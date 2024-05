Roku Gin convida 60 bares do Brasil para a criação de drinques inspirados nas quatro estações

Criada com a missão de produzir destilados artesanais que fossem ao encontro do paladar delicado dos japoneses, Roku Gin traz mais uma experiência inédita ao Brasil com o lançamento da plataforma global “The Best of Every Season”.

Desta vez, a marca convidou 60 bares entre São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia, para oferecerem uma experiência exclusiva por meio da criação de um menu de drinques inspirados nas quatro estações do ano – todos eles tendo como protagonista a marca de destilados premium Roku Gin.

O que é o Roku Gin

Criado pela The House of Suntory no Japão, na região de Osaka, Roku significa o número 6 que faz referência aos seis botânicos japoneses utilizados em sua receita. São eles: folhas e flores de cerejeira, representando a primavera; os chás sencha e gyokuro, o verão; a pimenta sansho, o outono; e a casca de yuzu em menção ao inverno.

O Roku Gin ainda é composto por mais oito botânicos tradicionais como o zimbro, cascas de laranja, limão, coentro e canela.

Foi a partir desse gin complexo, com muitas camadas de sabor e um toque cítrico, que cada um dos bares selecionados no Brasil criou o seu cardápio exclusivo de coquetéis.

Sabor complexo e toque cítrico: criado no Japão, Roku significa o número 6, em referência aos seis botânicos japoneses utilizados em sua receita (Roku Gin/Divulgação)

Como será o “The Best of Every Season”

Em maio, as casas participantes são: Atsui, Cozinha 212, Atlântico 212, Makoto Shops, The Punch Bar e Bartenderia, em São Paulo; Malta Beef Club (Jardim Botânico e Leblon), Canoa Sushi Bar e Si-chou, no Rio de Janeiro; e Faro Restaurante e SS Gastrobar, em Brasília.

O projeto conta com Yasmin Yonashiro como embaixadora de Roku Gin e Haku Vodka no Brasil. Conhecida por sua hospitalidade japonesa, Yasmin iniciou sua carreira na gastronomia aos 19 anos e, desde então, seguiu aprimorando seus conhecimentos. Para a marca, ela representa a essência do Japão moderno, com todas as credenciais de excelência presentes na cultura desse país.

“Desenvolver esse trabalho, sendo embaixadora de Roku Gin e Haku Vodka, tem sido importante para contar cada vez mais sobre a hospitalidade japonesa. No omotenashi queremos que todos tenham a melhor experiência possível, juntando a cultura japonesa e a qualidade de Roku Gin, um líquido muito complexo e versátil, com potencial tanto para coquetéis mais elaboradores quanto para os mais simples”, diz ela.

Roku Gin é também um dos patrocinadores oficiais do The World’s 50 Best Bars, a maior premiação de coquetelaria do setor. A presença da marca nesse evento fortalece a relação com o mercado e amplia cada vez mais o relacionamento entre bares e restaurantes do mundo.

Roku Gin - The Best of Every Season

@thehouseofsuntory_experience

Confira a lista de bares que receberão a experiência no mês de maio

São Paulo

Atsui

Verão: Kaizen Roku (R$55) - Roku Gin, folhas de shissô, suco de limão e água com gás

Outono: Omotenashi Roku (R$55) - Roku Gin, hortelã, maracujá, abacaxi, licor de umeshu, xarope de baunilha e suco de limão

Inverno: Yuzu Roku (R$50) - Roku Gin, sake, purê de yuzu, xarope de melão, suco de limão e hortelã

Primavera: Kaizen Roku (R$55) - Roku Gin, folhas de shissô, suco de limão e água com gás

Cozinha 212

Verão: Derby (R$58) - Roku Gin, Peychaud’s

Outono: Albanez (R$68) - Roku Gin, luxardo maraschino, vermute seco e bitter

Inverno: Alaska (R$66) - Roku Gin, chartreuse verde e angostura orange

Primavera: Casino (R$64) - Roku Gin, luxardo maraschino, limão e angostura orange

