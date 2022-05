Dia das Mães 2022: Vinícola Guaspari faz parceria com Jo Malone

Há mais de dez anos, a vinícola Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal, produz vinhos reconhecidos e premiados. Além de visitas guiadas, a vinícola também está com uma seleção de presente para o Dia das Mães.

Pioneira na vitivinicultura na Serra da Mantiqueira, a Vinícola Guaspari preparou um presente exclusivo em parceria com a casa britânica de fragrâncias Jo Malone para o Dia das Mães. O box de edição limitada inclui uma garrafa de Guaspari Syrah Vista da Serra 2018 e um duo de miniaturas Jo Malone.

Para "harmonizar" com o vinho nacional de alta qualidade foram escolhidas fragrâncias com a Colônia Peony & Blush Suede (essencialmente floral, com notas aromáticas de maçã vermelha, peônia e camurça) e a Colônia Honeysuckle & Davana (picante e doce, com notas aromáticas de davana, madressilva inglesa e musgo), entre outras.

O kit está disponível no e-commerce da Guaspari por 428 reais, com entrega para São Paulo capital e Espírito Santo do Pinhal.

Para quem deseja conhecer a vinícola, por lá há dois tipos de roteiros. O primeiro, chamado Vista da Vinícola, é mais completo. Um guia apresenta o projeto e o processo produtivo da vinícola, desde o manejo dos vinhedos, passando pela indústria e cave de barricas. O passeio termina com a degustação de quatro vinhos e sai por 190 reais.

O segundo tipo de roteiro é para quem já conhece o processo de vinificação da Guaspari ou não tem interesse e quer mesmo é experimentar os vinhos. A degustação inclui então quatro rótulos da linha Vista, a mais premium, sendo dois brancos e dois tintos, e custa 290 reais.

