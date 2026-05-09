Dia das Mães e café: como incluir a bebida na celebração

Dia das Mães: sugestões para celebrar a data em volta da mesa (Martín Bianco/Divulgação)
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Publicado em 9 de maio de 2026 às 09h36.
Neste domingo, 10 de maio, é Dia das Mães, uma data que celebra quem está por trás de tantos momentos importantes em nossas vidas. Que tal retribuir esse carinho com um bom café ou, melhor ainda, criando memórias juntos em torno da bebida?
Para te ajudar nisso, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) reuniu cinco opções de presentes e refeições para tornar o Dia das Mães ainda mais marcante.
Sair da cama nem sempre é fácil, mas o café entra em cena justamente aí. Segundo pesquisa do Instituto Axxus, a pedido da ABIC, 63% dos brasileiros recorrem à bebida para melhorar o humor e ganhar mais disposição.
E tudo pode ficar melhor para a sua mãe se ela ganhar um farto café da manhã na cama. Nesse sentido, não pode faltar um cafezinho de qualidade. Que tal oferecer diferentes estilos de café para ela provar?
Conheça mais sobre os estilos especial, extraforte, gourmet, superior e tradicional.
Busque pelos estilos em cafeterias, supermercados ou até mesmo em lojas online.
Se a sua mãe é daquelas que toma café todos os dias ou aprecia bons momentos acompanhados da bebida, o presente perfeito é uma caneca ou xícara. Assim, frequentemente, ao preparar um cafezinho, vai lembrar que foi presenteada.
Invista em canecas e xícaras que a representem, seja pelo amor ao café ou outro interesse particular, como viagens e obras de arte. Quem prefere não se arriscar, pode comprar o item com frases escritas como “Feliz Dia das Mães” ou “Para uma super-mãe”. O que importa é o reconhecimento e a lembrança.
No dia dela, prepare uma refeição saborosa. Caso ela goste de peixe, aprenda a fazer um escondidinho de bacalhau com café com o passo a passo abaixo:
No final da tarde, uma boa pedida é uma tábua de frios, que pode ser uma opção de presente no Dia das Mães e cai bem com café. Queijos como brie e ricota combinam com as bebidas suaves e com acidez. Já os laticínios de gosto forte e os curados harmonizam com cafés mais encorpados e adocicados.
Para encerrar o dia com chave de ouro, que tal celebrar a vida com uma sobremesa à base de café? Veja como montar um pavê com camadas feitas do mix de café e chocolate.
Os ingredientes para o creme são:
No preparo, misture o cacau, o café e o leite condensado em uma panela em fogo baixo até chegar no ponto de brigadeiro de colher.
Depois, acrescente o creme de leite e mexa bem por cerca de 3 minutos.
Forre o refratário com bolachas champanhe ou biscoitos maizena molhados no leite. Monte as camadas e cubra com o creme de chocolate e café;
Por fim, leve para a geladeira por, pelo menos, três horas. Após isso, é só servir.
Agora, é a hora de celebrar, comprar os presentes ou os ingredientes e aproveitar o Dia das Mães! Não deixe de conferir mais informações sobre o café na nossa coluna.