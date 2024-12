Ano novo revigorado: hotéis para cuidar da saúde neste fim de ano

Para quem busca um fim de ano tranquilo, três dos destinos no Brasil prepararam programações especiais para celebrar as festas. O Lapinha Spa, com suas semanas temáticas de "Natal de Paz" e "Ano Novo Celebrando Conexões", oferece momentos de tranquilidade e conexão com a natureza. O Kurotel, em Gramado, combina bem-estar, alta gastronomia e música ao vivo em uma experiência de luxo para o Ano Novo. Já o Rituaali Clínica Spa, em Penedo, proporciona um refúgio imersivo na Mata Atlântica, com pacotes exclusivos de ceia e atividades de relaxamento para quem busca reiniciar o ano com equilíbrio e serenidade. Confira.

Lapinha Spa

Para o fim de ano, o spa organizou duas semanas especiais: “Natal de Paz” e “Ano Novo Celebrando Conexões”, ambas projetadas para proporcionar momentos de serenidade e conexão.

A semana de Natal na Lapinha, de 22 a 28 de dezembro, oferece uma oportunidade única de celebrar a data em um ambiente de paz, tranquilidade e conexão. A programação especial inclui uma ceia gourmet Ovolactovegetariana, elaborada com ingredientes frescos e selecionados pela nossa equipe, além de concertos musicais e experiências ao ar livre. Os hóspedes poderão desfrutar de sessões aquáticas e momentos dedicados ao relaxamento, alinhados aos conhecimentos tradicionais do spa.

Para marcar a chegada de 2025, o programa "Celebrando Conexões", 29 de dezembro a 4 de janeiro, propõe uma experiência de integração entre corpo, mente e natureza. Durante a semana, os hóspedes contam com uma ceia de Ano Novo com menu Ovolactovegetariano, preparado com ingredientes frescos da horta orgânica da Lapinha. A programação inclui apresentações musicais ao vivo e atividades voltadas ao movimento, relaxamento e renovação.

Valores para 5 noites - individual para o Natal a partir de R$ 9.116 e para o Ano Novo a partir de R$ 14.016. Para conhecer mais a respeito do programa e efetuar reservas, entre em contato pelo número (41)3622-1044.

Kurotel

O Kurotel preparou uma programação exclusiva para dezembro. Com celebrações de Natal e Ano Novo que incluem bem-estar, alta gastronomia, serviços de luxo e música ao vivo, o Kurotel oferece uma experiência completa para um final de ano renovador.

No período do dia 20 até a virada do Ano Novo, os hóspedes poderão aproveitar atividades de lazer e relaxamento, além de protocolos que promovem o equilíbrio físico e mental. Uma equipe renomada de especialistas acompanhará os tratamentos de saúde e bem-estar, que contam com tecnologias inovadoras e padrão ouro. Em um ambiente acolhedor e sofisticado, o espaço também promove integração e sociabilidade entre os clientes.

A Ceia de Natal será um evento memorável, com música ao vivo, menu natalino saudável e gourmet, além de uma decoração especial – tudo planejado para criar uma experiência festiva única e saudável. Na virada de ano, o Réveillon no Kurotel é um momento de renovação e recuperação de energias, com uma programação focada em bons hábitos de saúde em um ambiente acolhedor, além de uma ceia que inclui um menu gourmet saudável e música ao vivo.

Ao longo de dezembro, os hóspedes ainda poderão desfrutar de uma variedade de atividades, como jantares no sítio e no jardim, lanches da tarde no jardim, atividades ao ar livre e talks com temas variados que contarão com profissionais especializados.

Para se hospedar nesse oásis de Gramado, basta acessar o site. O valor da hospedagem para 7 diárias é a partir de R$20.671 + 10% da taxa de serviço.

Rituaali

O Rituaali Clínica Spa, em Penedo (RJ), oferece uma experiência transformadora, voltada para o descanso, a reconexão consigo mesmo e o fortalecimento dos laços familiares. Com mais de 155 mil m² de área verde, rodeado pela Mata Atlântica e o Parque Nacional de Itatiaia, o Rituaali é um verdadeiro refúgio para quem deseja iniciar o novo ano com serenidade e renovação. É um espaço onde a paz e o equilíbrio são cultivados em cada detalhe, proporcionando uma pausa revitalizante e longe das grandes aglomerações típicas da temporada.

De 22 a 29 de dezembro, haverá ceia especial assinada e show musical intimista e exclusivo para os hóspedes. Para celebrar ainda mais o espírito de união, a segunda pessoa tem 50% de desconto. Pacotes para 7 noites (de 22/12 a 29/12) a partir de R$ 16.456 para uma pessoa, ou R$ 24.684 para duas pessoas. Já para 4 noites (de 22/12 a 26/12) ou (de 25/12 a 29/12), a partir de R$ 9.680 para uma pessoa, ou R$ 14.520 para duas pessoas.