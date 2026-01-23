“Seu B.O. vale pizza”: restaurante em SP dá fatias grátis a vítimas de assalto

Pizza grátis: para participar, basta apresentar o boletim de ocorrência e retirar uma fatia do sabor preferido (Mario Rodrigues/Divulgação)
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08h13.
No aniversário de São Paulo, domingo, 25, uma pizzaria localizada em Pinheiros, na zona oeste da capital, lançou uma ação para chamar atenção à falta de segurança no bairro. O estabelecimento promete uma fatia de pizza gratuita para pessoas que já foram vítimas de assalto ou furto na região.
Batizada de “Seu B.O. vale pizza”, a campanha é voltada a quem registrou boletim de ocorrência após ter sido assaltado ou furtado em Pinheiros. A iniciativa ocorre apenas neste domingo, data em que a cidade celebra mais um aniversário.
Para participar, basta comparecer à pizzaria na Rua Fradique Coutinho, 154, apresentar o boletim de ocorrência e retirar uma fatia do sabor preferido.
Segundo o estabelecimento, não é necessário agendamento prévio. O participante deve apenas levar o documento e ir ao local durante o horário de funcionamento.
De acordo com os organizadores, a ação vai além da distribuição de pizzas. A campanha busca dar visibilidade aos problemas de segurança enfrentados por moradores e frequentadores de Pinheiros, um dos bairros mais movimentados da capital paulista.
A iniciativa também repercutiu nas redes sociais, onde internautas comentaram a criatividade da ação e a preocupação com casos de furtos e roubos na região.