Do bacalhau ao chocolate: 10 vinhos para harmonizar na Páscoa 2026

A mesa de Páscoa carrega um simbolismo que transcende a culinária. É um ritual de memória, onde pescados — com o bacalhau em destaque — e o cordeiro assumem o protagonismo do domingo festivo. E em uma celebração com sabores tão distintos e intensos, o vinho é um dos elementos que costura a narrativa sensorial da refeição.

A elegância está na versatilidade e na harmonização com as refeições no feriado da Páscoa. Para quem preza por um bom vinho à mesa, é necessário buscar rótulos que dialoguem com a diversidade de preparos, já que o bacalhau exige brancos estruturados ou rosés gastronômicos com volume de boca, enquanto o cordeiro pede o equilíbrio de tintos de médio corpo e taninos polidos.

Abaixo, selecionamos dez rótulos de alta gama para elevar o almoço, da entrada à sobremesa. Confira:

E. Guigal Côtes du Rhône Blanc

Branco francês estruturado e muito aromático, é o parceiro ideal para receitas de bacalhau e pescados mais elaborados que levam azeites potentes ou batatas.

Valor: R$ 168,00

Niepoort Dócil Loureiro Vinho Verde DOC

Um ícone de frescor, este Loureiro se destaca pelo final longo e mineral. Apresenta notas florais e cítricas que limpam o paladar com precisão entre uma garfada e outra.

Valor: Sob consulta (Grand Cru)

Anaia Rosé Malbec

Rosé argentino de perfil gastronômico, entrega frescor vibrante e boa presença em boca. É a escolha perfeita para acompanhar entradas leves ou pescados grelhados.

Valor: R$ 180,00

Bojador Amphora Branco Alentejo DOC

Produzido artesanalmente em talhas de barro, é um vinho cremoso e refrescante. Traz aromas de mel e flores, com toques terrosos que surpreendem quem busca fugir do óbvio.

Valor: Sob consulta (Grand Cru)

Marqués de Tomares Crianza

Um clássico da Rioja com passagem por barrica. Equilibra fruta madura e notas especiadas, sendo o par ideal para carnes assadas e o tradicional cordeiro pascal.

Valor: R$ 163,90

Herdade Barranco do Vale Blend Reserva

Tinto português elegante e com taninos muito macios. Sua estrutura permite acompanhar tanto o cordeiro quanto pratos de sabor mais intenso e condimentado.

Valor: R$ 189,00

Vallado Reserva Field Blend Douro DOC 2022

Uma joia feita de vinhas velhas (60 a 100 anos) com mais de 35 castas. Combina aromas de figo e tabaco com taninos maduros e um final mineral sofisticado.

Valor: Sob consulta (Grand Cru)

Fitapreta António Maçanita Palpite Tinto 2022

Intenso e persistente, este Alentejano matura por 18 meses em carvalho francês. Apresenta taninos suaves e um olfativo concentrado de frutas vermelhas e mentol.

Valor: Sob consulta (Grand Cru)

Menin Porto Late Bottled Vintage 2019

Para o momento do chocolate, este Porto intenso e sofisticado é indispensável. Sua riqueza aromática harmoniza naturalmente com a densidade do cacau.

Valor: R$ 298,00

Niepoort Vinho do Porto Ruby Dum

Amadurecido por três anos em barricas, traz doçura equilibrada e frutas vibrantes. É a companhia ideal para sobremesas como brownie, tiramisù ou o próprio ovo de Páscoa.