Oscar 2026: regra de votação pode aumentar as chances de 'O Agente Secreto'

A Academia do Oscar inicia nesta quinta-feira, 26, a mais importante fase antes da premiação: o último voto do júri, decisivo para a escolha dos filmes e artistas vencedores. Neste ano, pela primeira vez em 98 edições, a etapa promete ser bem mais "justa" do que as anteriores. E pode favorecer as chances de O Agente Secreto, filme brasileiro indicado a quatro estatuetas.

Em 2026, seguindo as mudanças da Academia para tornar o Oscar mais diverso — uma das prioridades do atual CEO da instituição, Bill Kramer —, o voto do júri só será computado mediante a comprovação de que o membro assistiu aos filmes selecionados.

A certificação será feita por meio da plataforma oficial (ASR). Caso o membro do júri não tenha dado o play ou não tenha marcado a produção como assistida manualmente, o sistema bloqueará a cédula da categoria mencionada. É a maneira da Academia de dizer: "chega de votar no que você ouviu falar; vote no que você viu".

A cerimônia de premiação do Oscar acontece em Los Angeles (Califórnia, EUA), no dia 15 de março. A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo, TNT e HBO Max. Confira a lista completa de indicados aqui.

Por que isso é bom para O Agente Secreto?

Historicamente, filmes de língua não-inglesa sofrem com o chamado "voto por conveniência". Muitos dos membros da Academia, sobrecarregados pela quantidade de produções, escolhiam os nomes mais familiares ou os estúdios que faziam as campanhas mais barulhentas nessa última etapa. Produções com menor presença em Hollywood — filmes internacionais, sobretudo — acabavam ficando de escanteio, independentemente da qualidade do conteúdo.

Ao forçar a visualização, a Academia joga luz sobre todas as produções concorrentes e, por consequência, aumenta as chances dos títulos de fora dos Estados Unidos indicados em categorias além da de Melhor Filme Internacional. É o caso de Valor Sentimental (Noruega), Foi Apenas um Acidente (França/Irã), Sirât (Espanha) e o brasileiro O Agente Secreto.

O longa de Kleber Mendonça Filho concorre, além da estatueta para filme estrangeiro, às categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Elenco e Melhor Filme. Em uma disputa onde cada voto é pesado por cálculos matemáticos complexos, o fato de os 10 mil votantes serem obrigados a assistir à produção brasileira diminui a margem para as chamadas "vitórias por tradição" de Hollywood.

A última etapa da votação começa nesta quinta e se encerra no dia 5 de março.

Como funciona a votação do Oscar?

Antes do início das votações, o filme precisa ser considerado elegível para concorrer ao prêmio — isso implica, acima de tudo, corresponder a algumas regras impostas pela instituição. Entre as exigências da Academia está a necessidade da produção ser exibida publicamente em cinemas por pelo menos sete dias consecutivos em uma das principais áreas metropolitanas dos Estados Unidos (Los Angeles, Bay Area, Nova York, Chicago, Dallas-Fort Worth ou Atlanta), com no mínimo três sessões diárias, sendo uma entre 18h e 22h.

Neste ano, foram 317 produções eleitas como "aptas" para a premiação. Esse é um filtro importante que reduz o número de produções.

Uma vez considerados elegíveis, os títulos ficam disponíveis para as primeiras fases de votação. Os integrantes da Academia recebem screeners dos filmes com antecedência, antes mesmo da imprensa. Na sequência, recebem cédulas digitais com os candidatos ao prêmio e, assim, selecionam os que vão entrar na lista.

Primeira etapa da votação

Na primeira etapa, a Academia faz uma votação específica para cada categoria, feita somente pelos membros que trabalhem naquele setor. A organização conta com 17 seções, cada uma delas representando diversas funções dentro da indústria cinematográfica. Um membro de uma seção específica só pode votar para os indicados dentro dessa mesma seção. Ou seja, um diretor vota apenas nos indicados à Melhor Direção, e assim por diante.

Os avaliadores selecionam seus favoritos e os compõem em uma lista, em ordem decrescente, do preferido ao que menos gostou. Depois disso, os votos são contabilizados e auditados em um sistema de votação preferencial.

Somente uma categoria é votada desde a primeira etapa por todos os membros da Academia: a de Melhor Filme, independentemente da seção específica em que atuam.

Segunda etapa da votação

Mais tarde, há uma segunda votação, feita por todos os mais de 10 mil votantes, vindos de várias nacionalidades, para definição de quem leva o Oscar. Esta acontece nos próximos dias, até 5 de março, mediante a comprovação de que o votante assistiu aos filmes indicados em cada uma das categorias.

Cálculo que define a lista oficial de indicados

Para conquistar uma vaga entre os indicados ao Oscar, o candidato precisa ter sido colocado no topo da lista por pelo menos um membro da Academia. Quanto mais vezes um candidato receber esse destaque, maiores serão suas chances de receber uma indicação.

Em seguida, o cálculo é feito dividindo o número total de votantes pela quantidade de possíveis indicados, acrescido de 1.

Para entender melhor esse cálculo, veja o exemplo com a categoria Melhor Filme:

Suponha que 6128 (número aleatório) membros tenham votado este ano. Segundo a regra da Academia, até 10 filmes podem ser indicados. Então, divide-se os 6128 por 10 + 1. Nesse caso: 6128 dividido por 11, que é igual a 557,09. Dependendo do resultado, o número pode ser arredondado para cima. Em seguida, os filmes que forem colocados no topo da lista pelo maior número de membros da organização já têm vaga garantida.

Cálculo que define a lista de vencedores

Todos os membros da Academia que desejarem votar, independentemente do setor que ocupam, podem fazê-lo em todas as categorias. Cada membro vota em apenas um dos indicados em cada categoria. O indicado que receber mais votos é então o vencedor e recebe a estatueta.

Quem vota no Oscar?

Quem escolhe os vencedores do Oscar são os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, composta por profissionais da indústria, como cineastas, diretores, roteiristas, editores, atores, entre outros. Eles atuam desde a escolha dos indicados até a definição dos vencedores. São, ao todo, 10.136 pessoas em 2026.

Ao todo, em 2025, 52% dos votantes do Oscar eram de fora dos Estados Unidos, o que favorece as chances dos filmes internacionais. E em busca de maior diversidade, a Academia também vem crescendo o número de pessoas pretas e mulheres que compõem o júri. No ano passado, cerca de 40% da Academia era do gênero feminino.

Para 2026, 52 membros da Academia são brasileiros. A lista inclui nomes como Selton Melo, Wagner Moura, Alice Braga, Fernanda Montenegro e diretores como Kleber Mendonça Filho e Fernando Meirelles.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela HBO Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, no site e nas redes sociais.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 20h (horário de Brasília).