Volvo lança EX30 com dois motores e aceleração de carro de corrida

Quarto carro elétrico mais vendido em 2025 – atrás dos BYD Dolphin Mini, Dolphin e Yuan Pro –, o Volvo EX30 ganhou uma versão com dois motores elétricos. Já disponível nas 52 concessionárias da marca sueca, a configuração Ultra Twin Motor chega custando R$ 309.950.

Com os dois motores, um em cada eixo, o EX30 entrega 428 cavalos de potência, 55,4 kgfm de torque e aceleração até os 100 km/h em 3,6 segundos.

De acordo com a Volvo, o EX30 Ultra Twin Motor é mais rápido do que carros de corrida da marca, como o S60 Polestar do Scandinavian Touring Car Championship, que faz de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos; e a perua 850, um dos principais símbolos do British Touring Car Championship nos anos 1990, que alcançava a marca em 7,4 segundos.

“O Volvo EX30 Ultra Twin Motor é o resultado final de uma equação que se iniciou em abril 1927 e, ao longo de quase 99 anos, somou-se uma série de dados sobre segurança, entre os quais a invenção do cinto de três pontas, passando pelo histórico de competições”, resume Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

Detalhes técnicos

A lista de equipamentos é composta por tela multimídia de 12,3 polegadas, sistema de som Harman Kardon, rodas de 20 polegadas e bateria de 69 kWh, entre outros itens. A autonomia é de 316 quilômetros.

Quanto às dimensões, o EX30 mede 4,23 m de comprimento, 2,65 de entre-eixos, 2,02 m de largura e 1,55 m de altura, enquanto o porta-malas tem capacidade para 318 litros.