O horário de verão vai voltar em 2025? Entenda

Apesar de o retorno estar em estudo, ainda não há confirmação de que o horário de verão será retomado em 2025. (coffeekai/Thinkstock)
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17h18.
O horário de verão foi adotado no Brasil por décadas para reduzir o consumo de energia elétrica, mas deixou de ser aplicado a partir de 2019. Apesar de discussões recentes sobre uma possível volta, o governo não confirmou a retomada da medida. Segundo o Ministério de Minas e Energia, estudos técnicos mostraram que a política deixou de trazer resultados efetivos para o sistema elétrico com a alteração do perfil de consumo da população e o maior uso de aparelhos de climatização.
Não há data prevista para início do horário de verão em 2025, já que a medida segue suspensa. Antes, o período era estabelecido por decreto e começava na hora zero do primeiro domingo de novembro.
O encerramento acontecia na hora zero do terceiro domingo de fevereiro, podendo ser adiado em caso de coincidência com o carnaval. Essa regra valia até 2019, quando o horário de verão deixou de ser aplicado.
O funcionamento era simples: adiantava-se o relógio em uma hora para aproveitar melhor a luz natural no final do dia. Dessa forma, havia menos necessidade de iluminação artificial no começo da noite.
A medida também ajudava a reduzir a concentração de consumo de energia entre 18h e 21h. Com isso, o pico de demanda era suavizado, diminuindo o risco de sobrecarga nas linhas de transmissão e distribuição.
O principal benefício era a economia de energia por meio do aproveitamento da luz solar. Isso permitia aliviar a rede elétrica em um dos horários de maior demanda do dia.
O desafio surgiu com a popularização do ar-condicionado. O aumento do consumo no fim da tarde passou a neutralizar o efeito positivo da economia de iluminação, reduzindo o impacto da medida.
Estudos do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostraram que a medida já não trazia economia significativa. Em alguns cenários, ela até aumentava a carga do sistema.
Com o pico de consumo deslocado para a tarde, o horário de verão perdeu sua eficácia. Assim, o governo decidiu suspender a política pública em 2019 e, desde então, não há previsão de retorno.
O horário de verão era aplicado nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Distrito Federal. Faziam parte os estados de RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MT, MS e o DF.
Essas áreas eram escolhidas por ficarem mais distantes da Linha do Equador, onde os dias de verão são mais longos. Já no Norte e Nordeste, a diferença de luminosidade entre as estações é pequena, o que reduzia a eficácia da medida.