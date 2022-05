Dia das Mães 2022: brunches, almoços e jantares para comemorar

O Dia das Mães se aproxima e uma forma de comemorar esta data, seja presente, seja à distância, é através de bons pratos. Para o domingo, dia 8, Casual selecionou restaurantes e padarias que estão com menus e cestas especiais para presentear as mães nesta data.

Brunches e cestas de café da manhã

Bagueri

A padaria artesanal Bagueri no bairro de Higienópolis em São Paulo, lança duas cestas para o Dia das Mães. A cesta Café conta com Café Abraço, Goiabada pote vidro, Queijo minas Casca 350G Florida, Bolo de rolo, Brioche, Pain au Chocolat, Croissant tradicional e Caneca Bagueri, por 249 reais. Já a cesta Vinho conta com vinho Posadas Viejas, Caixa de alfajor, Doce de leite Rocca 450, Biscoito Goiabinha lata 145g; Bala Lalka lata 92g e Chocolate Te Amo 100g, por 262 reais.

Serviço:

Avenida Higienópolis, 467 - Higienópolis.

O delivery pode ser feito através de entrega própria pelos telefones (11) 2924-6393 e (11) 97302-4991 ou Ifood.

Grand Hyatt São Paulo

O Grand Hyatt São Paulo preparou uma edição especial do Sunday Brunch para receber as famílias no Dia das Mães. No menu, madeleines, croissants, muffins, waffles e panquecas com Maple Syrup. E diversas opções de ovos, como Pochê e Beneditinos. O buffet inclui opções com frutos do mar, ostras, estações gourmet e estações ao vivo pilotadas pelos Chefs. Para harmonizar com a variedade de pratos, mães e filhos podem optar por espumante, vinho tinto e branco à vontade. Para esta edição também estão inclusos água aromatizada, água com e sem gás, refrigerantes, suco e cafés. O brunch custa 340 por adulto.

Serviço:

Grand Hyatt São Paulo

Av. das Nações Unidas, 13301 - Itaim Bibi. (11) 2838-1234

A partir das 13h.

Sagrado Boulangerie

A Sagrado Boulangerie preparou cestas presenteáveis para comemorar o Dia das Mães com a mesa cheia. Pães, croissants, sanduíches diversos, inclusive o vegetariano, doces, bolos, café com grão especial de marca própria e uma variedade de produtos de alta qualidade vão sair quentinhos e frescos da loja diretamente para a mesa. Há também a cesta fit, para as mães que não descuidam do equilíbrio na alimentação, e a cesta Happy Hour. É possível adquirir a cesta nas versões individual ou para até 4 pessoas por preços a partir de 167 reais.

As cestas podem ser encomendadas nas 13 lojas físicas da Sagrado Boulangerie ou pelo telefone, ligando para a unidade desejada.

Restaurantes para almoço e jantar no Dia das Mães

Me Vá

Quem quiser comemorar o Dia das Mães no restaurante com alma espanhola, Me Vá, terá como opção do cardápio a tradicional Paella de Frutos do Mar com arroz condimentado com açafrão e caldo de crustáceos com polvo, lula, mariscos e camarão (136 reais por pessoa).

Serviço:

Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros, São Paulo. (11) 3816-0588

NOU

O restaurante selecionou diversas opções para comemorar a data, como Spaghettini com camarão com shiitake, abobrinha e tomates secos (75 reais) ou o Salmão com pupunha, aspargos, abóbora e tomates assados com redução de balsâmico (65 reais). O chef Amilcar Azevedo fará apenas no dia a Burrata, com tomatinhos tostados, salada de manjericão gigante e azeitonas pretas, para compartilhar (53 reais).

Serviço:

Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis, Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros, Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros. @nourestaurante

Amazo

O chef peruano Enrique Paredes oferecerá dois pratos especiais para compartilhar que estará como opção para o Dia das Mães. O arroz com pato, tradicional da culinária do norte do Peru, ganha uma releitura e leva coxa de pato confitada e crocante, magret de pato, corações anticucheros e arroz gohan cremoso temperado com pimenta de cheiro e coentro, finalizado com alioli de ají amarillo e chalaquita (vinagrete de cebola e pimenta). O segundo prato também será um arroz, mas com frutos do mar e cozinha oriental com lula, camarão, polvo, todos defumados. Ambos os pratos custam 149 reais, para compartilhar.

Serviço:

Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos. (11) 99560-4321

Modern Mamma Osteria

Como sugestão para o Dia das Mães, os chefs Paulo Barros e Salvatore Loi servirão o Casoncelli recheado com presunto de Parma DOP e stracciatela com purê de abobrinha orgânica (66 reais).

Serviço:

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi e Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. (11) 930838387

Ícone Asiático

O restaurante comandado pelos chefs Alexandre Ortigoso e Roberto Sotoru terá uma receita exclusiva para o domingo das mães: polvo selado com mel, acompanhado com musseline de batata temperado com wasabi e shitake caramelizado com shoyu de cogumelos, por 140 reais.

Serviço:

Rua Fidalga, 79 – Pinheiros. (11) 2667-6217 @iconeasiatico

Il Capitale

O restaurante de culinária italiana clássica, que tem no comando o restaurateur Gianluca Perino e o chef de cozinha Ricardo Dicamargo, oferece no domingo sugestões especiais e um mimo para as mães. Rigatoni al pesto e burrata (74 reais) e Orecchiette com ragu de linguiça picante e funghi porcini italiano (120 reais) são as opções para a data. E a homenageada que estiver comemorando no restaurante recebe um welcome drink, o clássico Bellini (prosecco e suco de pêssego).

Serviço:

Rua Oscar Freire, 600 - Jardins. Reservas (11) 97832-3460 @ilcapitale

Animus

Nesse Dia das Mães, o restaurante Animus, comandado pela renomada chef Giovanna Grossi, servirá uma taça de Rosé como welcome drink para as mães presentes. Além disso, a chef recomenda o Tartare de Carne (com gema defumada, laranja confitada e crispy de cebola, 47 reais), assim como a Massa com creme de cenoura (Massa recheada com creme de cenoura assada, pecorino e ervas, 46 reais). Já de sobremesa, a sugestão é a Torta de Chocolate com coulis de cambuci, crocante de amendoim e café, 36 reais).

Serviço:

Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros. (11) 2371-798

