Receita paga último lote da restituição do Imposto de Renda hoje; veja quem recebe

Chegou o dia do último pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2026. A Receita Federal deposita nesta segunda-feira, 31, os valores do quarto lote para 521.935 contribuintes, em um total de R$ 1,238 bilhão.

O dinheiro será creditado ao longo do dia e não contempla apenas contribuintes prioritários. O lote também inclui contribuintes sem preferência legal e restituições residuais de exercícios anteriores.

Quem está na fila do pagamento

Dos 521.935 pagamentos, 338.912 foram destinados a contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou escolhido o Pix para receber a restituição. Outros 43.502 pagamentos são para pessoas sem prioridade.

Entre os grupos com prioridade legal, o lote reúne 16.850 contribuintes com mais de 80 anos e 86.873 entre 60 e 79 anos. Também estão na lista 9.029 pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave e 26.769 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.

Ao todo, R$ 704,118 milhões do lote serão destinados aos contribuintes com prioridade legal.

Como conferir se vou receber?

Quem ainda não conferiu a situação pode fazer a consulta no site da Receita Federal. O caminho é "Meu Imposto de Renda" > “Consultar minha restituição”.

Há duas opções de consulta: uma simplificada e outra completa, disponível no extrato de processamento do e-CAC. O acompanhamento também pode ser feito pelo aplicativo da Receita para celulares e tablets, que permite consultar tanto a restituição quanto a situação cadastral do CPF.

Se houver alguma pendência na declaração, o contribuinte poderá corrigir os dados por meio de uma declaração retificadora.

O que acontece se o depósito der errado

O crédito só é feito em conta de titularidade do próprio contribuinte. Por isso, um erro nos dados bancários ou algum problema na conta de destino pode impedir o pagamento. Quando isso acontece, o Banco do Brasil permite reagendar o crédito por até um ano após a primeira tentativa de depósito.

O serviço pode ser solicitado pelo "Portal BB" ou pelas centrais 4004-0001 para capitais; 0800-729-0001 para as demais localidades; e 0800-729-0088 para para pessoas com deficiência auditiva.

Se o valor não for resgatado em até um ano, o pedido deverá ser feito pelo Portal e-CAC, em "Declarações e Demonstrativos" > "Meu Imposto de Renda" > "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária". Para o reagendamento, é preciso ter em mãos o valor da restituição e o número do recibo da declaração.