Café para iniciantes: guia prático para escolher a melhor bebida

Consumir café é um dos hábitos mais fortes dos brasileiros e, cada vez mais, a indústria cafeeira vem diversificando a oferta com vários formatos e estilos. Mas os iniciantes na degustação da bebida podem ter dificuldades em saber como escolher o café ideal para o seu paladar.

Por isso, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) preparou um guia rápido para quem está entrando nesse universo.

Primeiramente, é importante entender que há tipos de grãos de café, como o arábica e o canéfora, principais espécies cultivadas no Brasil e no mundo.

Além disso, o Brasil categoriza cinco estilos da bebida, que apresentam sabores e propriedades distintas, segundo o Protocolo Brasileiro de Avaliação de Cafés Torrados, reconhecido na norma NBR 17238, da ABNT, e até internacionalmente. São eles: especial, extraforte, gourmet, superior e tradicional. E conhecer sobre os tipos e estilos é um diferencial na experiência de tomar café.

Saiba quais são os principais tipos de café

Arábica

Grão utilizado em 70% da produção mundial de café, o Coffea arabica é o mais adequado para o cultivo em regiões de altitude elevada com temperatura amena, em países como Brasil, Etiópia e Panamá, entre outros. O arábica tem potencial para apresentar alta doçura e notas de chocolate e caramelo, frutadas e florais. A planta pode ser afetada por mudanças no clima, pois apresenta sensibilidade ao ambiente e a doenças.

Canéfora

Já o Canéfora é resistente a nuances no ambiente e a pragas, que podem acometer o cafezal. A espécie se adapta bem em alturas menores, abaixo dos 800 m, e locais mais quentes e úmidos. Nomes como robusta e conilon aparecem quando se fala da canéfora, por serem variações dele.

No Brasil, Rondônia vem se destacando na indústria dos cafés tipo robusta amazônico. Já o conilon é cultivado no Espírito Santo e na Bahia, também alcançando grande complexidade e diversidade de notas sensoriais. O sabor dele é marcado pelo amargor e notas como açúcar mascavo, canela, amadeirado e cacau. Além da diferença de sabores, a concentração de cafeína também varia. A canéfora armazena duas vezes mais cafeína do que a arábica.

Entenda as diferenças dos estilos de café

Na hora de comprar o café no mercado, você pode ir além do café que sempre escolhe, e experimentar novos aromas e novas experiências. Existe um café para cada momento. A classificação feita pela ABIC considera, principalmente, as notas descritivas de acidez, amargor e doçura. Conheça mais sobre elas:

Especial: doçura alta a muito alta, amargor muito baixo a baixo, acidez moderada a muito característica e deve conter pelo menos uma nota de amadeirado, amendoado, caramelizado, frutado, baunilha, chocolate, floral ou mel

doçura alta a muito alta, amargor muito baixo a baixo, acidez moderada a muito característica e deve conter pelo menos uma nota de amadeirado, amendoado, caramelizado, frutado, baunilha, chocolate, floral ou mel Extraforte: intensidade alta, amargor moderado a alto, torra média a escura, doçura e acidez muito baixas a baixas e notas de tostado podem variar de fracas a muito fortes

intensidade alta, amargor moderado a alto, torra média a escura, doçura e acidez muito baixas a baixas e notas de tostado podem variar de fracas a muito fortes Gourmet: amargor baixo a moderadamente baixo; acidez moderada ou alta, doçura equilibrada a alta e notas de frutadas, florais, amadeiradas e tostadas podem ser fortes

amargor baixo a moderadamente baixo; acidez moderada ou alta, doçura equilibrada a alta e notas de frutadas, florais, amadeiradas e tostadas podem ser fortes Superior: acidez, amargor e doçura são moderados em todos os quesitos

acidez, amargor e doçura são moderados em todos os quesitos Tradicional: acidez baixa a moderadamente baixa, amargor moderado a alto e doçura muito baixa a baixa

Para mais dicas sobre o universo do café, acompanhe a nossa coluna.