Atlântico 212

Verão: Roku Aguachile (R$45) - Roku Gin, aguachile, cambuci e coentro e jerez

Outono: Last Roku (R$45) - Roku Gin, Infusão de cogumelos e dry

Inverno: Dry Martini (R$45) - Roku Gin, blend de vermouth seco

Primavera: Folhas e Roku (R$45) - Roku Gin, infusão de folhas cítricas no vermouth dry

Makoto Shops

Verão: Truffle Sour (R$45) - Roku Gin, vermouth dry, mel trufado com vanilla, shissô e mix cítrico

Outono: Shiso Smash (R$46) - Roku Gin, limão siciliano, calda de Yuzu, shissô e hortelã

Inverno: Makoto Sour (R$40) - Roku Gin, pepino, dill, limão siciliano, clara e calda de açúcar

Primavera: Fura Sour (R$44) - Roku Gin, shochu, xarope de sencha e sakura, e bitter de laranja

The Punch Bar

Verão: Green Garden (R$56) - Roku, suco de limão siciliano, maceração de shissô verde, xarope simples e bitter de shissô

Outono: Yuzu Sour (R$58) - Roku Gin, cordial de yuzu, suco de limão, clara de ovo, xarope simples e bitter de yuzu

Inverno: Isshun (R$68) - Roku Gin, casca de yuzu fresco ralado na hora, suco de limão siciliano, xarope simples e bitter de yuzu

Primavera: Rosato Gin Soda (R$56) - Roku Gin, Ramazzotti Rosato, suco de limão siciliano e club soda

Bartenderia

Verão: J Collins (R$35) - Roku Gin, xarope artesanal de gengibre, limão siciliano, solução salina, água gaseificada e gengibre cristalizado

Outono: Harumi (R$38) - Roku Gin, vermouth dry, cordial de framboesa com yuzu e cereja amarena

Inverno: Kodawari (R$35) - Roku Gin, licor de umeshu, vermouth rosso e cereja amarena

Primavera: Gintchá (R$35) - Roku Gin, licor de yuzu, limão siciliano, xarope simples, matcha e hortel.

Rio de Janeiro

Malta Beef Club (Jardim Botânico e Leblon)

Verão: Roku Gin Citrus (R$45) - Roku Gin, Aperol, suco de grapefruit, xarope de mel com gengibre, suco de limão e angostura

Outono: Vento Litoral (R$45) - Roku Gin, limoncello, xarope de melão com limão siciliano

Inverno: Roku Pepe (R 48) - Roku Gin, vinho Jerez Tio Pepe, Bitter Peychaud's e azeitonas no palito.

Primavera: Roku Hot Blood (R$45) - Roku Gin, xarope de morango, polpa de maracujá, suco de limão siciliano

Canoa Sushi Bar

Verão: Canoa Flute (R$45) - Roku Gin, licor de yuzu, limão siciliano e espumante

Outono: Feels Like Autumn (R$45) - Roku Gin, jerez, salmoura de alcaparras e água tônica

Inverno: Umami Oyster Martini (R$45) - Roku Gin infusionado na kombu, água de ostras e vermute seco

Primavera: Roku Sunset (R$45) - Roku Gin, cointreau, frutas vermelhas, limão siciliano e angostura bitters

Si-chou Asiático

Verão: Osaka (R$42) - Roku Gin, elderflower, siciliano e tonic

Outono: Shinjiro Torii (R$42) - Roku Gin, morango, xarope de especiarias, siciliano, bitter angostura e cereja

Inverno: The Best (R$47) - Roku Gin, vermouth rosso, infusão com café, luxardo, cognac e fernet branca.

Primavera: Roku Milk Punch (R$47) - Roku Gin e milk punch com melancia

Brasília

Faro Restaurante

Verão: Brasil Smash (R$52) - Roku Gin, manjericão, limão e açúcar

Outono: Sex on the Beach (R$56) - Roku Gin, amora, maracujá e laranja

Inverno: Snow Faro (R$54) - Roku Gin, leite de coco, coco, limão e curaçau blue

Primavera: Flowers Faro (R$49) - Roku Gin, toranja e água tônica

SS Gastrobar