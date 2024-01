Troca de cadeiras na LVMH: Frédéric Arnault é nomeado CEO da LVMH Watches

A ano começou com mudanças nas cadeiras na divisão de relógios e joias na LVMH. Frédéric Arnault, que ingressou na TAG Heuer em 2017 e se tornou o CEO em 2020, é nomeado CEO da LVMH Watches, responsável pela Hublot, TAG Heuer e Zenith. Ele se reportará a Stéphane Bianchi, CEO da Divisão LVMH Watches & Jewelry.

Já Julien Tornare, CEO da Zenith desde 2017, é nomeado CEO da TAG Heuer e Benoit de Clerck sucede Julien Tornare como CEO da Zenith. Julien Tornare, Benoit de Clerck e Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot, reportarão a Frédéric Arnault.

“Frédéric fez um excelente trabalho na TAG Heuer nos últimos seis anos. Sua visão única e disruptiva para a indústria relojoeira levou a uma transformação espetacular para a TAG Heuer, que recuperou suas credenciais em tempo recorde como a marca de relógios de luxo impulsionada pelo alto desempenho. Estou extremamente satisfeito por ter Frédéric se juntando a mim na Divisão de Relógios e Joias da LVMH para supervisionar nossas três maisons de relógios, e ansioso para ver o que seus insights e visão únicos trarão para impulsionar o crescimento assistencial e sustentável para eles", diz Stéphane Bianchi, CEO da Divisão LVMH Watches & Jewelry.

“É um verdadeiro orgulho e um grande prazer para mim ver Julien assumindo o comando da TAG Heuer. Esta mudança é uma homenagem ao trabalho realizado por Julien nos últimos seis anos na Zenith, conduzindo e orquestrando com sucesso a recuperação e o reposicionamento da Maison. Sua nomeação também é um sinal de confiança de que o espírito empreendedor de Julien, suas excepcionais habilidades de liderança e sua forte experiência internacional e relojoeira serão decisivos na busca pela transformação e elevação da TAG Heuer”, acrescentou Stéphane Bianchi.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Benoit na Divisão de Relógios e Joias da LVMH como o novo CEO da Zenith. Combinando uma sólida experiência em relojoaria com um profundo conhecimento do desenvolvimento de negócios internacionais, Benoit irá, sem dúvida, prosseguir o excelente trabalho realizado por Julien nos anos anteriores e moldar o futuro da relojoaria suíça com a Zenith", concluiu Stéphane Bianchi.

Trajetórias profissionais

Filho de Bernard Arnault, que atualmente disputa o posto com Elon Musk como o homem mais rico do mundo, Frédéric iniciou sua carreira profissional na empresa de consultoria McKinsey, antes de passar para o departamento de pesquisa de Inteligência Artificial do Facebook. Ele ingressou na TAG Heuer em 2017, primeiro para gerenciar suas atividades de smartwatch, depois foi nomeado Diretor de Estratégia e Digital em outubro de 2018, e se tornou CEO em julho de 2020.

Nessa função, gerenciando mais de 2 mil pessoas, ele envolveu a empresa em um plano de transformação completo em torno de um objetivo: elevação da marca e desejabilidade. Graduou-se na École Polytechnique (X2014) na França.

Ativo há 26 anos na indústria relojoeira, Julien trabalhou inicialmente na Raymond Weil por dois anos antes de passar 17 anos na Vacheron Constantin, filial da Richemont, primeiro como diretor para o Mercado Suíço, posteriormente como presidente da marca nos EUA, diretor de vendas internacionais da HQ e finalmente como diretor-geral para a região Ásia-Pacífico. Ele então desenvolveu ainda mais suas habilidades de gestão e liderança como CEO da Zenith. Ele se formou no IMD e na London Metropolitan University.

Com 25 anos de experiência na indústria relojoeira dentro do Grupo Richemont, Benoit liderou as vendas globais nos competitivos mercados de bens de luxo em quatro continentes. Sua profunda experiência em desenvolvimento de negócios internacionais moldou suas estratégias de negócios, bem como sua capacidade de se conectar com os consumidores para compreender verdadeiramente suas necessidades e desejos. Ele foi diretor comercial da Panerai antes de ser nomeado para a Zenith. Benoit se formou na Universidade Concordia de Montreal.