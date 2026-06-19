Dia do Martini: como fazer o coquetel perfeito, segundo um mixologista premiado

O drinque mais cinematográfico do mundo, o termômetro da habilidade de um bartender e o sinônimo máximo de elegância em um copo de vidro. No dia 19 de junho comemora-se o Dia do Martini, um clássico atemporal da coquetelaria.

A origem do drinque é incerta. Há quem diga que a receita atual evoluiu a partir de um coquetel chamado Martinez. Segundo o mixologista Alê D’Agostino, pode ter sido o nome de um estabelecimento ou de um profissional pioneiro dos balcões, mas nada está confirmado. O que se sabe é que, quando foi criada e popularizada, a mistura entregava um perfil mais adocicado e suave.

O Dry Martini, com a personalidade marcante que conhecemos hoje, surgiu tempos depois como uma resposta ao paladar que buscava notas mais secas. "As primeiras receitas de dry martini foram feitas com o estilo London Dry, que é o gin seco", explica D’Agostino.

A composição do drinque parece simples: basta juntar gin e vermute seco. A execução, no entanto, exige precisão para que a potência do álcool não atropele a experiência. "O gelo é o ingrediente fundamental. É ele quem faz o equilíbrio exato entre a temperatura, a diluição e a textura do coquetel no copo", afirma o mixologista. Uma diluição excessiva deixa o drink aguado; a falta dela torna a bebida agressiva.

Como harmonizar à mesa

Por ser um drink de alta graduação alcoólica e perfil seco, o Martini funciona perfeitamente como um aperitivo de abertura. Na hora de pensar no cardápio, a regra de ouro é apostar no frescor para dialogar com as notas herbáceas do gin.

"O Martini carrega muitos botânicos, por isso pede pratos leves e frescos para abrir o apetite. Entradas frias e até alguns embutidos menos intensos funcionam muito bem. Pratos pesados ou muito gordurosos não combinam com a proposta", recomenda o mixologista.

Para quem prefere provar fora de casa, separamos uma lista de bares e restaurantes de São Paulo que servem bons drinques Martini. Confira:

Veja onde tomar diferentes tipos de martinis em São Paulo

Coda

O Coda marca o retorno de Alê D’Agostino à coquetelaria paulistana, com uma nova fase pessoal e profissional. Localizado na Vila Buarque, o bar une sofisticação e acolhimento. Tem ambiente intimista e toques musicais que remetem ao nome, inspirado no termo musical “coda”. Paixão do bartender, não poderia faltar no menu, o clássico Dry Martini (R$56), feito com gin e vermute seco.

Rua Barão de Tatuí, 233 – Vila Buarque, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 18h à 0h, sexta das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 17h | @_codabar

Café Hotel

O endereço, no Itaim Bibi, é um espaço coringa que reúne boa coquetelaria, shows e festas no decorrer do final de semana. Para iniciar a noite, vale provar o clássico Espresso Martini (R$49), que leva vodka Ketel One, licor de café e café espresso NoMoreBadCoffee, que faz muito sucesso entre os clientes.

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 181 – Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: quinta a sábado das 17h às 02h30 | @cafehotelbar

Guilhotina Bar

Em 2026, o bar completa 10 anos de abertura e foi totalmente reformado para trazer um ambiente mais moderno e descolado. Na parte interna, o grande balcão segue sendo o destaque para quem gosta de bons drinks e boas conversas. Para os fãs de drinks clássicos, vale provar o Espresso Martini (R$51), feito com vodka Ketel One, café espresso da NoMoreBadCoffee e licor de café.

Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 18h à 1h, sábado das 17h à 1h | @guilhotinabar

Di Bari Pizza

A casa é comandada pelo chef Rodrigo Lattarulo Schmidt e por sua esposa, Mayra Lattarulo Schmidt. Inspirado pelas raízes italianas da família de Mayra — originária da cidade de Bari —, o casal criou a pizzaria que rapidamente se tornou referência na capital paulista. A carta de drinks traz pedidas clássicas como o Dry Martini (R$35), que une gin, vermute seco, angostura orange e azeitona.

Bom Pastor, 1496 - Ipiranga, São Paulo/SP - Delivery: (11) 3806-1256 | Horário de funcionamento: todos os dias das 18h às 23h | @dibaripizza

Marena Cucina

O restaurante foi buscar inspiração na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia, sem deixar de lado o conforto e a elegância. Além dos pratos italianos, há uma carta com coquetéis clássicos bem executados, como o Espresso Martini (R$55), feito com vodka, licor de café e espresso; o Vesper Martini (R$82), que leva gin, vodka e Lillet Blanc; e o Dry Martini (R$59), com gin nacional e vermute seco.

Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 3167-3656 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h | @marenacucina

Balcone

Localizado em Pinheiros, o Balcone tem ambiente agradável, e aposta em uma cozinha descomplicada de raiz italiana. Para celebrar a data, vale provar o Yellow Martini (R$48), criação da casa, feito com Licor 43, vodka Absolut, suco de limão siciliano, maracujá e aquafaba.

Rua Cristiano Viana, 370 - São Paulo/SP – Fone: (11) 3476-7084 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 23h55, domingo das 12h às 17h | @balcone.sp

Baleia Rooftop

Localizado no edifício B32, famoso pela escultura metálica de baleia na Faria Lima, o restaurante se destaca pelo cardápio de inspiração mediterrânea e pela vista privilegiada. Na carta de drinks, se destacam os clássicos, como o Espresso Martini (R$52), que combina vodka, licor de café e café espresso. Já o Dry Martini (R$52), segue a receita original com gin e vermute seco, além de vir guarnecido de azeitonas.

Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 5464-8222 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h30 | @baleiarooftop

Corrientes 348

Inspirado nos sabores da Argentina, o Corrientes 348 une sofisticação, ambiente acolhedor e carnes de altíssima qualidade. Para acompanhar os cortes, vale provar os drinks clássicos, como o Dry Martini (R$43), feito com gin nacional e vermute branco seco.

2 unidades + Rua Comendador Miguel Calfat, 348 - Vila Olímpia, São Paulo /SP – Fone: (11) 3849-0348 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h | @corrientes348