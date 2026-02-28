Casual

Demi Moore e Chris Evans vão apresentar o Oscar 2026; veja outros nomes

Entre os escolhidos estão veteranos e estrelas de grandes produções recentes

Oscar 2026: Academia reforça lineup de apresentadores com nomes de peso (Michael Tran / AFP/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 06h52.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou uma nova leva de apresentadores para a cerimônia do Oscar 2026, que ocorre em 15 de março de 2026 no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Demi Moore, Chris Evans e mais

Entre os confirmados para entregar estatuetas a vencedores estão Demi Moore, que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "A Substância", e Chris Evans, de "Entre Facas e Segredos".

O ator espanhol Javier Bardem, de "Duna Parte 2", também integra o grupo, trazendo uma presença internacional à apresentação das categorias. Outros nomes como Chase Infiniti, de "Uma Batalha Após a Outra", Kumail Nanjiani, de "Eternos" e Maya Rudolph, de "Missão Madrinha de Casamento", também foram anunciados pela organização da premiação.

Esses artistas se juntam a apresentadores já previamente anunciados, incluindo vencedores das edições anteriores como Adrien Brody, de "O Brutalista", Kieran Culkin, de "A Verdadeira Dor", Mikey Madison, de "Anora" e Zoe Saldaña, de "Emilia Pérez", que estarão no palco para celebrar os melhores do cinema de 2025.

