Há três anos sem Abloh, LVMH vende Off-White para Bluestar Alliance

A LVMH anunciou hoje a venda da Off-White LLC, proprietária da marca Off-White, para a Bluestar Alliance LLC, empresa de gestão de marcas como Tahari, Bebe e Scotch & Soda, segundo o site Business of Fashion.

Não foram anunciados os valores da venda.

Em 2021, a LVMH adquiriu 60% de participação na Off-White LLC, enquanto Virgil Abloh manteve os 40% restantes e continuou como diretor criativo da marca. A aquisição foi fundamental para a relação entre a LVMH e Abloh, que também era diretor artístico das coleções masculinas da Louis Vuitton desde 2018.

“A aquisição da Off-White, e a oportunidade de fornecer estratégias, investimentos e aproveitar nossa rede global de recursos, permitirá a continuação do impulso cultural e criativo que Virgil iniciou, algo que a Bluestar Alliance está comprometida em levar adiante”, disse Joey Gabbay, CEO da Bluestar Alliance, em um comunicado.

"A abordagem visionária de Virgil Abloh na moda ressoa profundamente com os valores centrais da Bluestar Alliance. A habilidade de Abloh em fundir a cultura de rua com a alta costura criou uma base sólida que está alinhada com a visão da empresa de fomentar a inovação, enquanto abraça a diversidade. A aquisição da Off-White, e a oportunidade de fornecer investimentos estratégicos, permitirá que o impulso cultural e criativo que Abloh iniciou continue, algo que a Bluestar Alliance está comprometida em levar adiante."

Com a morte de Virgil Abloh em 2021, a LVMH teve dificuldades nos últimos anos para reestabelecer a relevância da marca de street wear.

Sob direção criativa de Ib Kamara, a marca tem buscado novos consumidores. Neste mês, a Off-White desfilou pela primeira vez na semana de moda de Nova York, como estratégia para se reaproximar com o mercado americano após a compra pelo conglomerado francês. A apresentação aconteceu em quadras de basquete do Brooklyn Bridge Park.