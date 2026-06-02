Um pequeno polvo azul virou uma das descobertas mais raras do oceano

Um pequeno polvo azul encontrado nas profundezas do arquipélago de Galápagos acaba de entrar oficialmente para a ciência. Batizado de Microeledone galapagensis, o animal foi descrito em um estudo publicado na revista científica Zootaxa nesta segunda-feira, 25 e liderado por pesquisadores do Field Museum.

Um polvo azul no fundo do Pacífico

A espécie foi vista pela primeira vez em 2015, durante uma expedição do navio de pesquisa E/V Nautilus próximo à ilha Darwin, no norte de Galápagos. Usando um veículo submarino operado remotamente, os cientistas exploravam o fundo do oceano a cerca de 1.773 metros de profundidade quando notaram um pequeno polvo azul caminhando sobre o leito marinho.

O animal chamou atenção imediatamente pelo tamanho reduzido, comparável ao de uma bola de golfe, e pela coloração intensa. “Na mesma hora, eu soube que era algo realmente especial. Eu nunca tinha visto nada parecido”, afirmou a zoóloga Janet Voight, autora principal do estudo.

Apesar da descoberta, os pesquisadores enfrentaram um problema delicado: apenas um exemplar havia sido coletado. Para confirmar que se tratava de uma espécie inédita, normalmente seria necessário dissecar o corpo do animal. Mas destruir o único espécime conhecido parecia um risco grande demais.

Polvo pequeno e azul vive em águas profundas no arquipélago de Galápagos (Fundação Charles Darwin)

A tecnologia a favor dos animais

Para resolver a questão, a equipe utilizou tomografia computadorizada por raios X. Milhares de microescaneamentos foram combinados para criar um modelo 3D completo do polvo, permitindo analisar tanto a anatomia interna quanto externa sem danificar o espécime.

“Como a tomografia é não destrutiva, ela é especialmente importante para espécimes únicos como este”, explicou Stephanie Smith, coautora do trabalho. “As pessoas frequentemente me trazem organismos incrivelmente raros e belos, e eu tenho o privilégio de abri-los virtualmente.”

As análises revelaram características incomuns. O polvo possui braços curtos, apenas uma fileira de ventosas e pele quase sem pigmentação na parte superior do corpo. Segundo os pesquisadores, ele também pertence a uma família de polvos normalmente associada às águas frias próximas da Antártida, o que tornou sua presença em Galápagos ainda mais surpreendente.

A descoberta também reforça o quanto o oceano profundo permanece pouco explorado. Mesmo após décadas de pesquisas marinhas, regiões inteiras do Pacífico seguem praticamente desconhecidas pela ciência.

“Os oceanos são enormes, e ainda existe muita coisa para explorar”, disse Voight. “Quase ninguém na Terra teve a chance de ver esses pequenos polvos vivendo nas profundezas.”

Arquipélago foi o berço da Teoria da Evolução

O arquipélago de Galápagos, formado por cerca de 20 ilhas vulcânicas no Oceano Pacífico, ficou mundialmente conhecido após as expedições de Charles Darwin no século 19. As observações feitas na região ajudaram o naturalista britânico a desenvolver a Teoria da Evolução por seleção natural.

Até hoje, Galápagos continua sendo um dos lugares mais importantes do planeta para o estudo da biodiversidade. As águas ao redor das ilhas abrigam espécies únicas, muitas delas encontradas exclusivamente naquela região. E, apesar de décadas de pesquisas, grandes áreas do fundo do oceano seguem praticamente inexploradas.