, e uma generosa cobertura de chocolate amargo, finalizado com confeitos de chocolate ao leite.

Locale

O Locale Caffè acaba de lançar suas versões de panetone, chocotone e bites para o Natal. Para agradar todos os gostos, a marca lançou 3 versões especiais para esta época do ano. Para os fãs de chocolate, uma versão de Chocotone (R$ 119) feito com massa de fermentação natural e gotas de chocolate (Peso 500g). Quem preferir, também pode optar pelos Bites (200g, R$ 109) – pedaços de panetone de gotas de chocolate, cobertos com chocolate ao leite.

Disponíveis nas duas unidades do café, no Itaim Bibi e no Shopping JK Iguatemi. Os pedidos podem ser feitos através do whatsapp (11) 93097-0357 com um concierge e o cliente pode optar em qual unidade deseja retirar o produto. É possível receber em casa, em um raio de 8km da unidade Itaim (Rua Manuel Guedes, 349), mediante taxa de frete.

Mica

A marca lançou a sua famosa linha de chocotones recheados (R$ 298) que conta com os sabores: Chocolate Branco Caramelizado recheado com ganache de chocolate branco caramelizado com crocantes de milho e cobertura de chocolate branco caramelizado feitos com o primeiro bean to bar da marca; Speculoos recheado com creme do biscoito natalino Speculoos, ganache de Speculoos e cobertura de chocolate ao leite e chocolate branco caramelizado produzido na casa; Chocolate Amargo e Framboesa recheado com ganache de chocolate 54% e caramelo de framboesa e cobertura de chocolate de framboesa; Whisky, desenvolvido em parceria com a marca Macallan, recheado com ganache de chocolate 70% com uísque Macallan, caramelo salgado e cobertura de chocolate 54%; e Três Chocolates recheado com ganache de chocolate 54%, ganache de chocolate branco e baunilha, ganache de chocolate ao leite e finalizado com cobertura de chocolate ao leite e chocolate branco.

Serviço: Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros. Telefone: 11 97620-0210. E-mail: hello@micachocolates.com.br Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 12h às 19h

Mocotó

O Chocotó (R$ 119,90, 550g) é o panetone de fermentação natural com farinha do Molino Pasini, doce de leite da Fazenda Atalaia, chocolate Callebaut. Coberto com nibs de cacau da Baianí e aromatizado com baunilha natural Vanilla Brasil, mel silvestre da Mbee, cítricos e cumaru.

Serviço: Retirada nas três casas: Vila Medeiros. Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h/ sábado, das 11h30 às 23h/ domingo e feriado, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056. Vila Leopoldina. Rua Aroaba, 333 – Vila Leopoldina. Funcionamento: terça e quarta, das 12h às 16h / quinta, sexta e sábado, das 12h às 22h / domingo e feriado, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3294-4814

Nanica

A loja de banoffes apresenta uma releitura da torta, o Panetoffee com o sabor do recheio de banana e doce de leite artesanal, (700g, R$ 70 nas lojas Nanica e R$ 80 via aplicativos de delivery).

Na Fila do Pão

Este ano a padaria artesanal desenvolveu um panetone de chocolate (500g, R$ 109), feito com três tipos de chocolate (70% cacau, chocolate caramelo e chocolate ao leite) e castanhas de caju caramelizadas. O produto é aromatizado com uma pasta de cítricos caseira e baunilha brasileira.

Além disso, a colaboração entre o chef padeiro Diêgo Penido e a chef Irina Cordeiro resultou no panetone Cajueiro, feito com compota de caju da chef Irina e castanhas de caju caramelizadas, combinadas com a deliciosa massa dos panetones da Na Fila do Pão. O cajueiro estará disponível nas lojas da Na Fila do Pão e da Chef Irina Cordeiro. Já o chocotone apenas nas lojas da Na Fila do Pão.

Serviço: Rua Jaguaribe, 627 - Santa Cecília. Segunda a sexta das 7h às 19h. Sábado, domingo e feriados das 8h às 15h. Rua Margarida, 30 - Barra Funda. Sábado domingos e feriados das 8h às 15h

Nonna Rosa

Para o Natal, o restaurante italiano desenvolveu o Panetone de Chocolate (R$ 97, 510g), feito com chocolate 63% de cacau e um toque de raspas de laranja, baunilha e mel. A novidade deste ano é o Panetone de Amarena com Pistache (R$ 112, 510g), que é a grande aposta da casa, e combina pistache com cerejas amarenas, laranja glaciadas e um toque de baunilha e mel. Ambos são produzidos de forma artesanal, feitos com fermentação natural, num processo que dura cerca de três dias.

O Panetone de Chocolate está disponível para venda no restaurante e no delivery (Rappi ou iFood) e o Panetone de Amarena com Pistache será vendido sob encomenda.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardins - São Paulo/SP - Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h, domingo das 12h às 17h

Renata Arassiro

A Chef Chocolatière Renata Arassiro oferece a linha de Panetones e Chocotones, todos feitos com o Tradicional Panetone da Basilicata de Fermentação Natural de 48 horas e frutas secas importadas.

O Panetone Presépio é coberto em chocolate 100% belga ao leite e decorado com um icônico Presépio e frutas Secas, (750 g, R$ 265), também na versão Chocotone Presépio. O Panetone Recheado vem com recheio de Chocolate Gianduya Gold e biscoito de massa folhada Francês coberto em chocolate belga ao leite e decorado com frutas Secas)(750 g, R$ 265).

Serviço: Rua Pascal, 1195, Campo Belo. Fone: (11) 94563 2411

Tre Bimbi

Com uma produção que combina gelatos artesanais, doces italianos e pães de fermentação natural, a Tre Bimbi também prepara panetones artesanais e de fermentação natural durante o ano inteiro. Os lançamentos para este Natal incluem os sabores Cupuaçu e Gotas de Chocolate (R$ 109,90, 500 g), que mistura o sabor da fruta brasileira com a intensidade do chocolate amargo; e Floresta Negra, panetone com massa de cacau 100%, cerejas ao maraschino e chocolate amargo (R$ 99,90, 500 g e R$ 179,90, 1 kg).

Serviço: Rua Tumiaru, 66, Vila Mariana, tel. 3051-2221. Terça a sexta-feira, 11h às 19h; Sábado e domingo, 10h às 19h. Delivery de gelatos pães e biscoitos e doces italianos pelo iFood e Gurmit. Av. Reg. Feijó, 1.739, Piso Lírio, Tatuapé, tel. 4302-4618. Seg. a sáb., 10h às 22h; dom., 12h às 20h