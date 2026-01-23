“Seu B.O. vale pizza”: restaurante em SP dá fatias grátis a vítimas de assalto

No aniversário de São Paulo, domingo, 25, uma pizzaria localizada em Pinheiros, na zona oeste da capital, lançou uma ação para chamar atenção à falta de segurança no bairro. O estabelecimento promete uma fatia de pizza gratuita para pessoas que já foram vítimas de assalto ou furto na região.

Batizada de “Seu B.O. vale pizza”, a campanha é voltada a quem registrou boletim de ocorrência após ter sido assaltado ou furtado em Pinheiros. A iniciativa ocorre apenas neste domingo, data em que a cidade celebra mais um aniversário.

Como funciona a campanha

Para participar, basta comparecer à pizzaria na Rua Fradique Coutinho, 154, apresentar o boletim de ocorrência e retirar uma fatia do sabor preferido.

Segundo o estabelecimento, não é necessário agendamento prévio. O participante deve apenas levar o documento e ir ao local durante o horário de funcionamento.

Objetivo da iniciativa

De acordo com os organizadores, a ação vai além da distribuição de pizzas. A campanha busca dar visibilidade aos problemas de segurança enfrentados por moradores e frequentadores de Pinheiros, um dos bairros mais movimentados da capital paulista.

A iniciativa também repercutiu nas redes sociais, onde internautas comentaram a criatividade da ação e a preocupação com casos de furtos e roubos na região.