Moda e cinema: Zegna segue a tendência das grifes que produzem filmes

Falta menos de um mês para a cerimônia do Oscar, e enquanto os vencedores ainda são incertos, uma tendência já se consolidou em Hollywood: o envolvimento direto de marcas de luxo na produção cinematográfica. Entre os indicados deste ano, 'Emilia Perez', filme dirigido por Jacques Audiard, se destaca não apenas pelo enredo, mas pela assinatura da Saint Laurent Productions, divisão cinematográfica da grife Yves Saint Laurent.

A criação de uma produtora própria coloca a YSL como a primeira maison de luxo a financiar e participar criativamente de filmes autorais. O movimento vai além do figurino e se torna uma extensão da identidade visual e narrativa da marca. Em 2023, a grife estreou no cinema com 'Estranha Forma de Vida', curta-metragem de faroeste dramático dirigido por Pedro Almodóvar, que arrancou elogios da crítica. Agora, outra gigante da moda segue pelo mesmo caminho: a italiana Zegna.

Com o título de 'A Family Thread', o curta-metragem dirigido por Boramy Viguier acompanha o ator John Turturro em uma jornada pela tradição da Zegna. O filme se passa em Trivero, cidade natal da grife, e percorre marcos históricos da maison, como a Villa da família Zegna e os arquivos do fundador Ermenegildo Zegna, até chegar à apresentação da coleção Inverno 2025 em Milão.

No curta, Turturro reflete sobre legado e herança, traçando um paralelo entre sua própria ancestralidade – como neto de italianos que emigraram para os Estados Unidos – e o impacto duradouro da Zegna. Assim como as produções da YSL, a marca não é mencionada diretamente, mas se faz presente no figurino. O ator veste peças da coleção Vellus Aureum, feitas com lã fina, e aparece em um dos espaços mais simbólicos da maison: o escritório original do fundador, mantido preservado até hoje.

Em 2024, a Zegna já tinha se unido ao designer Boramy Viguier para criar um curta-metragem em homenagem a Ermenegildo Zegna. O cinema e a moda sempre caminharam juntos, mas agora essa relação assume novos contornos. Mais do que vestir personagens icônicos, as grandes grifes estão se posicionando como produtoras e narradoras de histórias, expandindo sua influência para além das passarelas e consolidando um novo território de expressão para o luxo.

Assista ao filme 'A Family Thread'