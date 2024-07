Moda e esporte: lançamentos tênis se voltam às colaborações; confira

Em julho, os lançamentos de tênis se voltaram às colaborações e inovações tecnológicas. A New Balance, em parceria com Aimé Leon Dore, apresentou uma reinterpretação futurista do modelo 1000, originalmente de 1999. Já a Converse uniu-se ao Liverpool FC para criar uma coleção colaborativa inspirada no Anfield Stadium. E a Olympikus lançou o QU4DRA BR1, desenvolvido com o jogador de vôlei Bruno Rezende. Confira.

New Balance

Aimé Leon Dore x New Balance 1000 está disponível no e-commerce, na loja física da New Balance no Conjunto Nacional, em São Paulo e em lojas especializadas pelo preço sugerido de R$ 1.299,99 (Divulgação/Divulgação)

Com um visual futurista, a mais nova colaboração da New Balance com Aimé Leon Dore apresenta uma reinterpretação do modelo 1000, originalmente introduzido em 1999. Com amortecimento ABZORB no calcanhar e antepé, juntamente com uma haste Stability Web no meio do pé, o modelo proporciona um ajuste confortável e travado. Já a parte superior é confeccionada em couro perfurado em um tom branco limpo, acentuado por camadas de malha, toques reflexivos e marca bordada, apresentando uma versão refinada com inspiração esportiva.

Os designs ousados e inovadores das roupas esportivas alcançaram uma nova era e se tornaram visuais duradouros no estilo cotidiano.

O Aimé Leon Dore x New Balance 1000 está disponível no e-commerce, na loja física da New Balance no Conjunto Nacional, em São Paulo e em lojas especializadas pelo preço sugerido de R$ 1.299,99.

Converse

Como forma de enfatizar o legado com os esportes, a Converse uniu-se ao Liverpool FC para criar uma coleção colaborativa. Inspirada pelo emblemático Anfield Stadium, estádio que é a casa do Liverpool Football Club desde sua formação, a linha traz uma gama de produtos que combinam a herança histórica do time com o clássico design da Converse, como o tradicional Chuck 70 de estilo urbano.

O modelo é personalizado de acordo com o legado do Liverpool FC e em homenagem à sua apaixonada base de torcedores. O design dos tênis apresenta gráficos e padrões que remetem ao Anfield Stadium e à cultura do time, incorporando elementos visuais distintos e uma estética clean e modernista.

O Chuck 70 Converse x Liverpool FC ganhou estampas exclusivas, em tons acinzentados, colocadas na estrutura de camurça do novo modelo, que é feito com materiais premium.

O Chuck 70 Converse x Liverpool FC está disponível para compra no e-commerce da Converse (converse.com.br) e em sua loja física no Shopping Cidade São Paulo por R$ 599,90.

Olympikus

A Olympikus apresenta mais um tênis de alta performance no esporte, o QU4DRA BR1, cocriado com um dos maiores jogadores de vôlei da atualidade, Bruno Rezende. O novo modelo chega ao mercado no valor de R$ 499,99 e pode ser encontrado no e-commerce da marca e nas melhores lojas de calçados e artigos esportivos do Brasil.

O tênis foi desenvolvido com a tecnologia Eleva Pro, que proporciona leveza e amortecimento, trazendo maior conforto e efeito trampolim. No solado, a tecnologia Gripper é feita com uma borracha antiderrapante que mantém a aderência firme ao solo e possui um design em curvas com linhas orgânicas, evitando desgaste e garantindo maior estabilidade nas mudanças de direções em quadra.

Na cartela de cores, a Olympikus aposta no azul com detalhes em verde, limão com detalhes em laranja, preto e branco. O solado marrom traz um estilo streetwear para o calçado, ideal para compor looks para diversas ocasiões. O QU4DRA BR1 chega ao mercado com uma grade estendida, disponível até a numeração 48, uma novidade dentro do portfólio da marca.

Asics

Superblast 2

O Superblast 2 pesa aproximadamente 250g e está disponível no e-commerce da ASICS e em parceiros especializados pelo preço sugerido de R$1.599,99. (Divulgação/Divulgação)

Um dos modelos de tênis de corrida de ponta da ASICS, conhecido por sua responsividade e conforto, o Superblast 2, acaba de ser lançado no Brasil. O grande destaque para esse tênis “super treino” da ASICS é uso da tecnologia FF TURBO PLUS na entressola, que anteriormente era utilizada apenas nos modelos principais da marca, como o Metaspeed Sky Paris e o Metaspeed Edge Paris. Essa espuma proporciona um amortecimento super responsivo, melhorando o desempenho do corredor ao conservar a energia durante corridas longas e poupando suas pernas para a próxima corrida.

O Superblast 2 apresenta ainda mais tecnologia com o solado ASICSGRIP, especialmente desenvolvido para terrenos off-road, propiciando melhor tração e conforto avançado durante toda a corrida. Além disso, o cabedal feito em malha Engineered Woven, em uma peça única, leve e altamente respirável, oferece o conforto adicional necessário para os corredores.

O Superblast 2 pesa aproximadamente 250g (tamanho US9) e está disponível no e-commerce da ASICS e em parceiros especializados pelo preço sugerido de R$1.599,99.

ASICS Skateboarding

A ASICS também anuncia a chegada oficial de sua linha de skate ao Brasil com quatro modelos de tênis: GEL-FLEXKEE PRO 2.0, GEL-SPLYTE, GEL-VICKKA PRO e JAPAN PRO. O mercado brasileiro será um dos primeiros a receber a categoria.

O Brasil foi escolhido para receber a linha ASICS Skateboarding devido ao tamanho da representatividade da cena de skate no país. Segundo uma pesquisa divulgada no final de 2023 pelo Ibope Repucom, encomendada pela agência 213 Sports, o Brasil ganhou 20 milhões de novos fãs de skate desde 2019, destacando o crescimento impressionante do esporte.

Desenvolvido a partir da análise dos movimentos dos skatistas no ASICS Institute of Sport Science, o modelo GEL-FLEXKEE PRO 2.0 foi projetado especialmente para a categoria. Ele possui um sulco contínuo na sola para maior flexibilidade, cabedal assimétrico para um contato firme com o skate e suporte, construção de ilhós e língua para maior durabilidade, além de tecnologia GEL no calcanhar para reduzir os impactos de pousos intensos.

Asics: modelo GEL-FLEXKEE PRO 2.0 (Divulgação/Divulgação)

O GEL-SPLYTE, também desenvolvido no Instituto, tem um solado intermediário ajustado para desempenho, com amortecimento FF BLAST e tecnologia fuzeGEL para absorção avançada de impacto e controle no skate. A língua dividida facilita o calce e oferece acolchoamento extra, enquanto o design com costura tripla aumenta a durabilidade e resistência.

Já o GEL-VICKKA PRO, inspirado no modelo de treinamento dos anos 1980, foi adaptado para o skate com uma construção dianteira em peça única para durabilidade. Sua palmilha foi projetada para melhorar o centro de gravidade e estabilidade durante os movimentos de skate, enquanto a tecnologia GEL no calcanhar reduz o impacto dos pousos intensos.

Com uma silhueta baseada no tênis de basquete FABRE JAPAN S de 1981, o JAPAN PRO incorpora os padrões atuais do skate, com cabedal de camurça, costura tripla para durabilidade reforçada, faixa elástica e língua mais espessa para conforto e ajustes mais firmes.

Todos os modelos da linha de skate estão disponíveis no site da ASICS, na loja da ASICS na Oscar Freire em São Paulo, e na loja da Matriz Skate Shop. Os preços vão de R$599,99 a R$999,99.