Dia das mães 2022: 22 ideias de presentes para se inspirar

4 /22 Kit Tartuferia San Paolo: (Alho Negro com Trufas 180g; Tartufo Estivo Macinato 50g; Composto de Mel com Trufas 160g). Preço: R$460,00. (Tartuferia San Paolo/Divulgação)

13 /22 Kit The Gin Flavors com: Gin Tanqueray 750ml, 4 Tônicas Botânica Lemon Dry Lata e 1 Chá Twinings Earl Grey por 169,90 reais. theginflavors.com.br (Gin Flavors/Divulgação)

18 /22 Kopenhagen: Cesta com Novo Coração Kopenhagen ao leite, Coleção Mil Delícias, Keep Kop Lajotinha e Pouch Dragrê. 199,90 reais. (Kopenhagen/Divulgação)

22/22 Edição limitada do box “Todos” de Clarice Lispector, que conta com três livros em capa dura: "Todos os Contos", "Todas as Crônicas" e "Todas as Cartas". Editora Rocco, 319,90 reais. (Editora Rocco/Divulgação)