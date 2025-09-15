O horário de verão vai voltar em 2025? Entenda

O horário de verão foi adotado no Brasil por décadas para reduzir o consumo de energia elétrica, mas deixou de ser aplicado a partir de 2019. Apesar de discussões recentes sobre uma possível volta, o governo não confirmou a retomada da medida. Segundo o Ministério de Minas e Energia, estudos técnicos mostraram que a política deixou de trazer resultados efetivos para o sistema elétrico com a alteração do perfil de consumo da população e o maior uso de aparelhos de climatização.

Quando começa o horário de verão em 2025?

Não há data prevista para início do horário de verão em 2025, já que a medida segue suspensa. Antes, o período era estabelecido por decreto e começava na hora zero do primeiro domingo de novembro.

O encerramento acontecia na hora zero do terceiro domingo de fevereiro, podendo ser adiado em caso de coincidência com o carnaval. Essa regra valia até 2019, quando o horário de verão deixou de ser aplicado.

Como funciona o horário de verão?

O funcionamento era simples: adiantava-se o relógio em uma hora para aproveitar melhor a luz natural no final do dia. Dessa forma, havia menos necessidade de iluminação artificial no começo da noite.

A medida também ajudava a reduzir a concentração de consumo de energia entre 18h e 21h. Com isso, o pico de demanda era suavizado, diminuindo o risco de sobrecarga nas linhas de transmissão e distribuição.

Quais são os benefícios e os desafios do horário de verão?

O principal benefício era a economia de energia por meio do aproveitamento da luz solar. Isso permitia aliviar a rede elétrica em um dos horários de maior demanda do dia.

O desafio surgiu com a popularização do ar-condicionado. O aumento do consumo no fim da tarde passou a neutralizar o efeito positivo da economia de iluminação, reduzindo o impacto da medida.

Por que o horário de verão foi suspenso?

Estudos do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostraram que a medida já não trazia economia significativa. Em alguns cenários, ela até aumentava a carga do sistema.

Com o pico de consumo deslocado para a tarde, o horário de verão perdeu sua eficácia. Assim, o governo decidiu suspender a política pública em 2019 e, desde então, não há previsão de retorno.

Em quais estados do Brasil existia o horário de verão?

O horário de verão era aplicado nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Distrito Federal. Faziam parte os estados de RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MT, MS e o DF.

Essas áreas eram escolhidas por ficarem mais distantes da Linha do Equador, onde os dias de verão são mais longos. Já no Norte e Nordeste, a diferença de luminosidade entre as estações é pequena, o que reduzia a eficácia da medida.