Para diversificar portfólio, Kering (dona da Gucci e Balenciaga) investe em cruzeiros de luxo

O grupo Kering, conhecido globalmente por abrigar marcas de luxo como Gucci, Saint Laurent e Balenciaga, enfrenta desafios em sua receita. O balanço do último ano revelou uma queda de 12% em comparação com 2023, com a Gucci, responsável por dois terços das vendas do conglomerado, enfrentando uma retração de 24% no quarto trimestre. Diante dessa dificuldade, a família Pinault, dona do conglomerado, está buscando alternativas para diminuir a dependência do setor de moda. A resposta veio com um passo estratégico: um investimento no crescente mercado de cruzeiros de luxo.

Há algumas semanas, a Ponant, uma das principais empresas de cruzeiros de expedição de luxo no segmento de navios pequenos, anunciou a aquisição da participação majoritária na Aqua Expeditions. A empresa de cruzeiros é renomada por suas expedições em destinos icônicos de biodiversidade, como as Ilhas Galápagos e o Rio Amazonas.

Agora, ela integra o portfólio do Artémis Group, a empresa de investimentos da família Pinault, dona do Kering. O objetivo da aquisição é ampliar a presença no setor de turismo de luxo, diversificando ainda mais as fontes de receita da holding, ao mesmo tempo em que promove o crescimento da Aqua Expeditions como especialista em destinos exclusivos.

Com apenas cinco navios em operação, cada um com capacidade para transportar entre 16 e 40 passageiros, a Aqua Expeditions já possui uma clientela fiel e crescente, oferecendo experiências únicas de viagem a locais intocados e de alta biodiversidade.

O CEO e fundador da empresa, Francesco Galli Zugaro, continuará liderando a marca após a aquisição e mantendo sua autonomia operacional. A transação, cujo valor não foi revelado, marca um movimento significativo da família Pinault, que já tem uma forte presença no setor de cruzeiros, especialmente com sua aquisição da Ponant em 2015.

Mercado de cruzeiros em expansão

O movimento de diversificação para o setor de cruzeiros de luxo ocorre em um momento de recuperação do turismo global, com o mercado de cruzeiros de luxo projetando um crescimento expressivo, com aumento de até 140% em comparação com 2019, de acordo com um relatório da Bain and Company publicado no ano passado.

O foco em cruzeiros boutique e experiências personalizadas tem se mostrado cada vez mais popular entre os consumidores de alta renda, criando uma oportunidade de negócio atraente para o Kering e suas empresas investidas. Entre 2022 e 2028, 44 novos navios serão lançados globalmente, ampliando a capacidade total para 746.000 passageiros — um crescimento de 19%, segundo a Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos (CLIA, na sigla em inglês).

A retomada do setor não só superou os desafios da pandemia, mas também está estabelecendo novos recordes. Em 2023, o número de passageiros atingiu 31,7 milhões globalmente, e a projeção para 2024 é de 34 milhões (o número exato ainda não foi divulgado), com a expectativa de ultrapassar os 40 milhões até 2027. O Brasil acompanha esse movimento: na última temporada, entre novembro de 2023 e abril de 2024, o setor injetou 5,18 bilhões de reais na economia, consolidando o país como um dos mercados emergentes para o turismo marítimo.