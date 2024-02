Farm, Reserva, Vans, Hering: as 22 marcas no meio da possível fusão bilionária entre Arezzo e Soma

Notícia que sacudiu o mercado nesta semana, a Arezzo &CO e o Grupo Soma, dois gigantes da moda brasileira, estão em vias de se tornarem uma coisa só. As duas empresas estão negociando uma fusão. A nova empresa -- uma potência com faturamento combinado de 12 bilhões de reais -- seria comandada por Alexandre Birman, da Arezzo &CO. Roberto Jatahy, CEO atual do Grupo Soma, seguiria como CEO das marcas da sua empresa dentro dessa nova companhia. Com portfólios complementares, o negócio pode trazer sinergias de até R$ 4,5 bilhões.

As duas empresas juntas comandam hoje 22 marcas, muitas delas extremamente conhecidas pelos consumidores brasileiros. É a da Arezzo, por exemplo, a responsabilidade pela Vans no Brasil. E fica sob a tutela do Grupo Soma a Hering - comprada em 2021 por 5,1 bilhões de reais, numa disputa que envolveu, também, a empresa mineira fundada por Anderson Birman.

A EXAME te mostra abaixo quais são as 22 marcas que estão no meio dessa possível fusão. Confira:

Marcas da Arezzo &CO

Arezzo

Marca de calçados femininos fundada em 1972 por Anderson Birman e que deu origem ao grupo bilionário. A marca lança de 18 a 21 coleções anuais e está presente em franquias, lojas multimarcas e webcommerce, garantindo a presença em todos os Estados do Brasil, além de lojas próprias localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. No mercado internacional, os produtos da marca são comercializados por meio de franquias e lojas multimarcas.

Schutz

A Schutz iniciou suas atividades em agosto de 1995, fundada por Alexandre Birman, atual CEO da Arezzo & Co. Atualmente, os sapatos, bolsas e acessórios da Schutz contam com uma rede de pontos de venda presente em todos os Estados brasileiros. A marca também possui lojas próprias nas principais capitais do país e lojas conceito – flagship stores. No mercado externo, são três lojas próprias, localizadas na Madison Avenue em Nova York, na Beverly Drive em Los Angeles e no Shopping Aventura em Miami.

Anacapri

Lançada em 2008, a grife é focada em sapatos sem salto para mulheres. Hoje, possui franquias distribuídas pelos estados brasileiros, além de lojas próprias nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Também está em canais multimarcas. Em 2017, a Anacapri lançou sua nova Flagship Store na rua Oscar Freire em SP, o “Espaço Descomplica”.

Alexandre Birman

Fundador da marca Schutz e CEO da Arezzo &CO, Alexandre Birman projetou sua grife homônima em 2008, focando no mercado de luxo para calçados femininos. Hoje, está presente em lojas Bergdorf Goodman e Saks Fifth Avenue, além de seus endereços em solo brasileiro.

Alme

Marca de produtos sustentáveis da Arezzo &CO, surgiu em 2018 com o nome Owme. Foi a sexta marca da companhia. Hoje chamada de Alme, a marca desenvolve produtos com matérias primas que focam no menor impacto ambiental possível, entre eles EVA I’m Green, lã merinada brasileira, fio de garrafa PET e algodão reciclado.

Vans

A operação da Vans no Brasil foi comprada pela Arezzo em 2019 por 50 milhões de reais. O acordo foi assinado para ter duração inicial de cinco anos, com possibilidade de extensão, em uma parceria com a controladora da marca mundialmente, a VF Corporation. Desde então, além da produção dos calçados no Brasil, a Arezzo se organizou para abrir mais lojas da empresa, uma das mais populares do portfólio da gigante de moda.

TROC

Fundada em 2016 pela curitibana Luanna Toniolo e adquirida pela Arezzo &CO em novembro de 2020, a TROC é um brechó online. Especializada em peças second hand de qualidade e de marcas de moda premium e luxo, um de seus diferenciais é a disponibilização de serviços de curadoria, cadastro, precificação e venda de peças usadas em sua plataforma. Recentemente, a marca inaugurou sua primeira loja própria temporária, a TROC FLASH POP UP, em um shopping de Curitiba.

Baw

Depois de comprar a Vans, a Arezzo foi às compras mais uma vez. Em 2021, a empresa comprou a marca digital de roupas Baw, para o público jovem, por 105 milhões de reais. A Baw foi fundada em 2014 pelos irmãos paulistanos Bruno Karra e Lucas Karra. A compra pela Arezzo aconteceu alguns meses depois da empresa perder uma disputa pela marca Hering, que foi adquirida pela Soma.

