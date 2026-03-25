Do bacalhau ao chocolate: 10 vinhos para harmonizar na Páscoa 2026

Páscoa: 10 vinhos para harmonizar com a ceia no domingo (Marcelo Muniz/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de março de 2026 às 16h13.
A mesa de Páscoa carrega um simbolismo que transcende a culinária. É um ritual de memória, onde pescados — com o bacalhau em destaque — e o cordeiro assumem o protagonismo do domingo festivo. E em uma celebração com sabores tão distintos e intensos, o vinho é um dos elementos que costura a narrativa sensorial da refeição.
A elegância está na versatilidade e na harmonização com as refeições no feriado da Páscoa. Para quem preza por um bom vinho à mesa, é necessário buscar rótulos que dialoguem com a diversidade de preparos, já que o bacalhau exige brancos estruturados ou rosés gastronômicos com volume de boca, enquanto o cordeiro pede o equilíbrio de tintos de médio corpo e taninos polidos.
Abaixo, selecionamos dez rótulos de alta gama para elevar o almoço, da entrada à sobremesa. Confira:
Branco francês estruturado e muito aromático, é o parceiro ideal para receitas de bacalhau e pescados mais elaborados que levam azeites potentes ou batatas.
Valor: R$ 168,00
Um ícone de frescor, este Loureiro se destaca pelo final longo e mineral. Apresenta notas florais e cítricas que limpam o paladar com precisão entre uma garfada e outra.
Valor: Sob consulta (Grand Cru)
Rosé argentino de perfil gastronômico, entrega frescor vibrante e boa presença em boca. É a escolha perfeita para acompanhar entradas leves ou pescados grelhados.
Valor: R$ 180,00
Produzido artesanalmente em talhas de barro, é um vinho cremoso e refrescante. Traz aromas de mel e flores, com toques terrosos que surpreendem quem busca fugir do óbvio.
Valor: Sob consulta (Grand Cru)
Um clássico da Rioja com passagem por barrica. Equilibra fruta madura e notas especiadas, sendo o par ideal para carnes assadas e o tradicional cordeiro pascal.
Valor: R$ 163,90
Tinto português elegante e com taninos muito macios. Sua estrutura permite acompanhar tanto o cordeiro quanto pratos de sabor mais intenso e condimentado.
Valor: R$ 189,00
Uma joia feita de vinhas velhas (60 a 100 anos) com mais de 35 castas. Combina aromas de figo e tabaco com taninos maduros e um final mineral sofisticado.
Valor: Sob consulta (Grand Cru)
Intenso e persistente, este Alentejano matura por 18 meses em carvalho francês. Apresenta taninos suaves e um olfativo concentrado de frutas vermelhas e mentol.
Valor: Sob consulta (Grand Cru)
Para o momento do chocolate, este Porto intenso e sofisticado é indispensável. Sua riqueza aromática harmoniza naturalmente com a densidade do cacau.
Valor: R$ 298,00
Amadurecido por três anos em barricas, traz doçura equilibrada e frutas vibrantes. É a companhia ideal para sobremesas como brownie, tiramisù ou o próprio ovo de Páscoa.
Valor: Sob consulta (Grand Cru)