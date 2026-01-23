Seja você do time sofá ou do time poltrona de cinema, uma coisa é certa: o fim de semana chega com uma lista de estreias de peso. De adaptações literárias a prequelas de clássicos da TV, há opções para todos os gostos — inclusive para quem já está de olho no Oscar.

Na Netflix, chega o brasileiro O Último Azul, vencedor do Urso de Prata em Berlim (2025), com participação de Rodrigo Santoro. A produção reflete sobre liberdade, identidade e a forma como familiares e o próprio governo lidam com a terceira idade.

Já na Disney+ chega a primeira temporada do documentário De Polo a Polo com Will Smith. A produção acompanha o ator se lançar em desafios extremos e perigosos ao longo de 100 dias.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

O Último Azul (Netflix)

Tereza, de 77 anos, viveu toda a sua vida em uma pequena cidade industrializada na Amazônia, até o dia em que recebe uma ordem oficial do governo para se mudar para uma colônia de moradias para idosos. O filme recebeu o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim de 2025.

Gotas divinas (Apple TV)

A série chega à segunda temporada nesta semana. A trama começa após a morte do francês Alexandre Léger, criador do renomado Guia de Vinhos Léger. Ele deixa uma filha, Camille, que vive em Paris e não vê o pai desde a separação dos pais quando ela tinha nove anos. Quando ela voa para Tóquio e o testamento de Léger é lido, descobre que seu pai deixou uma extraordinária coleção de vinhos — a maior coleção do mundo, de acordo com especialistas. Mas, para receber a herança, ela deve competir com Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), um brilhante e jovem enólogo.

The Beauty – Lindos de Morrer (Disney+)

O mundo da alta costura mergulha em um pesadelo quando supermodelos internacionais começam a morrer de maneiras misteriosas e macabras. Os agentes do FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett são enviados a Paris para desvendar a verdade. Conforme se aprofundam no caso, descobrem um vírus sexualmente transmissível que transforma pessoas comuns em exemplos de perfeição física, mas com consequências terríveis.

Bailarina (Prime Video)

Treinada nas tradições assassinas dos Ruska Roma, Eve Macarro enfrenta um exército de assassinos em busca de vingança contra os responsáveis pela morte de seu pai.

De Polo a Polo com Will Smith (Disney+)

Inspirado pelo seu falecido mentor a explorar as grandes questões da vida, Will lança-se em desafios extraordinários ao longo de 100 dias: esquiar até ao Polo Sul, capturar uma anaconda gigante, extrair veneno de uma tarântula venenosa, escalar montanhas e mergulhar sob o gelo do Polo Norte. Nesta viagem de polo a polo, é acompanhado por cientistas, exploradores e especialistas locais.

Morra, Amor (Mubi)

Uma dona de casa, que vive em uma casa isolada em uma cidade rural no interior dos Estados Unidos, luta com a sua sanidade enquanto lida com a maternidade, o casamento e a psicose. Filme está entre as apostas da temporada de premiações com Jennifer Lawrence.

Para ver no cinema: Marty Supreme

Forte candidato na temporada de premiações do cinema de 2026, especialmente para Timothée Chalamet — protagonista —, este é um dos favoritos ao Oscar de Melhor Ator deste ano.

Dirigido por Josh Safdie, Marty Supreme é ambientado na década de 1950 e acompanha a frenética jornada do carismático e moralmente questionável Marty Mouser (Chalamet), um apostador que se reinventa como jogador de tênis de mesa, movido pela obsessão de se tornar o melhor do mundo.