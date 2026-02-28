Demi Moore e Chris Evans vão apresentar o Oscar 2026; veja outros nomes

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou uma nova leva de apresentadores para a cerimônia do Oscar 2026, que ocorre em 15 de março de 2026 no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Demi Moore, Chris Evans e mais

Entre os confirmados para entregar estatuetas a vencedores estão Demi Moore, que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "A Substância", e Chris Evans, de "Entre Facas e Segredos".

O ator espanhol Javier Bardem, de "Duna Parte 2", também integra o grupo, trazendo uma presença internacional à apresentação das categorias. Outros nomes como Chase Infiniti, de "Uma Batalha Após a Outra", Kumail Nanjiani, de "Eternos" e Maya Rudolph, de "Missão Madrinha de Casamento", também foram anunciados pela organização da premiação.

Meet your second slate of presenters for the 98th Oscars. Watch the #Oscars LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. #OnlyAtTheOscars pic.twitter.com/5IxgxzM4dZ — The Academy (@TheAcademy) February 26, 2026

Esses artistas se juntam a apresentadores já previamente anunciados, incluindo vencedores das edições anteriores como Adrien Brody, de "O Brutalista", Kieran Culkin, de "A Verdadeira Dor", Mikey Madison, de "Anora" e Zoe Saldaña, de "Emilia Pérez", que estarão no palco para celebrar os melhores do cinema de 2025.