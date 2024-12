Criolo, Rael e Mano Brown anunciam apresentação única em São Paulo; veja como comprar ingressos

Após o sucesso dos shows no Doce Maravilha, realizados no Rio e em Brasília este ano, Criolo, Rael e Mano Brown vão finalmente levar esse encontro emblemático para "casa". Os três artistas vão se apresentar no dia 22 de fevereiro, no Espaço Unimed, em São Paulo.

O show reúne três grandes nomes do rap nacional, cujas trajetórias possuem vários pontos em comum: o nascimento no extremo sul da capital paulista, suas influências musicais e formas de expressão, a representatividade na cultura hip hop brasileira e o forte laço de amizade e parceria entre eles.

Sintonia

As trajetórias de Criolo, Rael e Mano Brown têm diversos pontos em comum, como o nascimento no extremo sul de São Paulo, seus estilos musicais e formas de expressão, sua representatividade para a cultura hip hop brasileira e o vínculo de amizade e parceria que os une. O fato de terem crescido na cidade se torna o cenário central tanto para suas apresentações mais recentes quanto para o evento único agendado para 22 de fevereiro. No entanto, não se trata da São Paulo tradicional, com seus cartões postais e arranha-céus, mas de um lugar mais pessoal e subjetivo, onde os três se formaram e se conectaram com o rap. A apresentação destaca o orgulho de suas raízes e a importância delas na construção de sua trajetória e legado.

“É uma honra poder dividir o palco com a nossa maior referência na arte, a pessoa que mudou minha vida: Mano Brown. Ele é o mestre dessa poesia que nasce nas ruas e no coração do Capão Redondo, levando sua mensagem para o mundo. Também tenho o privilégio de estar ao lado de Rael, um grande amigo de bairro e um talento único, que, com o tempo, se tornou para mim uma referência de alegria, resiliência e musicalidade. Rael, com seu sorriso contagiante, é filho da zona sul de São Paulo, do Jardim Iporanga. Que felicidade rara! Agora, em São Paulo, temos três histórias e três corações da zona sul se unindo em uma apresentação cheia de emoção e entrega!”, declara Criolo.

“Esse show é muito emblemático. Nós três crescemos na Zona Sul de São Paulo, em bairros próximos: Grajaú, Jardim Iporanga e Capão Redondo. Sobrevivemos à falta de saneamento básico, violência policial e urbana de modo geral. Sobrevivemos através da nossa arte, fazendo rap. Nos reunirmos no palco é uma celebração de fato, a realização de um sonho. Sempre vi o Brown como uma referência que me influenciou muito, me trouxe consciência social, política e racial. Comecei a fazer cover de Racionais aos 11 anos. E o Criolo eu conheço desde os meus 14, quando andávamos de skate. Eu ia nos shows dele, criamos uma relação forte de amizade”, comenta Rael.

Como será a apresentação?

O encontro apresenta uma nova identidade visual exclusiva, criada pela Lab Fantasma & Bonus Track, que vai imergir o público de São Paulo em uma experiência única e especial. Com direção criativa dos próprios artistas, a estética do show se destaca.

O setlist não segue uma ordem cronológica ou linear, mas mistura sonoridades e estilos, oferecendo em 90 minutos três blocos com diversas músicas marcantes das carreiras dos três, como "Não Existe Amor em SP", "Jesus Chorou", "Envolvidão", "Subirusdoistiozin", "Vida Loka, Pt. 2" e "O Hip Hop É Foda". A produção é uma colaboração entre Bonus Track e Lab Fantasma, consolidando o Festival Doce Maravilha como uma plataforma oficial da música brasileira.

Como comprar ingressos?

O show será realizado no dia 22 de fevereiro de 2025, sábado, com abertura da casa às 20h e início do show às 22h. O local é o Espaço Unimed, situado na Rua Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo.

A classificação etária é de 18 anos desacompanhado, e menores de 17 anos só poderão entrar acompanhados pelos pais ou responsável legal, com possibilidade de alteração conforme decisão judicial. A venda de ingressos ocorre pelo site da Eventim. A compra é limitada a 4 por CPF, sendo 2 ingressos de meia-entrada.

Veja os preços a seguir:

Pista 1º: R$ 70,00 (meia entrada) | R$ 140,00 (inteira)

Pista 2º: R$ 90,00 (meia) | R$ 180,00 (inteira)

Pista 3º: R$ 110,00 (meia) | R$ 220,00 (inteira)

Pista 4º: R$ 130,00 (meia) | R$ 260,00 (inteira)

Pista 5º: R$ 140,00 (meia) | R$ 280,00 (inteira)

Camarotes A: R$ 340,00 (preço único)

Camarotes B: R$ 320,00 (preço único)