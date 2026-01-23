Brasileiros ficaram bilionários antes dos 30. Agora, venderam fintech por R$ 27 bi

Em 2012, dois jovens brasileiros se conheceram no X (antigo Twitter) durante uma discussão sobre editores de texto para programação. A troca de mensagens entre Pedro Franceschi e Henrique Dubugras daria origem, anos depois, a uma das fintechs mais valiosas do Vale do Silício: a Brex.

Fundada em 2017, a startup foi vendida na quinta-feira, 22, para a Capital One por US$ 5,15 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões), em uma operação estruturada com 50% em dinheiro e 50% em ações. A empresa, que oferecia soluções de gestão financeira e cartões corporativos para startups, tornou Franceschi e Dubugras bilionários aos 20 e poucos anos.

Empreendedorismo precoce e ruptura com Stanford

Antes da Brex, os dois criaram a Pagar.me em 2013, aos 16 anos, enquanto ainda cursavam o ensino médio no Brasil. A plataforma permitia que pequenas e médias empresas aceitassem pagamentos online de forma simplificada, em um momento em que o acesso a serviços financeiros digitais ainda era limitado no país. O negócio cresceu rapidamente e chamou atenção do mercado.

Em 2016, a Pagar.me foi vendida para a Stone, empresa brasileira de meios de pagamento. Embora o valor da transação nunca tenha sido divulgado, a venda garantiu aos fundadores capital suficiente para dar o próximo passo: mudar-se para os Estados Unidos e iniciar os estudos em ciência da computação na Universidade de Stanford, na Califórnia.

A experiência acadêmica, porém, foi breve. Após oito meses no primeiro ano do curso, os dois decidiram sair. Segundo Henrique Dubugras, a transição de empreendedores independentes no Brasil para a vida universitária tradicional, com aulas expositivas e rotina de dormitórios, foi frustrante. “Era entediante”, resumiu em entrevistas posteriores. A sensação, segundo ele, era de que haviam regredido em autonomia e velocidade de execução.

Apesar disso, o curto período em Stanford foi estratégico. Lá, contactaram estudantes internacionais que mais tarde se tornariam funcionários, investidores e conselheiros da Brex. Essas conexões foram fundamentais para estruturar o negócio que fundariam meses depois.

A decisão de abandonar a universidade em janeiro de 2017 marcou o início da Brex — e o início de uma trajetória que transformaria Franceschi e Dubugras em bilionários globais antes dos 30 anos.

Explosão no Vale do Silício

A Brex estreou no mercado oferecendo cartões corporativos com análise automatizada de crédito, direcionados a startups. Em menos de um ano, atraiu investidores como Peter Thiel, Max Levchin, Tiger Global e Greenoaks, ultrapassando US$ 1 bilhão em valor de mercado.

Em 2019, lançou contas corporativas integradas com ferramentas de controle financeiro. A base de clientes superou 30 mil empresas. Em 2022, alcançou seu pico de avaliação: US$ 12,3 bilhões.

No mesmo ano, Franceschi e Dubugras entraram na lista de bilionários da Forbes, com US$ 1,5 bilhão cada.

Reestruturação e venda para a Capital One

A partir de 2023, com o mercado mais cauteloso, a Brex mudou o foco para rentabilidade. Reorganizou operações e buscou estabilidade. A venda para a Capital One encerra esse ciclo de transição.

Franceschi seguirá como CEO da Brex. Dubugras, que desde 2024 atua como chairman, continuará com papel estratégico no conselho. A transação representa a maior aquisição da Capital One desde a compra da Discover Financial, por US$ 35 bilhões.

Fortuna em redefinição

Com 28% de participação na Brex, a dupla poderá embolsar até US$ 1,44 bilhão em ativos e ações. Em 2025, Franceschi ocupava a 8ª posição entre os bilionários mais jovens do Brasil, com R$ 3,3 bilhões. Dubugras, embora fora do top 10 jovem da Forbes naquele ano, mantinha trajetória semelhante.

A venda da Brex consolida a jornada de Franceschi e Dubugras como um dos casos mais bem-sucedidos de empreendedorismo da América Latina, iniciada com uma simples conversa no X.