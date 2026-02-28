Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado, 28, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento foi confirmado pelo Hospital Copa Star, onde estava internado.

Em nota, o hospital informou: “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.

O motivo da morte não foi divulgado. Há quatro anos, o diretor foi internado com septicemia, uma infecção generalizada.

Carvalho foi uma das grandes personalidades da televisão brasileira, com uma trajetória marcada por sucessos como Vale Tudo (1989), Anos Rebeldes (1992) e Celebridade (2003).