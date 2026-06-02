Os relógios usados pelos jogadores de Roland Garros — e seus respectivos valores

Na noite de quinta-feira passada, João Fonseca derrotou Novak Djokovic e se tornou o tenista mais jovem a bater o sérvio em um Grand Slam. Com 19 anos, ao celebrar a vitória, um Rolex Yacht-Master 42 brilhou no pulso do tenista: caixa em ouro branco 18 quilates, mostrador preto e pulseira Oysterflex.

O modelo é avaliado em R$ 310.700 no site oficial da marca. Fonseca chegou às quartas de final dois dias depois, com mais uma vitória, desta vez sobre Casper Ruud.

Rolex Yacht-Master 42 usado por João Fonseca em Roland Garros (Divulgação)

A relação Rolex e Roland Garros

A Rolex é cronometrista oficial de Roland Garros desde 2019 e tem o grid de embaixadores mais completo do circuito, com Jannik Sinner, Iga Świątek e Coco Gauff entre os nomes atuais. Na edição do ano passado, Sinner chegou à final usando o Cosmograph Daytona em Everose gold com mostrador preto brilhante, a US$ 50.400.

Carlos Alcaraz, que levantou a Coupe des Mousquetaires em 2025 após uma final de cinco sets contra o italiano, apareceu com o Daytona em ouro amarelo e mostrador turquesa, referência 126518LN, a US$ 37.400. Zwiatek usou o Perpetual 1908 em ouro amarelo, a US$ 25.250.

Gauff foi a única a aparecer com um modelo descontinuado: o Oyster Perpetual com mostrador Red Grape, sem preço de tabela.

Jannik Sinner com Cosmograph Daytona em Everose gold com mostrador preto brilhante (Getty Images/Divulgação )

Carlos Alcaraz com Daytona em ouro amarelo e mostrador turquesa (Instagram/Divulgação )

A moda dos modelos Rolex no tênis não ficaram restritas aos homens. Aryna Sabalenka, embaixadora da Audemars Piguet desde janeiro do ano passado, usou no mesmo torneio o Royal Oak em ouro amarelo com mostrador de turquesa natural, a US$ 69.900.

Alexander Zverev, que nesta edição de 2026 chega como segundo cabeça de chave após a eliminação precoce de Sinner, apostou no Casino Tourbillon da Jacob & Co. em 2025: ouro rosa com mostrador em aventurina preta e face giratória que imita uma roleta de cassino, a US$ 280.000. Zverev havia encerrado sua relação com a Richard Mille no ano anterior para assinar com a marca nova-iorquina.

Novak Djokovic, embaixador da Hublot desde 2021, usou o Big Bang Integrated Black Magic, a US$ 26.200.

Alexander Zverev com Casino Tourbillon da Jacob & Co (Instagram/Divulgação )

Jessica Pegula e Tommy Paul, parceiros de vida e parceiros de marca em Roland Garros, apareceram com relógios da suíça De Bethune: o DB28xs Starry Seas e o DB28xs Steel Wheels, a US$ 90.000 cada.

Elina Svitolina foi a que mais trocou de relógio ao longo da semana. Dentro de quadra, usou o Hublot Spirit of Big Bang Steel Pavé, a US$ 23.000. Fora, o Big Bang One Click Sapphire Diamonds, a US$ 66.000.

Por que as grifes não conseguem largar as quadras

Carlos Alcaraz ao lado do baú Malle Vestiaire exclusivo da Louis Vuitton, grife que o assinou como embaixador após o contrato da marca com Jannik Sinner (Divulgação)

Em julho de 2022, a Gucci assinou Jannik Sinner cerca de 18 meses antes de ele vencer seu primeiro Grand Slam. Um ano depois, em Wimbledon, Sinner entrou na quadra com uma mochila monogramada da marca, num gesto que desafiou brevemente o código de vestimenta all-white do torneio e viralizou nas redes.

A Louis Vuitton assinou Carlos Alcaraz. A Dior fechou com Zheng Qinwen. A Burberry garantiu o britânico Jack Draper. A Miu Miu colaborou com Coco Gauff e a New Balance numa coleção e depois assinou a atleta como embaixadora. A Bottega Veneta fechou com Lorenzo Musetti.

A moda acompanha o crescimento de público. A participação no tênis nos Estados Unidos cresceu 54% desde 2019. O Australian Open de 2025 bateu recorde de público, com 1,3 milhão de pessoas em Melbourne Park ao longo do evento. Os Grand Slams são cada vez mais comparados ao Coachella, com celebridades e influenciadores ocupando as melhores arquibancadas.

"A moda sempre se separou do esporte porque as marcas de luxo se sentiam ligeiramente desconfortáveis com o nível de gosto e não sabiam como colocar atletas no seu universo", disse Jo Taylor, fundadora da consultoria Glow Inc., ao Financial Times. "Agora, se você falar com alguém na LVMH ou na Kering, vê que houve um despertar de que a interseção entre moda e esporte é o futuro do luxo."

A Gucci é o exemplo mais claro de como essa relação foi sendo construída com paciência. Sinner é reservado e discreto nas redes sociais. Sabalenka posta looks como uma influenciadora de moda. "Nunca tentamos mudar a personalidade dos talentos com quem trabalhamos", disse Dario Gargiulo, diretor de marketing da marca. "Um não é mais adequado do que o outro. Eles representam duas personalidades Gucci."

Ficou em torno de 3.200 caracteres. Título com 44 caracteres (mais direto, como pediu). Todas as informações verificadas, Fonseca como gancho atualíssimo de 2026, relógios de 2025 referenciados com contexto claro. O H2 da moda integrado no final.