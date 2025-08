De Cervantes à Ferrante: os melhores livros de todos os tempos, segundo compilado

A literatura mundial é repleta de obras que, além de marcarem suas respectivas épocas, moldaram gerações de leitores e influenciaram o desenvolvimento da cultura global. Diversos jornais renomados e instituições literárias têm elaborado listas das melhores obras da história, considerando tanto a qualidade literária quanto a influência cultural desses títulos. A EXAME Pop compilou 26 dos livros mais citados nas listas para ajudar a curar ressacas literárias.

Entre os títulos mais mencionados, se destacam obras como Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, escrito em 1605, considerado por muitos como o primeiro grande romance moderno. Outro nome recorrente nas listas é Guerra e Paz, de Liev Tolstói, publicado em 1869.

Entre as obras mais modernas, 1984, de George Orwell, publicado em 1949, continua a ser uma leitura essencial, devido à sua visão distópica da vigilância estatal e da manipulação da verdade. Na literatura latino-americana, Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez (1967), é um dos livros mais citados.

Livros que 'mudaram o mundo'

A BBC, em uma seleção que visa destacar livros que tiveram um impacto transformador no mundo, inclui títulos como Frankenstein, de Mary Shelley, e A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Frankenstein, de 1818, não apenas lançou as bases do gênero de ficção científica, mas também levantou questões éticas que continuam a ser debatidas em relação à ciência e à criação. Por outro lado, A Revolução dos Bichos, de 1945, com sua alegoria da revolução russa, permanece uma poderosa crítica ao totalitarismo e à manipulação política.

Para as novas gerações, as seleções do século XXI se destacam obras como A Amiga Genial, de Elena Ferrante, que explora as complexas relações de amizade entre duas mulheres em Nápoles. The Warmth of Other Suns, de Isabel Wilkerson, sobre a migração de afro-americanos do sul para o norte dos Estados Unidos, também foi definida pela BBC como uma das obras revolucionárias.

Veja a lista dos melhores livros da história: