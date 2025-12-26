Cuidados simples e eficazes para a pele e o cabelo no verão

O verão é uma das estações mais aguardadas do ano para o brasileiro, por isso para os dias ao sol, muitas vezes na praia, deve haver maior cuidado com a saúde da pele e dos fios. Conversamos com especialistas para entender as principais dicas para aproveitar a estação com saúde — é claro, diversão.

Preparos para os dias de sol

Seguindo a grande tendência do ano em beleza, os procedimentos ultra-rápidos, como o estímulo de colágeno, podem ser aliados para a pele. Um dos destaques nos protocolos de verão indicados pela Dra. Ligia Novais, dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e fundadora da Sablier Clinique, é o LinearZ, ultrassom de alta intensidade (HIFU). O procedimento faz um lifting full face em apenas 7 minutos.

A tecnologia sul-coreana da Jeisys Medical promove o estímulo da produção de colágeno, melhora da firmeza e dos contornos do rosto com resultados visíveis desde a primeira sessão. O protocolo atua em diferentes camadas da pele para rejuvenescimento facial com tripla ação que transforma gordura facial em contorno e firmeza com lifting natural por meio da união Neofibrogênese, Apoptose e Adipogênese.

Os fios também precisam ser tratados previamente. A dica da Dra. Luciana Passoni, CEO da Passoni Clinic, é proteger os cabelos dos danos do sol, para prevenir o desgaste das pontas que ficam mais sensibilizadas e comprometem a integridade da fibra capilar. Duas sugestões simples são o uso de séruns capilares com proteção UV e molhar os fios antes de entrar no mar ou na piscina. “Com isso a cutícula capilar vai absorver a água potável ao invés de ser encharcada diretamente pela água salgada ou com cloro”, explica a médica.

Durante a exposição ao Sol

O uso do protetor solar é uma das principais estratégias de prevenção do envelhecimento precoce. “A radiação ultravioleta emitida pelo sol produz efeitos prejudiciais, como o aumento de risco de câncer de pele e o fotoenvelhecimento cutâneo, processo que torna a pele espessa, áspera e até mesmo com manchas”, diz Novais. Segundo a médica, o fator mínimo de proteção é o FPS 30, mas para o rosto é recomendado optar por uma maior proteção.

Além disso, a Dra. Joyce Rodrigues, cientista cosmetóloga e presidente do Grupo Mezzo, reitera o uso de protetores para as peles com melasma, pois o calor pode piorar os casos. “O melasma é muito delicado e seu tratamento precisa de muita disciplina, por isso, não se descuide no verão, além do filtro, use chapéu e mantenha a pele fresca com o uso de águas dermatológicas para o resfriamento da pele durante todo o dia”.

Cuidados pós-sol

O couro cabeludo também precisa de cuidados nesta estação, já que o cuidado preserva o crescimento dos fios e a longevidade capilar. Para o verão a dica é buscar por produtos energizantes e revitalizantes. Essa ação estimulante também colabora para diminuir a micro inflamação na raiz. A médica indica incluir esse cuidado na lavagem, com xampus hidratantes, que também beneficiam o couro cabeludo.

Já a pele pode sofrer pelos descuidos ou exageros do sol. Independente de queimaduras, Heloise Martins, farmacêutica e Diretora de Inovação da Galena, indica que é preciso auxiliar a pele na sua restauração. “Como aliado nesse momento, pode-se utilizar um creme pós-sol manipulado com ativos que atuem acalmando a pele e contribuindo para a diminuição do processo inflamatório, como a Aveia Coloidal, que apresenta ação hidratante, calmante, anti-inflamatória, antioxidante, e cicatrizante”.