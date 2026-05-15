Produtividade real com baixo investimento: a lição de Teodora Barone para o AI Summit 2026

Enquanto o mercado brasileiro projeta investimentos de US$ 4,2 bilhões em Inteligência Artificial para 2026, uma pergunta paira no ar das diretorias: como adotar essa tecnologia sem "parar" a empresa ou jogar fora sistemas que levaram anos para serem construídos?

Para Teodora Barone, fundadora da Asimi Advisors e da Asimi Advisors, a resposta não está em substituições drásticas, mas em um conceito que ela ajudou a cunhar: o AI Retrofit.

Em entrevista exclusiva antes de sua participação no AI Summit 2026, que acontece no dia 2 de junho no prédio da EXAME, Teodora explicou que a tecnologia deve servir para tornar a companhia "mais o que ela realmente é", em vez de forçá-la a se adaptar a restrições de softwares genéricos.

O fim da era da 'tecnologia combativa'

A executiva traz uma crítica lúcida aos últimos 30 anos de transformação digital. Segundo ela, o modelo tradicional de investimento em tecnologia sempre foi "combativo": demorado, caro, arriscado e com uma necessidade exaustiva de customização.

"A companhia tinha que se adaptar àquela restrição imposta pelo produto que comprava. Com a nossa tese, mostramos que há formas inovadoras e relativamente simples de fazer isso, trazendo resultados num espaço muito curto de tempo", afirma a investidora.

O trunfo da Azim está em uma ferramenta proprietária que permite a aplicação da IA de forma fluida em setores como atendimento ao cliente e saúde, sem a necessidade de interromper o ERP existente ou sobrecarregar os profissionais-chave da operação.

Além do software: o modelo de 'pedaços de companhias'

O diferencial de Teodora não está apenas na tecnologia, mas no modelo de negócio. A Azim Investments não quer apenas vender licenças; ela quer ser sócia.

"Nossa tese não é vender, é na verdade comprar pedaços de companhias e nos tornarmos sócios para dividirmos essa jornada", revela. É uma aposta na eficiência: a Azim entra com a tecnologia de baixo custo e alta produtividade, e colhe os frutos do retorno rápido que a IA proporciona aos processos de missão crítica.

No evento, Teodora espera ir além da superfície. Em um cenário onde 72% das empresas brasileiras ainda engatinham na adoção da IA, ela quer entender os medos reais dos gestores e debater onde os investimentos estão sendo alocados.

"Dentro de AI, onde tudo muda muito rápido, essa troca é significativa. Queremos mostrar o que já é possível fazer em termos de produtividade, usando a tecnologia a seu favor", conclui.

Conheça o AI Summit

O AI Summit, da EXAME e da Saint Paul Escola de Negócios, é uma iniciativa que reúne executivos, gestores e especialistas para debater como a inteligência artificial está redefinindo carreiras, processos e modelos de negócio no Brasil. O encontro promove imersão estratégica, networking e conexão entre conhecimento técnico e decisão de negócio, com foco em temas como IA agêntica, capacitação de times, governança e impacto setorial.

Data: 2 de junho de 2026

Local: Rua da Consolação 1601, São Paulo - SP