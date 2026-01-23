Fuvest: que horas sai a lista de aprovados do vestibular 2026?

A Fuvest divulga nesta sexta-feira, 23, às 10h, o resultado da primeira chamada do vestibular 2026 da USP. A lista de aprovados estará disponível no site da Fuvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo.

O vestibular oferece vagas para cursos de graduação da USP. As provas da segunda fase foram corrigidas por bancas especializadas, que avaliaram a capacidade dos candidatos de articular informações e conhecimentos em todas as disciplinas, com maior peso nas áreas relacionadas ao curso escolhido.

Nesta edição, a redação trouxe uma novidade. Pela primeira vez, os candidatos puderam escolher entre duas propostas, elaboradas a partir de uma mesma coletânea de textos. Uma delas era um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado”. A outra pedia a elaboração de uma carta a uma personagem hipotética que teria acusado o candidato injustamente, explicando as razões para conceder ou não o perdão.

Segundo o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, a redação foi o principal desafio do processo de correção. “O principal desafio enfrentado pela Fuvest na correção das provas foi justamente a redação, porque era preciso seguir um critério equitativo relativamente às duas propostas”, afirmou.

Quando começa a matrícula na USP?

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula em duas etapas virtuais. A pré-matrícula ocorre entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro. Já a efetivação da matrícula será realizada entre 8h de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro.

Quando sai a segunda chamada da Fuvest?

Quem não aparecer na lista inicial deve acompanhar as próximas convocações. A segunda chamada será divulgada em 3 de fevereiro, e a terceira, em 10 de fevereiro. Também será possível manifestar interesse na lista de espera nos dias 19 e 20 de fevereiro, com três convocações previstas para o preenchimento de vagas remanescentes.

Quando sai o resultado do Enem-USP?

No mesmo horário, às 10h desta sexta-feira, a Fuvest também publica o resultado da primeira chamada do Enem-USP 2026, que oferece 1.500 vagas regulares em cursos de graduação da USP.

Os prazos de pré-matrícula e efetivação são os mesmos do vestibular tradicional.

Principais datas da Fuvest e do Enem-USP