Lacoste anuncia Pelagia Kolotouros como a nova diretora de design criativo

Exatamente um mês após o anúncio da saída de Louise Trotter do cargo de diretora criativa da Lacoste, a marca francesa anunciou hoje, 6, que Pelagia Kolotouros será a nova diretora de design criativo.

No comunicado de saída de Trotter, Thierry Guibert, presidente da marca, disse que a Lacoste adotaria um modelo de negócio com um coletivo de designers. "Além do design de coleções, nossa marca quer ir além em sua missão de conectar culturas e comunidades".

Com isso, Kolotouros irá supervisionar as equipes criativas da marca e colaborações com a Lacoste. A estilista integra a marca após saída da Adidas, onde supervisionava as colaborações com Ivy Park e Pharrell Williams.

Kolotouros já foi diretora criativa global da The North Face.

No Brasil, a Lacoste conta hoje com cinco lojas próprias, 13 outlets e 42 franquias, além do e-commerce e da presença em centenas de marketplaces e lojas multimarcas. Até o ano que vem, a ideia é triplicar o número de lojas próprias, a maioria com um conceito chamado Le Club Evolution, com uma linguagem visual que simula uma arena de tênis. O número de franquias deverá passar para 65, e a quantidade de outlets será mantida.

“O Brasil é um dos quatro países com prioridade estratégica para a marca, ao lado de Estados Unidos, França e China”, afirma Pedro Zannoni, CEO da Lacoste para a América Latina.

