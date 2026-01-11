Casual

Globo de Ouro 2026: onde assistir a 'Hamnet: A Vida antes de Hamlet'?

Filme de Chloé Zhao concorre à premiação em seis categorias, incluindo as de Melhor Atriz e Melhor Filme de Drama

Globo de Ouro: veja onde assistir aos indicados (Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12h43.

A 83ª edição do Globo de Ouro acontece já neste domingo, 11, a partir das 22h (horário de Brasília). Entre os indicados está um filme considerado favorito às principais premiações do cinema de 2026: Hamnet - A Vida Antes de Hamletdirigido por Chloé Zhao — uma das poucas diretoras da história a vencer um Oscar. 

O filme concorre à premiação em seis categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Atriz em Filme de Drama (Jessie Buckley), Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Roteiro (Chloé Zhao & Maggie O'Farrell), Melhor Ator Coadjuvante em Filme (Paul Mescal) e Melhor Trilha Sonora Original (Max Richter).

O longa conta a história de como o lendário William Shakespeare (Mescal) conheceu sua esposa, Agnes (Buckely), e teve com ela três filhos. Um deles, Hamnet, foi o ponto de partida para a criação de uma das histórias mais clássicas e conhecidas da literatura, Hamletque no roteiro de Zhao, ganha outra dimensão.

yt thumbnail

Onde assistir a Hamnet?

O filme chega aos cinemas brasileiros a partir de 15 de janeiro de 2026.

Qual é a sinopse de Hamnet - A Vida Antes de Hamlet?

William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.

Confira a lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026

Você pode conferir a lista completa dos filmes e séries indicados aqui.

