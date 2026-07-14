Louis Vuitton apresenta baú especial para transportar a taça da Copa do Mundo

A Louis Vuitton apresentou o baú oficial que levará a taça da Copa do Mundo 2026 até a partida final, que acontece no domingo, 19. Fornecedora oficial e licenciada da competição, a grife francesa afirma que a iniciativa amplia uma parceria iniciada há mais de uma década com a FIFA.

Assim como ocorreu nas últimas edições do torneio, o baú, chamado Trophy Trunk, "será levado ao campo por embaixadores da Louis Vuitton e por uma lenda da FIFA, em um protocolo adotado desde o Mundial da África do Sul, em 2010", diz a empresa, sem revelar nomes.

Produção artesanal

O novo Trophy Trunk foi produzido nos históricos ateliês da Louis Vuitton em Asnières-sur-Seine, nos arredores de Paris, onde a maison fabrica seus baús desde o século XIX.

A peça mantém elementos tradicionais da marca, como o revestimento em monograma, cantoneiras metálicas, fechos inspirados nos modelos utilizados desde a década de 1860 e acabamento em couro. Na parte frontal, dois painéis recebem um "V" dourado, referência à palavra "vitória" e ao nome Vuitton, em uma pintura inspirada nas cores do troféu da Copa do Mundo.

O interior do baú é revestido em couro bege e traz um patch com a identidade visual da parceria entre Louis Vuitton e FIFA.

Patch com o logo da parceria entre Louis Vuitton e FIFA integrado à tampa do Trophy Trunk (Divulgação)

Louis Vuitton no esporte

A Louis Vuitton desenvolve baús personalizados para troféus de competições esportivas desde a década de 1980. Atualmente, a grife assina peças para eventos como Fórmula 1, NBA, Australian Open, Roland Garros, Ballon d'Or, Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

No futebol, o Trophy Trunk já esteve presente nas finais realizadas na África do Sul, Brasil, Rússia e Catar.

Segundo Pietro Beccari, CEO e chairman da Louis Vuitton, a criação para a esta Copa busca simbolizar a ligação entre a tradição artesanal da marca e um dos momentos mais emblemáticos do esporte mundial.

"Há mais de uma década, Louis Vuitton e FIFA compartilham um compromisso inabalável com a excelência, unidos pela crença comum no poder do esporte de inspirar e aproximar as pessoas. Estamos entusiasmados em dar continuidade a essa parceria para a Copa 2026", diz o executivo.

Além do Trophy Trunk, a Louis Vuitton também anunciou uma coleção limitada inspirada na Copa do Mundo de 2026. A linha inclui três modelos de baús, destinados ao transporte de relógios e objetos de coleção, que reproduzem elementos visuais da peça oficial utilizada para o troféu.