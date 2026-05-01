5 indicações de livros para se desconectar no feriado

O mercado de livros no Brasil vive um momento de retomada consistente, com aumento tanto no número de leitores, quanto no volume de vendas. Em 2025, cerca de 18% da população adulta comprou ao menos um livro — o que representa aproximadamente 3 milhões de novos consumidores em relação ao ano anterior, segundo a pesquisa Panorama do Consumo de Livros, realizada pela Câmara Brasileira do Livro em parceria com a Nielsen BookData. Esse avanço reforça a relevância contínua do livro, mesmo em um cenário altamente digital, e aponta para uma expansão gradual do hábito de leitura no país.

Esse crescimento também se reflete no desempenho econômico do setor. O varejo de livros registrou alta de 7,75% no volume de exemplares vendidos e 8,68% no faturamento em 2025, alcançando mais de 60 milhões de unidades comercializadas e cerca de R$ 3 bilhões em receita. Os dados são do Painel do Varejo de Livros, organizado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros com base em informações da Nielsen BookData. O cenário indica não apenas uma recuperação, mas uma transformação do setor, impulsionada por novos leitores, diversificação de formatos e fortalecimento das vendas online e em livrarias físicas.

E é justamente nesse contexto de reconexão com a leitura que os feriados ganham um novo significado: mais do que descanso, viram oportunidade para desacelerar e mergulhar em boas histórias. Com alguns dias livres pela frente, cresce também a busca por leituras envolventes, leves e que caibam no ritmo mais tranquilo do período. A seguir, cinco livros ideais para acompanhar o seu feriado — daqueles que você começa sem pretensão e, quando percebe, já está completamente imerso.

Querida Debbie, Freida McFadden

272 páginas, editora Arqueiro

O livro acompanha Debbie, uma colunista de conselhos que construiu sua vida ajudando outras pessoas a resolverem problemas amorosos. Por trás da imagem controlada, sua vida pessoal começa a ruir, o casamento em crise, inseguranças e ressentimentos acumulados.

Quando uma situação foge do controle, ela deixa de apenas aconselhar e passa a agir de forma cada vez mais questionável. A narrativa mergulha em manipulação, moral ambígua e escolhas impulsivas que escalam rapidamente. Com ritmo acelerado e reviravoltas constantes, o livro conduz a um desfecho surpreendente e perturbador.

A Paciente Silenciosa, Alex Michaelides

350 páginas, editora Record

Conta a história de Alicia Berenson, uma pintora que assassina o marido e, desde então, nunca mais fala. Internada em uma clínica psiquiátrica, seu silêncio vira um enigma que intriga todos ao redor. Theo Faber, um psicoterapeuta obcecado pelo caso, decide tratá-la e descobrir a verdade. À medida que se aproxima dela, segredos do passado começam a emergir — inclusive os dele próprio. O livro conduz a uma revelação final impactante, que muda completamente a percepção da história. É repleto de plot twist.

Departamento da Especulação, Jenny Offill

136 páginas, editora Todavia

Em fragmentos curtos e cheios de ironia, Departamento de Especulação retrata a vida de um casal ao longo do tempo. A narrativa mistura pensamentos, referências e cenas do cotidiano para expor as nuances do relacionamento. Entre maternidade, rotina e uma traição, o casamento começa a se desgastar. A protagonista alterna humor e melancolia ao refletir sobre amor, expectativas e identidade. O resultado é um olhar sensível e realista sobre o que permanece quando o ideal romântico se rompe.

Se deus me chamar não vou, Mariana Salomão Carrara

160 páginas, editora Nós

A história é narrada por uma menina de 11 anos que tenta entender o mundo enquanto atravessa um período difícil da infância. O livro conta a história de Maria Carmem, uma criança sensível, solitária e extremamente observadora. Entre a escola, a família em crise e o cotidiano numa “loja de velhos”, ela registra um ano de descobertas e desconfortos. Com olhar irônico e poético, questiona os adultos, o amor, Deus e as regras que parecem não fazer sentido. O livro é curto, delicado e doloroso um retrato profundo da solidão e da lucidez precoce da infância.

Impostora, R. F. Kuang

352 páginas, editora Intrínseca

Após uma morte inesperada, uma mulher vê a chance de escapar da própria vida ao assumir a identidade de outra pessoa. A Impostora acompanha essa troca silenciosa, enquanto ela passa a viver cercada de privilégios e novas relações. À medida que mergulha no papel, surgem tensões entre quem ela era e quem finge ser. A narrativa explora pertencimento, identidade e as contradições sociais com olhar crítico e irônico. No fundo, é uma história sobre o desejo de recomeçar e o preço de viver uma vida que não é sua.