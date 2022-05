Dia das Mães: como as PMEs podem aproveitar a data para vender mais

Uma das datas mais aquecidas para o varejo nacional está chegando: o Dia das Mães. Nos preparativos para conseguir bons resultados nesta data, muitos empreendedores adotam estratégias de venda já bastante conhecidas. É comum, por exemplo, que os varejistas apostem em promoções, descontos astronômicos e outros atrativos relacionados à redução do preço de produtos e serviços. Mas será que esta é mesmo a melhor estratégia?

O tema foi abordado pela repórter Maria Clara Dias em sua coluna semanal na última edição da newsletter EXAME Empreenda, que chegou na caixa de entrada dos assinantes na manhã desta quarta-feira, 4 de maio.

No material, ela explicou que as estratégias mais convencionais nem sempre são as melhores opções para a realidade das pequenas e médias empresas (PMEs), já que o seu volume de vendas é inferior e, num olhar mais panorâmico, esta será a primeira vez que o Dia das Mães celebrará o reaquecimento do varejo tradicional.

Assim, a coluna trouxe algumas dicas para impulsionar as vendas em datas comemorativas sem depender exclusivamente de promoções. Investir na análise do público consumidor e no relacionamento com o cliente, priorizando um atendimento humano, entregas ágeis e fidelização foram alguns dos exemplos citados.

Veja o que mais foi destaque na Empreenda desta semana:

Inspiração: a história da ex-engenheira da Nasa que voltou ao Brasil para fundar uma fintech dedicada a criar soluções financeiras para PMEs;

Case de sucesso: startup de beleza capta R$ 30 milhões e quer dobrar a base de clientes em 2022;

Desafios: quais são (e como superar) os principais obstáculos ao empreender;

Indicação da semana: um livro que ensina como construir uma rede de contatos (e os benefícios disso para empreendedores).

