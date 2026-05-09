Dia das Mães e café: como incluir a bebida na celebração

Neste domingo, 10 de maio, é Dia das Mães, uma data que celebra quem está por trás de tantos momentos importantes em nossas vidas. Que tal retribuir esse carinho com um bom café ou, melhor ainda, criando memórias juntos em torno da bebida?

Para te ajudar nisso, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) reuniu cinco opções de presentes e refeições para tornar o Dia das Mães ainda mais marcante.

Veja como adicionar o café na comemoração

Café da manhã com sabores diferenciados

Sair da cama nem sempre é fácil, mas o café entra em cena justamente aí. Segundo pesquisa do Instituto Axxus, a pedido da ABIC, 63% dos brasileiros recorrem à bebida para melhorar o humor e ganhar mais disposição.

E tudo pode ficar melhor para a sua mãe se ela ganhar um farto café da manhã na cama. Nesse sentido, não pode faltar um cafezinho de qualidade. Que tal oferecer diferentes estilos de café para ela provar?

Conheça mais sobre os estilos especial, extraforte, gourmet, superior e tradicional.

Busque pelos estilos em cafeterias, supermercados ou até mesmo em lojas online.

Canecas e xícaras decoradas

Se a sua mãe é daquelas que toma café todos os dias ou aprecia bons momentos acompanhados da bebida, o presente perfeito é uma caneca ou xícara. Assim, frequentemente, ao preparar um cafezinho, vai lembrar que foi presenteada.

Invista em canecas e xícaras que a representem, seja pelo amor ao café ou outro interesse particular, como viagens e obras de arte. Quem prefere não se arriscar, pode comprar o item com frases escritas como “Feliz Dia das Mães” ou “Para uma super-mãe”. O que importa é o reconhecimento e a lembrança.

Almoço para a mãe

No dia dela, prepare uma refeição saborosa. Caso ela goste de peixe, aprenda a fazer um escondidinho de bacalhau com café com o passo a passo abaixo:

Reserve três postas de bacalhau dessalgado (500 g);

Para marinar, adicione o peixe, 50 ml de azeite e deixe por duas horas;

Depois, coloque o bacalhau em um refratário com o tempero de sua preferência e azeitonas;

No preparo do purê, amasse quatro batatas médias cozidas;

Em uma panela em fogo baixo, misture o purê, uma colher de chá de manteiga, 150 ml de creme de leite e sal a gosto;

Acrescente 70 ml de café na massa e mexa até ficar homogêneo;

Feito isso, cubra o bacalhau com o purê;

Leve ao forno a 180°C por 40 min;

Agora, é só servir.

Tábua de frios

No final da tarde, uma boa pedida é uma tábua de frios, que pode ser uma opção de presente no Dia das Mães e cai bem com café. Queijos como brie e ricota combinam com as bebidas suaves e com acidez. Já os laticínios de gosto forte e os curados harmonizam com cafés mais encorpados e adocicados.

Pavê de chocolate com café

Para encerrar o dia com chave de ouro, que tal celebrar a vida com uma sobremesa à base de café? Veja como montar um pavê com camadas feitas do mix de café e chocolate.

Os ingredientes para o creme são:

5 colheres (sopa) de cacau em pó;

5 colheres (sopa) de café coado;

2 latas de leite condensado;

1 caixinha de creme de leite.

No preparo, misture o cacau, o café e o leite condensado em uma panela em fogo baixo até chegar no ponto de brigadeiro de colher.

Depois, acrescente o creme de leite e mexa bem por cerca de 3 minutos.

Forre o refratário com bolachas champanhe ou biscoitos maizena molhados no leite. Monte as camadas e cubra com o creme de chocolate e café;

Por fim, leve para a geladeira por, pelo menos, três horas. Após isso, é só servir.

Agora, é a hora de celebrar, comprar os presentes ou os ingredientes e aproveitar o Dia das Mães! Não deixe de conferir mais informações sobre o café na nossa coluna.