Grupo Reserva (AR&CO)

O Grupo Reserva, criado por Rony Meisler e Fernando Sigal, nasceu no ano de 2010. Após a fusão com a Arezzo &CO, em 2020, o grupo passou a ser nomeado de AR&CO. Hoje, liderado pelo CEO Rony Meisler, o conglomerado tem as marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina, Reserva Ink, Reserva Go, Reversa e Simples.

ZZ MALL

Plataforma digital da Arezzo &CO, é um marketplace com todas as marcas da companhia, além de outras que também são consideradas premium no setor, como Vivara, Ginger e Lança Perfume.

Carol Bassi

A Carol Bassi foi fundada em 2014 por Anna Carolina Bassi, empresária que cresceu ao redor da moda. A estilista então, criou sua própria label, que une seu DNA, seu espírito, sua alegria de viver e seu estilo pessoal. A marca foi comprada por 180 milhões de reais e foi o que fez a Arezzo estrear no vestuário feminino.

Vicenza

A Vicenza foi fundada em 1992 na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, por Ariovaldo Furlanetto. Em 2001, Rafaela Furlanetto integra a equipe de desenvolvimento, criando um novo conceito para a marca de calçados. É a aquisição mais recente da Arezzo, feita em 2023, por 173 milhões de reais.

Marcas do Grupo Soma

Animale

Criada pelos irmãos Claudia, Gisella e Roberto Jatahy, a Animale nasceu em 1991 e se tornou uma das maiores marcas de moda do Brasil. Ela foi uma das primeiras marcas do Grupo Soma, cujos principais acionistas individuais seguem sendo os membros da família Jatahy.

Farm

Em 1997, os amigos Kátia Barros e Marcello Bastos montam um stand da grife Farm na feira Babilônia Feira Hype, no Rio de Janeiro. A ideia era "colorir as garotas do Rio". Apenas dois anos depois, já inauguravam sua primeira loja. Hoje, são mais de 100 operações próprias no Brasil, além de unidades em Nova York, Venice e Aventura, nos Estados Unidos. Foi incorporada pela Soma em 2010.

Fábula

A Fábula nasce em 2008 e é o braço infantil da Farm. Foi incorporada pela Soma em 2010, junto com a loja-mãe. Hoje, as lojas estão espalhadas pelo país. São 12 unidades próprias localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, um plano de expansão de pop-ups, um e-commerce e mais de 500 pontos de multimarcas.

Foxton

Nascida no Rio de Janeiro há 16 anos e comandada até hoje pelos estilistas Rodrigo Ribeiro e Marcella Mendes, a marca foi incorporada pela Soma em 2015, tornando-se a única marca de moda masculina do grupo. Atualmente em processo de expansão, a marca já desembarcou também em cidades como São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Cris Barros

A designer Cris Barros criou sua marca homônima de roupa em 2002. Em 2016, a marca se associou à Soma. Hoje são cerca de 10 lojas espalhadas pelo país, além de pontos de venda parceiros.

Off Premium

Outlet do Grupo Soma que reúne produtos com preços promocionais de marcas como Animale, FARM, Fábula, Maria Filó, A.Brand, Dress To, Mr. Cat, ATEEN, Osklen, Cris Barros, Valisere, FYI, Cia. Marítima, Cantão, Morena Rosa, Monte Carlo e Jansport. Também tem um e-commerce.

Maria Filó

A marca carioca Maria Filó entrou no Grupo Soma em 2020. A empresa, que tem cerca de 60 lojas, nasceu em 1997, no Rio de Janeiro, pelas mãos de Celia Osorio, e se destacou pelo uso de tricô.

NV

Fundada em 2009, a NV é uma marca de moda feminina da Nati Vozza, uma das primeiras influenciadores digitais do Brasil. A marca foi vendida ao Soma em 2020 por 210 milhões de reais.

Hering

Uma das maiores aquisições da história do mercado de moda brasileiro, o Grupo Soma comprou a Hering em 2021 por 5,1 bilhões de reais. A marca, de 143 anos, foi fundada pelo imigrante alemão Hermann Hering em Blumenau (SC) em 1878 e se tornou a primeira empresa brasileira a exportar seus produtos, em 1968. Hoje, é uma das maiores redes de franquias de varejo do Brasil. Curiosamente, a Arezzo também tentou comprar a Hering. A disputa pela marca agitou o setor entre 2020 e 2021, mas a Soma levou a melhor.

Dzarm

Ainda como parte da aquisição da Hering, a Soma levou a Dzarm, focada no público jovem. À época do seu relançamento, em 2015, a Hering disse que o objetivo da marca era competir com a espanhola Zara e com a marca jovem do Grupo Renner, a Youcom.