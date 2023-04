Lacoste transforma o icônico crocodilo em collab com a Netflix

Após anunciar uma nova diretora criativa, lançar mais um modelo de tênis e camisas polos para comemorar os 90 anos da Lacoste, a marca de fashion sport francesa anunciou uma parceria com a Netflix. A coleção exclusiva celebra os universos de algumas das produções mais famosas do streaming. No Brasil as peças serão inspiradas nas séries Stranger Things, Sex Education, Lupin e Bridgerton.

Para a campanha no Brasil, embaixadores como Maisa, Foquinha, Christian Malheiros e Marcela McGowan ajudaram a reunir pessoas em uma nova forma de contar histórias, promovendo em seus perfis diversas ações, como o desafio "Desbloqueando a peça secreta".

A comunidade de fãs de ambas as marcas, em conjunto com os influencers descobriram qual fandom estava faltando para comemorar a chegada dessa collab.

Do streaming para as ruas

Nas peças sem gênero, como agasalhos, bonés e polos, o Crocodilo vestiu os figurinos dos personagens da Netflix e é bordado em todas as peças da coleção. Para Stranger Things, seu rosto muda para o o monstro Demogorgon e em uma homenagem à rainha Charlotte, personagem de Bridgerton, série da Shondaland, ele usa uma peruca oversized. Outras peças têm a estampa dos crocodilos disfarçados ao navegar entre os gráficos de assinatura do serviço de streaming.

Além disso, como parte da colaboração, foram criados vídeos que apresentam o Crocodilo em um mundo que mistura o universo Lacoste com os códigos das diversas séries da Netflix.

"Estamos encantados com esta colaboração que resultou num encontro único entre nossos dois mundos e duas referências globais de criatividade e inovação, ambas com poder inigualável para reunir comunidades de todas as esferas da vida. A coleção que nasceu da nossa colaboração é a personificação deste poderoso encontro, de nossos respectivos códigos, influências e know-how", diz Catherine Spindler, vice-CEO da Lacoste.

O crescimento da Lacoste no Brasil

Dentro da América do sul, onde a Lacoste mais cresceu no mundo, o país de maior destaque é o Brasil. O mercado brasileiro representa 60% da região. Portanto, é justamente para cá que estão voltados os olhos do crocodilo.

Em entrevista à EXAME, no começo do ano passado, o CEO para a América Latina Pedro Zannoni já havia destacado que o Brasil está entre os quatro principais mercados para a Lacoste. Agora, segundo os dados divulgados, mais do que nunca.