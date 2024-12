Os 5 melhores panetones de 2024, segundo o ranking EXAME Casual

Em uma deliciosa empreitada para eleger os melhores panetones do ano, um trio de jurados se reuniu para avaliar diversos exemplares. O júri, composto por Carole Crema, chef pâtissier e apresentadora, André Mifano, chef e sócio do restaurante Donna e Salvatore Loi, chef e sócio do Modern Mamma Osteria destacou os cinco panetones que conquistaram seus paladares.

Os critérios adotados incluíram a análise do sabor, a textura da massa, os aromas e a quantidade de frutas. Foram avaliados 20 panetones e o resultado revelou um ranking dos cinco melhores produtos. O primeiro posto ficou para a padaria paulistana Oli Pane, com o panetone tradicional.

Oli Pane

O Panetone Tradicional (600g, R$ 149) combina frutas italianas cristalizadas artesanalmente com o aroma cítrico da laranja Bahia e um toque sutil de baunilha. Para Carole, o panetone possui aroma agradável, massa bem equilibrada, "filando", possui macaronage bonita (técnica inspirada na preparação do macaron. No panetone, o macaronage se refere ao momento da incorporação das claras em neve na massa do panetone, com o objetivo melhorar a textura e leveza da massa).

Serviço: Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 75 – Itaim Bibi, SP. De segunda à sábado, das 9h às 19h

Mocotó

Panetone de fermentação natural (550g, R$119,90) com farinha do Molino Pasini e frutas brasileiras: buriti, banana, caju, goiaba e cupuaçu. Aromatizado com baunilha natural da Vanila Brasil, mel silvestre da MBee, cítricos e cumaru.

"O panetone feito no Brasil é uma versão do panetone tradicional italiano. Há uma licença poética, desta versão, como a que o Mocotó fez, com recheio de frutas e doces brasileiros, que ficou delicioso", diz André Mifano.

Serviço: Retirada nas três casas: Vila Medeiros. Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h/ sábado, das 11h30 às 23h/ domingo e feriado, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056. Vila Leopoldina. Rua Aroaba, 333 – Vila Leopoldina. Funcionamento: terça e quarta, das 12h às 16h / quinta, sexta e sábado, das 12h às 22h / domingo e feriado, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3294-4814

Os chefs, André Mifano, Carole Crema e Salvatore Loi degustaram 20 panetones

O Panetone Tradicional da Oli Pane, eleito o melhor do ranking (600g, R$ 149)

Panetone Tradicional da Confeitaria DAMA, (500g, R$ 115) e (1 kg, R$ 230)

Os critérios adotados incluíram a análise do sabor, a textura da massa, os aromas e a quantidade de frutas.

Panetone da P.A.C, (550 g, R$ 110)

Carole Crema

Panettone Le Blé de Frutas cristalizadas, (550g, R$119)

Confeitaria Dama

Grande estrela das festas de fim de ano, o panetone tradicional da DAMA é feito com fermentação natural e leva frutas secas italianas como cascas de laranja, limão, cidra e cerejas cristalizadas nos tamanhos de (500g, R$ 115) e (1 kg, R$ 230).

Serviço: Unidade Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 376; Delivery próprio e encomendas: via whatsapp (11) 97095-3888 ou fixo (11) 5182-5088; Horário: Seg. a Sáb. 8h às 19h30; Dom. e feriados 8h às 20h30. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembu – Higienópolis; Telefone: (11) 3823-2653; Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping JK Iguatemi: Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 – piso térreo – Itaim Bibi; Telefone: (11) 3152-6047 ou whatsapp: (11) 94444-2306; Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping Villa Lobos: Av. Nações Unidas, 4777 – 2º piso. Telefone: (11) 3500-0086 ou whatsapp: (11) 95303-4278. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping Iguatemi: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 3º piso – Jardim Paulistano. Telefone: (11) 3819-2335. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. DAMA no US3 Hair Salon: Rua Estados Unidos, 1520 – Jardins. Whatsapp: (11) 93472-7060. Horário: Seg. 14h às 19h; Ter. a Sáb. 9h às 20h; Dom. fechado

P.A.C.

O panetone (550 g, R$ 110) da padaria do bairro de Perdizes é feito artesanalmente a partir da receita italiana. Com massa de fermentação natural, frutas importadas da Itália (cascas de laranja, limão, cidra e cerejas delicadamente cristalizadas) e pasta natural fabricada na P.A.C, feita com mel, laranja Bahia Importada e muita fava de baunilha. São necessários três dias para que o produto fique pronto para venda. Encomendas via WhatsApp e pronta entrega.

Serviço: Rua Turiassu, 953 - Perdizes, São Paulo. Telefone: (11) 93408-6385

Le Blé

A cada três meses são realizados testes e ajustes na receita dos panetones da Le Blé. O preparo dos panetone é totalmente artesanal, desde o Levain até os recheios, feitos com ingredientes naturais.

Para o Natal de 2024, a casa apresenta quatro sabores, incluindo o tradicional com Frutas Cristalizadas (550g, R$119). Os produtos já estão à venda nas unidades de Higienópolis e Jardins, ou podem ser encomendados pelo WhatsApp (11) 91680-4685.

Serviço: Rua Pará, 252 - Higienópolis e Rua Padre João Manuel, 968 - Jardins. Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 23h. Telefone: (11)3663-4626