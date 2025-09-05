O que a saída de Anna Wintour da Vogue ensina sobre legado e liderança duradoura

Anna Wintour, aos 75 anos, anunciou sua saída do cargo de editora chefe da Vogue dos Estados Unidos em junho de 2025, encerrando uma era de 37 anos à frente da publicação.

Nesse período, ela transformou a revista em referência global e, mesmo afastando-se das operações diárias, continuará no comando como diretora de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue, mantendo influência estratégica em importantes marcas como Vanity Fair, GQ e Allure.

Desde sua primeira capa inovadora em 1988 (um Christian Lacroix com jeans), Wintour mudou o entendimento do que uma revista de moda poderia ser na época.

Veja a seguir seis pilares de liderança que Anna Wintour deixa como legado:

1. Visão clara + coragem para inovar

Wintour redefiniu os limites de moda e cultura, introduzindo celebridades nas capas da revista e alinhando Vogue com movimentos culturais emergentes, mostrando que liderança requer ousadia contínua.

2. Desenvolvimento de novos talentos

Com a criação do CFDA/Vogue Fashion Fund (organizações que ajudam no desenvolvimento de designers de moda) Wintour descobriu e impulsionou grandes nomes, como Marc Jacobs, Alexander McQueen e John Celliano.

A editora sempre teve seu foco voltado para o longo prazo e não apenas na expectativa de retorno imediato.

3. Equilíbrio entre criatividade e estratégia

Wintour entendeu que cultura e vendas devem ser trabalhadas em conjunto. Sob sua liderança, a Vogue evoluiu de apenas uma revista de moda para se tornar a marca com profundo impacto cultural e comercial, isso tudo enquanto liderava o prestigiado Met Gala e ampliava eventos como Vogue World.

4. Influência sem imposição

Mesmo possuindo uma reputação de ser exigente, colegas como Laurie Schechter, diretora fashion, destacam que seu estilo de liderança pode ser bem direto.

5. Atenção aos detalhes e conexão com realidades diversas

Sua assinatura visual e editorial (desde o corte de cabelo até o gerenciamento do Met Gala) evidenciam o poder dos detalhes. Ela sabia como traduzir cultura e contextos globais em linguagem visual universal.

6. Uso da plataforma para impacto positivo

Além da moda, Wintour usou sua voz para impulsionar causas significativas, liderando arrecadações multimilionárias para o Costume Institute (um departamento dedicado ao estudo, conservação e exposição de figurinos e têxteis) e sempre mantendo alto nível de relevância social.

