Conheça o prédio de luxo que será feito com ajuda da Pagani em Dubai

Ei que a Pagani, que produz alguns dos mais raros superesportivos do mundo – como Zonda, Huayra e o recém-lançado Utopia – servirá de inspiração para um empreendimento imobiliário de Dubai. E o resultado é o edifício DaVinci, erguido pela Dar Al Arkan Global, considerado o primeiro projeto com referências à marca de Horácio Pagani.

Como parte do diferencial prometido pela incorporadora, todos os apartamentos serão decorados com móveis personalizados assinados pelo fabricante de superesportivos. Mas o cuidado também está no acabamento da construção, que recebeu pisos de madeira de primeira linha e mármore, portas com o emblema da Pagani e iluminação sob medida.

"É emocionante ver a essência da marca ganhar vida, pela primeira vez, no design de interiores e de móveis. Estamos orgulhosos de nossa parceria com a Dar Al Arkan, uma vez que ela representa um passo fundamental em nossa estratégia de crescimento de longo prazo para consolidar ainda mais nosso posicionamento como uma marca icônica em todo o mundo”, diz Horacio Pagani, fundador e designer-chefe da Pagani Automobili S.p.A.

Serão construídos 80 apartamentos de até quatro dormitórios, além das coberturas. E, em cada um deles, haverá características diferentes para cada cômodo – que poderá incluir até simuladores de carros com paredes revestidas de couro e formato inspirado em cockpit. Já o condomínio terá concierge 24h, academia e piscina.

“A torre DaVinci está prevista para estabelecer uma nova referência como uma verdadeira obra de arte, e estou confiante de que o lançamento do primeiro apartamento fortalecerá ainda mais a confiança de nossos clientes em nossa capacidade de criar uma vida de exclusividade para eles", afirma Ziad El Chaar, CEO da Dar Al Arkan Global.

Construído em pleno Canal de Dubai, o edifício DaVinci estará a menos de dez minutos de alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como o Dubai Mall, considerado o maior shopping do mundo; a Dubai Fountain; e o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto da atualidade.

