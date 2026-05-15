O processo que ia falir sua empresa virou ouro no TikTok: como ela faturou US$ 30 mil em um dia

No mundo dos negócios, um processo judicial pode ser a sentença de morte para uma startup. Para Kelly Bozigian e seu marido, Colt, o baque veio no mesmo dia em que pegaram as chaves de sua loja principal em Charleston: uma marca tradicional de joias, fundada em 1977, exigia a mudança imediata do nome da empresa por violação de propriedade intelectual.

O pânico foi inevitável, dado o contrato de aluguel de três anos recém-assinado. No entanto, em vez de sangrar o caixa em uma disputa jurídica interminável, Kelly tomou uma decisão cirúrgica: transformar a crise em conteúdo.

Ao expor os bastidores reais e estressantes do processo e do subsequente rebranding para "Club Coastal" no TikTok, a marca viu sua base de seguidores saltar de 80 mil para 125 mil. "Decidimos usar o desafio como um motor de conteúdo para fortalecer a lealdade da comunidade", explicou à Entrepreneur.

O resultado foi histórico: no dia da inauguração, a loja bateu recorde faturando US$ 30 mil, vendendo um colar de pingentes a cada 70 segundos. Aprenda como decisões estratégicas podem transformar carreiras em fortunas.

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Como ela começou?

A trajetória de Kelly no e-commerce começou de forma fulminante em 2024. Apostando em joias artesanais e impulsionada pelo endosso orgânico de grandes influenciadoras americanas, a marca faturou impressionantes US$ 100.000 logo no primeiro mês de operação apenas utilizando o TikTok.

Essa tração inicial gerou o capital necessário para planejar a expansão física. Contudo, o rápido crescimento atraiu os holofotes da gigante Lagos, detentora da marca registrada do termo "caviar" para joias desde 1992.

O erro na estratégia de registro inicial quase custou o futuro da operação dos Bozigians.

Gerenciamento de crise e valor de marca

A virada de chave do negócio combinou agilidade de marketing com uma análise realista do fluxo de caixa. Em apenas seis semanas, o casal executou uma reformulação completa da identidade visual, trocando embalagens, sacolas e fachadas a tempo para a inauguração.

As vendas da Club Coastal cresceram 114% durante o período da disputa jurídica, provando que o público moderno consome narrativas autênticas e apoia fundadores transparentes.

Com o faturamento em níveis recordes e a crise superada, a empresa agora se prepara para expandir a margem de lucro com novas linhas de produtos, como roupas de descanso, e planeja a abertura de uma segunda unidade física, ancorada em uma comunidade digital altamente engajada.

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