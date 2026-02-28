Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro

O falecimento foi confirmado pelo Hospital Copa Star, onde o diretor estava internado

Dennis Carvalho: trajetória marcada por sucessos (João Cotta/Globo/Reprodução)

Dennis Carvalho: trajetória marcada por sucessos (João Cotta/Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 13h20.

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado, 28, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento foi confirmado pelo Hospital Copa Star, onde estava internado.

Em nota, o hospital informou: “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.

O motivo da morte não foi divulgado. Há quatro anos, o diretor foi internado com septicemia, uma infecção generalizada.

Carvalho foi uma das grandes personalidades da televisão brasileira, com uma trajetória marcada por sucessos como Vale Tudo (1989), Anos Rebeldes (1992) e Celebridade (2003).
Acompanhe tudo sobre:MortesAtores e atrizes

Mais de Pop

Nos 30 anos da franquia, Pokémon anuncia dois jogos para 2027

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Anjo'

Netflix e Apple TV fecham acordo inédito para conteúdo de Fórmula 1

Breno é 'exilado' em dinâmica do BBB 26

Mais na Exame

Mundo

ONU convoca reunião de emergência após escalada no Oriente Médio

Economia

Ataque dos EUA e Israel ao Irã: como fica o preço do petróleo?

Future of Money

Temporada de altcoins pode começar em março? Entenda os sinais técnicos

Mercado Imobiliário

Sede do governo terá dobro de área ocupada por escritórios no centro de SP