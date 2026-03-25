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Do bacalhau ao chocolate: 10 vinhos para harmonizar na Páscoa 2026

Seja para os tradicionais preparos com bacalhau ou cordeiro, separamos uma lista com opções para entrada, prato principal e sobremesa

Páscoa: 10 vinhos para harmonizar com a ceia no domingo (Marcelo Muniz/Divulgação)

Páscoa: 10 vinhos para harmonizar com a ceia no domingo (Marcelo Muniz/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 25 de março de 2026 às 16h13.

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A mesa de Páscoa carrega um simbolismo que transcende a culinária. É um ritual de memória, onde pescados — com o bacalhau em destaque — e o cordeiro assumem o protagonismo do domingo festivo. E em uma celebração com sabores tão distintos e intensos, o vinho é um dos elementos que costura a narrativa sensorial da refeição.

A elegância está na versatilidade e na harmonização com as refeições no feriado da Páscoa. Para quem preza por um bom vinho à mesa, é necessário buscar rótulos que dialoguem com a diversidade de preparos, já que o bacalhau exige brancos estruturados ou rosés gastronômicos com volume de boca, enquanto o cordeiro pede o equilíbrio de tintos de médio corpo e taninos polidos.

Abaixo, selecionamos dez rótulos de alta gama para elevar o almoço, da entrada à sobremesa. Confira:

E. Guigal Côtes du Rhône Blanc

Branco francês estruturado e muito aromático, é o parceiro ideal para receitas de bacalhau e pescados mais elaborados que levam azeites potentes ou batatas.

  • Valor: R$ 168,00

Niepoort Dócil Loureiro Vinho Verde DOC

Um ícone de frescor, este Loureiro se destaca pelo final longo e mineral. Apresenta notas florais e cítricas que limpam o paladar com precisão entre uma garfada e outra.

  • Valor: Sob consulta (Grand Cru)

Anaia Rosé Malbec

Rosé argentino de perfil gastronômico, entrega frescor vibrante e boa presença em boca. É a escolha perfeita para acompanhar entradas leves ou pescados grelhados.

  • Valor: R$ 180,00

Bojador Amphora Branco Alentejo DOC

Produzido artesanalmente em talhas de barro, é um vinho cremoso e refrescante. Traz aromas de mel e flores, com toques terrosos que surpreendem quem busca fugir do óbvio.

  • Valor: Sob consulta (Grand Cru)

Marqués de Tomares Crianza

Um clássico da Rioja com passagem por barrica. Equilibra fruta madura e notas especiadas, sendo o par ideal para carnes assadas e o tradicional cordeiro pascal.

  • Valor: R$ 163,90

Herdade Barranco do Vale Blend Reserva

Tinto português elegante e com taninos muito macios. Sua estrutura permite acompanhar tanto o cordeiro quanto pratos de sabor mais intenso e condimentado.

  • Valor: R$ 189,00

Vallado Reserva Field Blend Douro DOC 2022

Vallado Reserva Field Blend Douro DOC 2022

Uma joia feita de vinhas velhas (60 a 100 anos) com mais de 35 castas. Combina aromas de figo e tabaco com taninos maduros e um final mineral sofisticado.

  • Valor: Sob consulta (Grand Cru)

Fitapreta António Maçanita Palpite Tinto 2022

António Maçanita Palpite Reserva Alentejano 2021

Intenso e persistente, este Alentejano matura por 18 meses em carvalho francês. Apresenta taninos suaves e um olfativo concentrado de frutas vermelhas e mentol.

  • Valor: Sob consulta (Grand Cru)

Menin Porto Late Bottled Vintage 2019

MENIN PORTO LBV 2019 - WoodsWine - Sua adega digital - Bebidas Premium - Entregamos para todo o Brasil

Para o momento do chocolate, este Porto intenso e sofisticado é indispensável. Sua riqueza aromática harmoniza naturalmente com a densidade do cacau.

  • Valor: R$ 298,00

Niepoort Vinho do Porto Ruby Dum

Niepoort Vinho do Porto Ruby Dum

Amadurecido por três anos em barricas, traz doçura equilibrada e frutas vibrantes. É a companhia ideal para sobremesas como brownie, tiramisù ou o próprio ovo de Páscoa.

  • Valor: Sob consulta (Grand Cru)

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